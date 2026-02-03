फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन फोटो गैलरी: नई एसयूवी कार में क्या कुछ खास मिलेगा, जानिए यहां

प्रकाशित: फरवरी 03, 2026 12:00 pm । सोनू

फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन से भारत में पर्दा उठ गया है और इसे कंपनी की सबसे प्रीमियम एसयूवी कार के तौर पर पेश किया गया है। यह टिग्वान आर-लाइन का 7 सीटर वर्जन है और इसकी बिक्री जल्द शुरू होगी। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन की फोटो गैलरी देखें:

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

टेरॉन आर-लाइन में आगे की तरफ ड्यूल-पोड एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं जो एक लाइट बार से आपस में कनेक्टेड हैं।

पतली ब्लैक ग्रिल में लाइट बार लगी है और एक आर लोगो दिया गया है, जिससे पता चलता है कि ये आर-लाइन वर्जन है।

बंपर के नीचे वाले हिस्से में शार्प कट और क्रीज के साथ एक डायमंड शेप ग्रिल है।

नीचे की तरफ सिल्वर लिप है जो इसे आगे से कंट्रास्ट देती है।

खास बात: फॉक्सवैगन बैजिंग बीच में लगी है, दिन में यह क्रोम फिनिश जैसा दिखता है लेकिन असल में यह इल्लुमिनेटेड है।

साइड प्रोफाइल

साइड वाले हिस्से की बात करें तो टेरॉन की लंबाई और व्हीलबेस टिग्वान से ज्यादा है, जिससे इसमें तीसरी पंक्ति की सीटों के संकेत मिलते हैं।

टेरॉन में 19-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं।

ग्लास एरिया के आसपास सिल्वर टच दिया गया है जो इसमें डार्क शेड के साथ कंट्रास्ट देते हैं।

ऊपर की तरफ रूफ रेल्स हैं जो साइड से एथेटिक लुक देती हैं।

छोटी-छोटी बातें: प्रीमियम लुक के लिए व्हील आर्क पर फाइन ग्लॉस फिनिश दी गई है।

पीछे का डिजाइन

टेलगेट की पूरी चौड़ाई तक एलईडी लाइट बार फैली है जो एसयूवी कार को चौड़ा लुक देती है। यहां तक कि पीछे वाला फॉक्सवैगन लोगो भी चमकीला है।

टेल लैंप्स शार्प और लेयर्ड हैं जिनमें क्रिस्प एलईडी एलिमेंट्स हैं।

नीचे की तरफ डायमंड पेटर्न इनसर्ट के साथ ब्लैक बंपर दिया गया है।

केबिन

केबिन में सिंपल डैशबोर्ड के साथ डार्क ब्लैक और ग्रे थीम, और बड़ी 15-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन है।

डैशबोर्ड में काफी सॉफ्ट-टच सरफेस फिनिश और कुछ मैटेलिक एक्सेंट हैं।

ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री में कंट्रास्टिंग ब्लू स्टिचिंग और वेंटिलेशन के लिए छेद हैं।

एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ केबिन को रोशन करता है और हवादार होने का अहसास कराता है।

दूसरी पंक्ति में स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फंक्शनैलिटी मिलती है। टिग्वान के बजाय टेरॉन को लेने का यही एक मुख्य कारण है, साथ ही एक अतिरिक्त पंक्ति में सीटें भी मिलती हैं।

छोटी-छोटी बातें: ड्राइव मोड और वोल्यूम के लिए फ्लोर कंसोल पर एक मल्टी-फंक्शन नोब दी गई है।

फीचर और सेफ्टी

टेरॉन आर-लाइन की फीचर लिस्ट में एक बड़ी 15-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, प्रीमियम हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है।

इसमें आपको एक हेड्स-अप डिस्प्ले, वेंटिलेशन और हीटिंग के साथ आगे वाली सीटों के लिए मसाज फंक्शन, 3-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, दो वायरलेस फोन चार्जर, और केबिन के अंदर मूड सेट करने के लिए कस्टमाइजेबल 30-कलर एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है।

इसमें सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें 9 एयरबैग, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360 डिग्री कैमरा, और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी दिया गया है।

इंजन

टेरॉन आर-लाइन में एक इंजन दिया गया है, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल गियरबॉक्स 7-स्पीड डीसीटी* पावर 204 पीएस टॉर्क 320 एनएम ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

*डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन कंपनी की नई फ्लैगशिप कार होगी, ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी कीमत टिग्वान आर-लाइन के आसपास होगी, जिसकी प्राइस 45.73 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि टेरॉन आर-लाइन को भारत में ही असेंबल किया जाएगा, जबकि टिग्वान आर-लाइन को इंपोर्ट करके बेचा जाता है।

यह स्कोडा कोडिएक का फॉक्सवैगन वर्जन है और इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, जीप मेरिडियन और आगामी एमजी मैजेस्टर से रहेगा।