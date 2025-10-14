फोक्सवैगन कार दिवाली 2025 ऑफर: फोक्सवैगन वर्टस और टाइगन पर पाएं 1.60 लाख रुपये तक की छूट

सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीडी) जमा करवाने पर ग्राहकों को वर्टस और टाइगन कार के साथ 20,000 रुपये तक का स्क्रैपेज बेनिफिट भी मिल सकेगा

फोक्सवैगन वर्टस कार सीमित समय के लिए 10.14 लाख रुपये शुरुआती प्राइस पर उपलब्ध है।

इस सेडान कार पर 1.30 लाख रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट दिया जा रहा है।

इस गाड़ी की नई कीमत अब 11.16 लाख रुपये से 18.73 लाख रुपये के बीच हो गई है।

फोक्सवैगन ने सीमित समय के लिए टाइगन की शुरूआती कीमत 10.58 लाख रुपये कर दी है।

इस एसयूवी कार पर कुल 1.60 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है।

इस गाड़ी की नई कीमत अब 11.39 लाख रुपये से 19.15 लाख रुपये के बीच हो गई है।

टिग्वान आर-लाइन और फुली इंपोर्टेड गोल्फ जीटीआई मॉडल्स पर कोई ऑफर नहीं दिए जा रहे हैं।

फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और दिवाली 2025 का त्यौहार आने ही वाला है, ऐसे में कार कंपनियों ने नए कार खरीददारों के लिए कई सारे डिस्काउंट ऑफर्स की पेशकश करना शुरू कर दिया है। हाल ही में हमनें टाटा के इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) लाइनअप और होंडा की कारों पर मिल रहे ऑफर्स से जुड़ी जानकारी साझा की थी, अब हम आपको बताने जा रहे हैं की आप अक्टूबर में नई फोक्सवैगन कार को खरीद कर कितनी बचत कर सकेंगे।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फोक्सवैगन ने फिलहाल ऑफर्स से जुड़ी पूरी जानकारी साझा नहीं है, ऐसे में हम आपको ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी डीलरशिप पर संपर्क करने की सलाह देंगे।

फोक्सवैगन वर्टस

फोक्सवैगन अपनी वर्टस कार को सीमित समय के लिए 10.14 लाख रुपये शुरुआती प्राइस पर उपलब्ध करा रही है, जो कि पहले से 1.02 लाख रुपये कम है।

फोक्सवैगन की इस सेडान कार पर दिए जा रहे दूसरे डिस्काउंट ऑफर चुने गए वेरिएंट पर निर्भर करते हैं। यदि आप इसका मिड-वेरिएंट हाइलाइन एटी 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ चुनते हैं तो आपको कुल 1.60 लाख रुपये तक के फायदे मिल सकेंगे।

अगर आप इसका टॉप जीटी लाइन और टॉपलाइन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ चुनते हैं तो आप इस पर कुल 80,000 रुपये तक की बचत कर सकेंगे।

वर्टस के 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल डीसीटी (डुअल-क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन) सेटअप से लैस जीटी प्लस वेरिएंट पर 1.25 लाख रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है।

यदि आप इसका जीटी प्लस स्पोर्ट 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल डीसीटी वेरिएंट चुनते हैं तो आपको 1.30 लाख रुपये तक की छूट मिल सकेगी।

सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीडी) जमा करवाने पर ग्राहकों को अलग से 20,000 रुपये तक का स्क्रैपेज बेनिफिट भी मिल सकेगा। खरीदार भारत सरकार (जीओआई) द्वारा लागू रजिस्ट्रेशन टैक्स पर छूट पाने के भी हकदार होंगे।

जीएसटी दरों में कटौती के बाद फोक्सवैगन वर्टस की कीमत अब 11.16 लाख रुपये से 18.73 लाख रुपये के बीच हो गई है।

यह भी पढ़ें : इस त्यौहारी सीजन सेकंड हैंड कार खरीदने से पहले ध्यान में रखें ये 10 जरूरी चीजें

फोक्सवैगन टाइगन

वर्टस की तरह फोक्सवैगन टाइगन भी सीमित समय के लिए 10.58 लाख रुपये शुरूआती कीमत पर उपलब्ध है। जीएसटी दरों में कटौती के बाद इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार की प्राइस 1.63 लाख रुपये तक कम हो गई है।

इस एसयूवी कार के मिड-वेरिएंट हाइलाइन प्लस (1-लीटर टर्बो पेट्रोल एटी कॉम्बिनेशन के साथ) पर 1 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

फोक्सवैगन टाइगन के टॉप वेरिएंट टॉपलाइन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल एटी वेरिएंट पर 1.35 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है।

1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी कॉम्बिनेशन से लैस टाइगन जीटी प्लस क्रोम वेरिएंट पर कुल 1.5 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।

यदि आप इसके जीटी लाइन वेरिएंट के साथ 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन चुनते हैं तो आप इस पर कुल 80,000 रुपये तक की बचत कर सकेंगे।

अगर आप इसका जीटी प्लस स्पोर्ट 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल डीसीटी वेरिएंट चुनते हैं तो आपको इस पर 1.60 लाख रुपये तक के फायदे मिल सकेंगे।

जैसा की वर्टस के साथ देखा गया है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीडी) जमा करवाने पर ग्राहकों को टाइगन कार पर अलग से 20,000 रुपये तक का स्क्रैपेज बेनिफिट भी मिल सकेगा। खरीदार भारत सरकार (जीओआई) द्वारा लागू रजिस्ट्रेशन टैक्स पर छूट पाने के भी हकदार होंगे।

फोक्सवैगन टाइगन की कीमत अब 11.39 लाख रुपये से 19.15 लाख रुपये के बीच हो गई है।

यह भी पढ़ें : भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार: सितंबर 2025 में टाटा नेक्सन, मारुति डिजायर और हुंडई क्रेटा रही टॉप पर, जानिए बाकी कारों को मिले कितने बिक्री के आंकड़े

इन दो गाड़ियों पर नहीं मिल रहा कोई ऑफर

फोक्सवैगन अपनी टिग्वान आर-लाइन और गोल्फ जीटीआई कार पर कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं दे रही है। फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन की कीमत अब 45.73 लाख रुपये (49 लाख रुपये से) शुरू होती है, जबकि फुली इम्पोर्टेड गोल्फ जीटीआई की कीमत अब 50.91 लाख रुपये (2.09 लाख रुपये कम) हो गई है। फुली इम्पोर्टेड परफॉरमेंस कारों की बात करें तो फोक्सवैगन की सिबलिंग ब्रांड स्कोडा ने हाल ही में नई ऑक्टेविया आरएस के साथ सुर्खियां बटोरीं हैं , लेकिन अगर आप इस गाड़ी को पाने की उम्मीद कर रहे थे तो इसे खरीदना अब मुश्किल होगा क्योंकि इसकी सभी 100 यूनिट्स पहले ही बिक चुकी हैं।

इस दिवाली फोक्सवैगन कार को क्यों लाएं घर?

चूंकि त्यौहारी सीजन किसी भी नई कार को खरीदने का सबसे अच्छा समय होता है, इस साल नई जीएसटी दरों में कटौती के कारण यह सीजन और भी ज्यादा खास होने वाला है। हमारा सुझाव है कि आप फोक्सवैगन कार चुनें ताकि आप अधिकतम फायदे प्राप्त कर सकें।

आप अक्टूबर 2025 में कौनसी फोक्सवैगन कार को खरीदना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस दिवाली आप बिना किसी वेटिंग पीरियड के यह टॉप 10 गाड़ियां अपने घर ला सकते हैं।

नोट : यह ऑफर्स लोकेशन और चुने गए वेरिएंट और इंजन ऑप्शन अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। सही जानकारी के लिए हम आपको फोक्सवैगन डीलरशिप पर संपर्क करने की सलाह देंगे।

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।