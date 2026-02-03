2026 फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन में मिलेंगे ये सात कलर ऑप्शन

प्रकाशित: फरवरी 03, 2026 10:27 am । स्तुति

Write a कमेंट

2026 फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन को भारत में जल्द लॉन्च किया जाने वाला है। इसे कंपनी की फ्लैगशिप कार के तौर पर पोजिशन किया जाएगा। यह टिग्वान आर-लाइन का ज्यादा प्रेक्टिकल 3-रो वर्जन होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस एसयूवी कार में कौनसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं तो इसके बारे में नीचे पढ़ सकते हैं :-

2026 फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन : कलर ऑप्शन

अल्ट्रा वायोलेट

नाइटशेड ब्लू

सिप्रेसिनो ग्रीन

ग्रेनाडिल्ला ब्लैक

ओरिक्स व्हाइट

डॉलफिन ग्रे

ओएस्टर सिल्वर

अगर आप जानना चाहते हैं कि टेरॉन आर-लाइन अंदर और बाहर से कैसी दिखती है तो यह इमेज गैलरी देख सकते हैं।

2026 फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन : फीचर

टेरॉन आर-लाइन गाड़ी में बड़ा 15-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक प्रीमियम हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, हेड्स-अप डिस्प्ले, मसाज, वेंटिलेशन और हीटिंग फंक्शन वाली फ्रंट सीटें, ट्रिपल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल वायरलेस फोन चार्जर और 30-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें 9 एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360-डिग्री कैमरा, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिया गया है।

2026 फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन : इंजन ऑप्शन

फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन में सिंगल इंजन ऑप्शन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 204 पीएस टॉर्क 320 एनएम गियरबॉक्स 7-स्पीड डीसीटी ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

2026 फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन : संभावित कीमत और मुकाबला

फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन को भारत में ही तैयार किया जाएगा। इस गाड़ी की कीमत 48 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला स्कोडा कोडिएक, टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी ग्लोस्टर और जीप मेरिडियन से रहेगा।