    2026 फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन में मिलेंगे ये सात कलर ऑप्शन

    टेरॉन आर-लाइन को तीन वाइब्रेंट और चार मोनोक्रोमेटिक कलर ऑप्शन में चुना जा सकता है

    प्रकाशित: फरवरी 03, 2026 10:27 am । स्तुति

    Volkswagen Tayron R-Line

    2026 फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन को भारत में जल्द लॉन्च किया जाने वाला है। इसे कंपनी की फ्लैगशिप कार के तौर पर पोजिशन किया जाएगा। यह टिग्वान आर-लाइन का ज्यादा प्रेक्टिकल 3-रो वर्जन होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस एसयूवी कार में कौनसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं तो इसके बारे में नीचे पढ़ सकते हैं :- 

    2026 फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन : कलर ऑप्शन  

    • अल्ट्रा वायोलेट 

    Volkswagen Tayron R-Line

    • नाइटशेड ब्लू 

    Volkswagen Tayron R-Line

    • सिप्रेसिनो ग्रीन 

    Volkswagen Tayron R-Line

    • ग्रेनाडिल्ला ब्लैक 

    Volkswagen Tayron R Line

    • ओरिक्स व्हाइट 

    Volkswagen Tayron R-Line

    • डॉलफिन ग्रे 

    Volkswagen Tayron R-Line

    • ओएस्टर सिल्वर 

    Volkswagen Tayron R-Line

    अगर आप जानना चाहते हैं कि टेरॉन आर-लाइन अंदर और बाहर से कैसी दिखती है तो यह इमेज गैलरी देख सकते हैं।

    2026 फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन : फीचर 

    टेरॉन आर-लाइन गाड़ी में बड़ा 15-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक प्रीमियम हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, हेड्स-अप डिस्प्ले, मसाज, वेंटिलेशन और हीटिंग फंक्शन वाली फ्रंट सीटें, ट्रिपल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल वायरलेस फोन चार्जर और 30-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Volkswagen Tayron R-Line dashboard

    सेफ्टी के लिए इसमें 9 एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360-डिग्री कैमरा, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिया गया है। 

    2026 फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन : इंजन ऑप्शन 

    फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन में सिंगल इंजन ऑप्शन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :- 

    इंजन

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    204 पीएस

    टॉर्क

    320 एनएम

    गियरबॉक्स

    7-स्पीड डीसीटी

    ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    Volkswagen Tayron R-Line side

    2026 फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन : संभावित कीमत और मुकाबला 

    फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन को भारत में ही तैयार किया जाएगा। इस गाड़ी की कीमत 48 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला स्कोडा कोडिएकटोयोटा फॉर्च्यूनरएमजी ग्लोस्टर और जीप मेरिडियन से रहेगा।

