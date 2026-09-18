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    2026 मारुति बलेनो का नया 3-सिलेंडर इंजन चलाने में कैसा है? जानिए हमारा एक्सपीरियंस

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    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 18, 2026 16:44 ist
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    published onSep 18, 2026 16:42 IST
    last updated onSep 18, 2026 16:44 IST
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    2026 Maruti Baleno Engine Power And Driving

    नई मारुति बलेनो फेसलिफ्ट हाल ही में कुछ ऐसे अपडेट्स के साथ लॉन्च हुई है जो सिर्फ छोटे-मोटे बदलावों से कहीं ज्यादा हैं। इन सब में सबसे बड़ा बदलाव है इसका इंजन। पुराने 4-सिलेंडर 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन की जगह अब एक नए 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन ने ले ली है। इस बदलाव ने मारुति बलेनो कार को एक नया कैरेक्टर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बदलाव बेहतर है या नहीं? आइए, 2026 मारुति बलेनो के ड्राइविंग एक्सपीरियंस और दूसरे पहलुओं पर नजर डालते हैं।

    ड्राइविंग एक्सपीरियंस

    सबसे पहले, सबसे बड़े बदलाव यानी इंजन और उसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं। बलेनो का यह नया इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स ऑप्शंस के साथ आता है। यह वही इंजन है जिसे कंपनी ने पहले मारुति स्विफ्ट और फिर डिजायर में पेश किया था।

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    83 पीएस

    70 पीएस

    टॉर्क

    112 एनएम

    102 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    सर्टिफाइड माइलेज

    23.80 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी)/24.77 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी)

    33.61 किलोमीअर प्रति किलोग्राम

    2026 Maruti Baleno Engine Power And Driving

    इस इंजन का कैरेक्टर पुराने 4-सिलेंडर इंजन के मुकाबले काफी अलग है। यह परफॉर्मेंस के बजाय प्रैक्टिकैलिटी पर ज्यादा फोकस करता है। शहर की स्लो-स्पीड ड्राइविंग कंडीशंस में यह नया इंजन शानदार काम करता है। इसका अच्छा बॉटम-एंड टॉर्क शहर की भीड़-भाड़ में कार चलाना बेहद आसान बना देता है। 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक इसकी ड्राइवेबिलिटी काफी अच्छी महसूस होती है। इस स्पीड रेंज में आपको पावर की कोई कमी महसूस नहीं होगी और आप आसानी से ट्रैफिक के साथ चल सकते हैं।

    2026 Maruti Baleno Engine Power And Driving

    हालांकि, जैसे ही आप हाईवे पर निकलते हैं, तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। हाईवे पर ओवरटेक करने के लिए इंजन को कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचते-पहुंचते इंजन थोड़ा डल महसूस होने लगता है और इस स्पीड पर यह क्रूजिंग के लिए ही सबसे बेस्ट है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर, टॉप गियर में इंजन लगभग 2500 आरपीएम पर घूम रहा होता है, जो इसे काफी रिलैक्स्ड फील कराता है और लंबी यात्राओं पर केबिन को शांत रखने में मदद करता है।

    2026 Maruti Baleno Engine Power And Driving

    अगर इसकी तुलना मुकाबले में मौजूद कारों से करें तो हुंडई आई20 में अभी भी 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो बेहद स्मूद है और नई बलेनो के मुकाबले ज्यादा पावरफुल महसूस होता है। वहीं, टाटा अल्ट्रोज पावर के मामले में बलेनो के करीब महसूस होगी, लेकिन उसमें वाइब्रेशंस ज्यादा है। हालांकि, अल्ट्रोज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट 1.5-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन है, जो चलाने में कहीं ज्यादा मजबूत और टॉर्की इंजन है।

    इन सबके बावजूद, बलेनो के नए इंजन की सबसे बड़ी ताकत इसकी फ्यूल इकॉनमी है। 24.77 किलोमीटर प्रति लीटर तक के एआरएआई सर्टिफाइड आंकड़े इसे अपने सेगमेंट में बेस्ट बनाते हैं।

    2026 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट के बारे में

    इंजन के अलावा, 2026 बलेनो में डिजाइन और फीचर्स के मामले में भी कई अहम अपडेट्स किए गए हैं। बाहर से देखने पर, इसका अपडेट लुक तुरंत ध्यान खींचता है। इसमें एक नई, बड़ी क्रोम थ्री-स्लैटेड फ्रंट ग्रिल दी गई है, जो इसे पहले के मुकाबले ज्यादा आकर्षक और प्रीमियम लुक देती है। इसके साथ ही एक नया और ज्यादा शार्प बंपर भी है। इन बदलावों के अलावा, बलेनो ने अपनी जानी-पहचानी और आकर्षक स्टाइल को बरकरार रखा है।

    2026 Maruti Baleno Engine Power And Driving

    फीचर्स की बात करें तो बलेनो फेसलिफ्ट अब और भी ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक हो गई है। इसमें अब वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एक 6-स्पीकर क्लैरियन साउंड सिस्टम और एक कूल्ड वायरलेस चार्जर जैसे नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक हेड-अप डिस्प्ले और कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स पहले की तरह मिलते हैं।

    2026 Maruti Baleno Engine Power And Driving

    सेफ्टी के मोर्चे पर भी बलेनो गाड़ी को अपडेट किया गया है। इसमें अब एक नया टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) फीचर्स शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, बलेनो में एबीएस के साथ ईबीडी, 6 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, एक 360-डिग्री कैमरा और हिल-होल्ड कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं।

    कीमत और मुकाबला

    2026 मारुति बलेनो की कीमत 6.10 लाख रुपये से शुरू होकर 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में इसका मुकाबला टाटा अल्ट्रोज और हुंडई आई20 से है। इसकी टक्कर मारुति स्विफ्ट, टाटा पंच और मारुति फ्रॉन्क्स जैसी कार से भी है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    मारुति सुजुकी नयू मॉडल में इंजन का बदलाव एक बहुत ही अहम और आज के समय के हिसाब से जरूरी अपडेट है। यह एक ऐसा इंजन है जिसकी फ्यूल इकॉनमी काफी बेहतर हुई है। हाल के दिनों में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल के आने से माइलेज एक सेंसिटिव टॉपिक बन गया है, क्योंकि इससे गाड़ियों की रनिंग कॉस्ट बढ़ गई है। ऐसे में, भारत जैसे कॉस्ट-सेंसिटिव देश में, जहां सड़कें भी काफी व्यस्त रहती हैं, यह नया इंजन एक स्वागत योग्य कदम है।

    2026 Maruti Baleno Engine Power And Driving

    इस नए इंजन के साथ, बलेनो पहली बार कार खरीदने वालों के लिए भी एक ज्यादा फ्रेंडली कार बन गई है। जिन्हें अभी ड्राइविंग सीखनी है, उनके लिए इसका आसान सिटी ड्राइव कैरेक्टर और कम रनिंग कॉस्ट काफी फायदेमंद साबित होगा। साथ ही, यह एक फैमिली की जरूरतों को भी बखूबी पूरा करती है। इसका अच्छा इंटीरियर स्पेस, प्रैक्टिकल फीचर्स और अब बेहतर माइलेज इसे एक कम्प्लीट पैकेज बनाते हैं। कुल मिलाकर, यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जिनकी प्राथमिकता परफॉर्मेंस से ज्यादा माइलेज और प्रैक्टिकैलिटी है।

    न्यू मारुति बलेनो और इसके नए इंजन के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं।

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