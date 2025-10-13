सभी
    इस त्यौहारी सीजन सेकंड हैंड कार खरीदने से पहले ध्यान में रखें ये 10 जरूरी चीजें

    प्रकाशित: अक्टूबर 13, 2025 12:55 pm

    49 Views
    Used car Inspection guide

    भारत में पुरानी कारों का बाज़ार अलग अलग सेगमेंट और ब्रांड्स की हाई-क्वालिटी वाली कारों के साथ फल-फूल रहा है। पुरानी कार खरीदने का इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता।

    अपनी पसंदीदा पुरानी कार घर ले जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पेश है हमारी टॉप 10 चेकलिस्ट, जिन पर किसी भी मॉडल को चुनने से पहले ध्यान देना और विचार करना ज़रूरी है।

    मालिकाना इतिहास

    Ownership History

    आपको ओनरशिप के बारे में जानना जरूरी है और याद रहे कि कोई कार जितने कम हाथों में रही होगी उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ये देखें कि पुरानी कार फर्स्ट हैंड है या फिर उसके पहले भी कई ओनर रह चुके हैं। 

    अक्सर पिछली ओन​रशिप से कार के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि उपयोग किए गए पैटर्न, औसत रनिंग, चलाने के प्रकार - शहर या हाईवे, छोटा या बड़ा परिवार, और मेंटेनेंस के तरीके, आदि।

    ओडोमीटर रीडिंग

    Odometer Reading

    ऐसी कार लेना हमेशा बेहतर होता है जो कम किलोमीटर चली हो। भारत में, एक कार औसतन सालाना 5,000 से 10,000 किलोमीटर चलती है। यह ज़रूरी है कि आप सर्विस रिकॉर्ड और गाड़ी की पूरी स्थिति के अनुसार चलाए गए किलोमीटर की जांच करें।

    प्रामाणिक डेटा को लेकर खरीदारों में काफी चिंताएं थीं, जिसके कारण विश्वास में कमी आई। हालांकि, अब इसमें काफी सुधार हुआ है।

    बॉडी और पेंट

    Car Body Paint

    हालांकि डिस्प्ले पर रखी ज़्यादातर कारें देखने में बेहतर लगती हैं, लेकिन उनका मकसद खरीदारों का ध्यान आकर्षित करना होता है। लेकिन हमेशा वो नहीं होता जो आप अपने सामने देखते हैं, लेकिन जो नज़र नहीं आता उसे देखने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दुर्घटनावश हुई किसी क्षति या बॉडी पार्ट या पहियों पर जंग, बेमेल आर्टिफिशियल पेंटिंग या प्लास्टिक पार्ट्स में बदलाव, पैनल में कोई गैप और बॉडी के अन्य बाहरी नुकसान की जांच करें।

    सस्पेंशन और टायर

    car suspension

    टायरों की स्थिति का पता उन्हें देखकर और मौके पर ही जांच करके लगाया जा सकता है। देखें कि क्या वे बदले गए हैं, ट्रेड की गहराई कितनी है, और घिसाव का पैटर्न कितना असमान है। अगर टायर बदले गए हैं, तो बेहतर होगा कि आप उसके असली बिलों से उसकी पुष्टि कर लें। याद रखें, टायर बदलना काफी महंगा पड़ता है, और अच्छी स्थिति वाले टायर होने से आप कार को काफी लंबे समय तक चला सकते हैं। इसी तरह, सस्पेंशन भी कार का उतना ही महत्वपूर्ण मैकेनिकल पार्ट है जो कंफर्ट और सुविधा के लिए बने हैं।

    वाहन के दस्तावेज

    पुरानी कार खरीदने का मतलब है कि आपको उसका मालिकाना हक मिल गया है। कार के असली मालिक बनने से पहले, गाड़ी के सभी दस्तावेज़ों की अच्छी तरह जांच कर लें और सभी कागज़ात सही होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैध बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, व्हीकल सर्विस हिस्ट्री और किसी भी पेंडिंग चालान या हाइपोथेकेशन का सत्यापन करें।

    इंजन कंडीशन

    Engine condition

    जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंजन कार का दिल होता है, और एक सुखद, शांतिपूर्ण और परेशानी मुक्त स्वामित्व काफी हद तक इंजन की स्थिति पर निर्भर करता है। इसके अलावा, इंजन कार का माइलेज भी तय करता है, जिसका सीधा असर कार चलाने की लागत पर पड़ता है।

    इंटीरियर और इलेक्ट्रिकल

    कार के इस्तेमाल के लिए इंटीरियर और इलेक्ट्रिकल कंडीशन बेहद ज़रूरी हैं। स्टार्ट/स्टॉप, एयर कंडीशनिंग, पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, म्यूज़िक सिस्टम, सभी लाइट्स (हेडलाइट, इंडिकेटर्स, केबिन, ट्रंक लाइट) और वाइपर वगैरह की हमेशा जांच करते रहें। साथ ही, पानी के रिसाव, डैशबोर्ड वार्निंग लाइट्स और सीट की स्थिति आदि पर भी ध्यान दें।

    टेस्ट ड्राइव

    test drive

    सुनिश्चित करें कि आप हर तरह की ड्राइविंग परिस्थितियों में, शहर/हाईवे पर, अलग-अलग गति पर, पर्याप्त दूरी तक गाड़ी चलाएं। टेस्ट ड्राइव से आपको कार की अच्छी समझ मिलती है और कागज़ पर बताई गई वास्तविक स्थिति के आधार पर उसकी पूरी स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।

    इंश्योरेंस क्लेम हिस्ट्री

    बीमा सिर्फ़ एक अनिवार्य क़ानूनी ज़रूरत नहीं, बल्कि आपकी कार के लिए एक वैध सुरक्षा कवर है। आपको यह ज़रूर जांचना चाहिए कि बीमा सही है और कभी भी समाप्त नहीं होता, साथ ही आपको क्लेम हिस्ट्री भी जानना चाहिए।

    यह आपको कई तरह से मदद करेगा, जैसे कि रिन्युअल या क्लेम करते समय। बीमा आपको क्लेम के ज़रिए कार के इतिहास को ट्रैक करने में भी मदद करता है।  अगर कई क्लेम हैं, तो यह दुर्घटनाओं या बड़ी मरम्मत की ओर इशारा करता है।

    प्रोफेशनल इंस्पेक्शन

    inspection

    यह भी एक विकल्प है कि आप किसी प्रोफेशनल इंस्पेक्शन सर्विस की मदद से यह सुनिश्चित कर लें कि कार के बारे में कोई भी बात छूट न जाए।

    कारदेखो, अपने जांचे परखे टूल्स और कारों के विशाल कलेक्शन के साथ, आपकी पुरानी कार खरीदने की प्रक्रिया को सरल और परेशानी मुक्त बनाता है और बेस्ट डील्स का आश्वासन देता है। हम कार का गहन इन हाउस इंस्पेक्शन करते हैं, वारंटी, मनी-बैक आश्वासन, और ओनरशिप ट्रांसफर और कागजी कार्रवाई में पूरी सहायता प्रदान करते हैं।

