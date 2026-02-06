2026 फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन vs स्कोडा कोडिएक: दोनों एसयूवी कार में कौनसी चीजें हैं कॉमन और क्या हैं अंतर, जानिए यहां

30 Views

प्रकाशित: फरवरी 06, 2026 10:49 am । सोनू

Write a कमेंट

हाल ही में फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन से कंपनी की फ्लैगशिप एसयूवी कार के तौर पर पर्दा उठा है। यह असल में स्कोडा कोडिएक का फॉक्सवैगन वर्जन है। दोनों एसयूवी कार में कई चीजें कॉमन हैं, हालांकि लुक के अलावा कुछ अंतर भी है। यहां हमने दोनों का इस मोर्चे पर कंपेरिजन किया है, जिसकी पूरी जानकारी आगे दी गई है:

कीमत

फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन स्कोडा कोडिएक कीमत (एक्स-शोरूम) 48 लाख रुपये से शुरू (संभावित) 39.99 लाख रुपये से 45.96 लाख रुपये

फॉक्सवैगन टेरॉन लाइन केवल एक फीचर लोडेड वेरिएंट में मिलेगी, और इसकी कीमत करीब 48 लाख रुपये रखी जा सकती है। फॉक्सवैगन एसयूवी कार की बुकिंग शुरू हो चुकी है जिसके बारे आप यहां विस्तार से देख सकते हैं।

वहीं स्कोडा कोडिएक की बात करें तो यह एसयूवी कार तीन वेरिएंट्स (लॉन्ज, स्पोर्टलाइन और लॉरेन एंड क्लीमेंट) में उपलब्ध है, और यह 5 सीटर वेरिएंट में भी आती है। इससे कोडिएक अलग-अलग विकल्प के साथ ज्यादा किफायती कीमत पर भी मिलती है।

साइज

मॉडल फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन स्कोडा कोडिएक अंतर लंबाई 4792 मिलीमीटर 4758 मिलीमीटर +34 मिलीमीटर चौड़ाई 1866 मिलीमीटर 1864 मिलीमीटर +2 मिलीमीटर ऊंचाई 1665 मिलीमीटर 1679 मिलीमीटर (-)14 मिलीमीटर व्हीलबेस 2789 मिलीमीटर 2791 मिलीमीटर (-)2 मिलीमीटर बूटस्पेस 850 लीटर 786 लीटर +64 लीटर

टेक्निकली, टेरॉन आर लाइन और कोडिएक अलग-अलग कंपनी की एसयूवी कार है, लेकिन इन दोनों प्रीमियम एसयूवी कार के साइज में अंतर न के बराबर है। टेरोन आर लाइन थोड़ी लंबी है और इसका बूट स्पेस 64 लीटर बड़ा है।

नोट: दूसरी और तीसरी पंक्ति की सीटों को फोल्ड करके टेरॉन आर का बूट स्पेस 1905 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि कोडिएक का बूट स्पेस बढ़कर 1976 लीटर हो जाता है।

कलर ऑप्शन

टेरॉन आर लाइन और कोडिएक दोनों में 7 कलर ऑप्शन दिए गए हैं:

फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन स्कोडा कोडिएक नाइटशेड ब्लू रेस ब्लू अल्ट्रा वायलेट वेल्वेट रेड सिप्रेसिनो ग्रीन ब्रोंक्स गोल्ड ओरिक्स व्हाइट मून व्हाइट ग्रेनाडिला ब्लैक मैजिक ब्लैक डॉल्फिन ग्रे ग्रेफाइट ग्रे ऑयस्टर सिल्वर स्टील ग्रे

इंजन

फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन और स्कोडा कोडिएक में एक समान टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल गियरबॉक्स 7-स्पीड डीसीटी* पावर 204 पीएस टॉर्क 320 एनएम ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

*डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

फीचर

फीचर फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन स्कोडा कोडिएक ऑटो एलईडी हेडलैंप ✅ ✅ कॉर्नरिंग फॉग लैंप ✅ ✅ व्हील 19-इंच 18-इंच रूफ रेल्स ✅ ✅ अपहोल्स्ट्री लेदरेट लेदरेट ड्यूल ग्लवबॉक्स ❌ ✅ इंफोटेनमेंट 15-इंच टचस्क्रीन 12.9-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 10.25-इंच 10.25-इंच एम्बिएंट लाइटिंग 30-कलर 30-कलर क्लाइमेट कंट्रोल ट्रिपल-जोन ट्रिपल-जोन वायरलेस फोन चार्जर दो दो मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड सीटें 12 तरह 12 तरह एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट ✅ ✅ दूसरी पंक्ति में रिक्लाइनिंग और स्लाइडिंग सीटें ✅ ✅ मसाज सीटें ✅ ✅ वेंटिलेटेड सीटें आगे आगे हीटेड सीटें ✅ ✅ साउंड सिस्टम 11-स्पीकर हरमन कार्डन 13-स्पीकर कैंटन सनरूफ पैनोरमिक पैनोरमिक पीछे सनशेड ✅ ✅ हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी) ✅ ✅ ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ कीलेस एंट्री ✅ ✅ जेस्चर फंक्शन के साथ पावर्ड टेलगेट ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ एयरबैग 9 9 रेन-सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ✅ ✅ हिल स्टार्ट असिस्ट ✅ ✅ पार्किंग कैमरा 360-डिग्री 360-डिग्री आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ लेवल-2 एडीएएस ✅ ✅

दोनों एसयूवी कार में काफी मिलते-जुलते फीचर हैं। इनमें कई फीचर कॉमन हैं जिनमें आगे पावर्ड, वेंटिलेटेड और मसाज फंक्शन वाली सीटें, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 360 डिग्री कैमरा, एबीएएस, पैनोरमिक सनरूफ, दो वायरलेस फोन चार्जर और अन्य चीजें शामिल हैं। टेरॉन आर लाइन में एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और बड़े व्हील दिए गए हैं। वहीं कोडिएक में दो ग्लवबॉक्स और अतिरिक्त स्पीकर दिए गए हैं।

कारदेखो की राय

ज्यादातर लोगों के लिए स्कोडा कोडिएक अपने कई वेरिएंट ऑप्शन के कारण फैमिली एसयूवी कार के तौर पर बेहतर विकल्प हो सकती है। लेकिन जब इसकी तुलना फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन से करते हैं तो फॉक्सवैगन ज्यादा स्पोर्टी लगती है, जिसमें खास आर लाइन डिजाइन टच भी हैं। हालांकि आप कौनसी एसयूवी कार चुनते हैं यह फैसला आपकी पसंद और डिजाइन पर निर्भर करता है। आपको दोनों एसयूवी में लगभग एक जैसे फीचर और एक जैसा ड्राइविंग अनुभव मिलता है। इसलिए आप कोई भी एसयूवी कार चुनें, आप गलत नहीं होंगे।