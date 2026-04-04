2026 में महिंद्रा इन 6 नई कारों को कर सकती है लॉन्च, देखिए पूरी लिस्ट

महिंद्रा अपने एसयूवी पोर्टफोलियो का लगातार विस्तार कर रही है, और अपकमिंग लाइनअप से पता चलता है कि कंपनी अपनी रफ्तार बिलकुल भी धीमी नहीं करने वाली है। अपने पॉपुलर मॉडल्स को अपडेट करने से लेकर नई गाड़ियां पेश करने तक, आने वाले महीनों में कंपनी खरीदारों के लिए बहुत कुछ नया लेकर आने वाली है। ऐसा लगता है कि महिंद्रा का फोकस अलग-अलग केटेगरी में अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर है, जिनमें लाइफस्टाइल व्हीकल, कॉम्पेक्ट एसयूवी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शामिल हैं।

2026 में महिंद्रा इन सभी नई कारों को कर सकती है लॉन्च :-

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन बेस्ड पिकअप

संभावित कीमत : 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो एन पर बेस्ड पिकअप ट्रक पर काम कर रही है, जिसे टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। यह लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक उन खरीदारों को आकर्षित करेगा, जो एक आम एसयूवी के मुकाबले ज्यादा वर्सेटाइल गाड़ी चाहते हैं। यह ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड हो सकता है और भारत में टेस्टिंग के दौरान दिखी तस्वीरों में इसमें डुअल-कैब सेटअप नजर आया है।

इसमें स्कॉर्पियो एन वाली मस्कुलर स्टाइलिंग दी जा सकती है और कार्गो बेड को फिट करने के लिए इसके पीछे के हिस्से को फिर से डिजाइन किया जा सकता है। इसमें स्कॉर्पियो एन वाला केबिन लेआउट और फीचर दिए जा सकते हैं, जिसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कई अन्य कंफर्ट फीचर शामिल हैं। स्कॉर्पियो एन बेस्ड पिकअप में स्कॉर्पियो एन वाले इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जिसमें 2.2-लीटर डीजल इंजन शामिल है जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं। बेहतर ऑफ-रोड क्षमता के लिए इसके टॉप वेरिएंट में 4x4 सिस्टम दिया जा सकता है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

संभावित कीमत : 13.50 लाख रुपये से 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

स्कॉर्पियो एन कार को नया मिड-लाइफ अपडेट दिया जा सकता है, जिससे यह मुकाबले में मौजूद गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे पाएगी। इस एसयूवी कार से जुड़ी पूरी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन अनुमान है कि इसके फेसलिफ्ट वर्जन में कई डिजाइन अपडेट दिए जा सकते हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े जा सकते हैं।

इस गाड़ी में नई फ्रंट प्रोफाइल, नए लाइटिंग एलिमेंट, और नए अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं, और इसके केबिन में भी कई हल्के-फुल्के बदलाव नजर आ सकते हैं। इस गाड़ी के केबिन में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है। स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट कार के वेरिएंट लाइनअप को भी अपडेट किया जा सकता है। यहां देखें महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट कार की तस्वीरें।

इस एसयूवी कार के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव शायद ही किए जाएंगे। इसमें मौजूदा मॉडल वाले 2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिल सकती है। इस गाड़ी के कुछ चुनिंदा डीजल वेरिएंट में फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिल सकता है।

महिंद्रा विजन एस/ न्यू जनरेशन बोलेरो

संभावित कीमत : 9 लाख रुपये से 16 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

महिंद्रा अपनी न्यू जनरेशन बोलेरो को भारत में इस साल लॉन्च कर सकती है। इस गाड़ी की झलक विजन एस कॉन्सेप्ट वर्जन में देखने को मिल चुकी है। यह मॉडल महिंद्रा की सबसे जानी-मानी नेमप्लेट में से एक के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। इस एसयूवी कार को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है, जिससे इसके डेवलपमेंट की जानकारी और लॉन्च टाइमलाइन का पता चला है।

नई महिंद्रा बोलेरो कार में ज्यादा मॉडर्न डिजाइन दी जा सकती है। टेस्टिंग की तस्वीरों से पता चला है कि इस गाड़ी का लुक बॉक्सी और सीधा होगा। इसमें टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील दिया जाएगा जो इसके मजबूत कैरेक्टर के साथ काफी जचेगा इस गाड़ी का केबिन अपमार्केट और प्रेक्टिकल हो सकता है, साथ ही इसमें कई अतिरिक्त फीचर भी दिए जा सकते हैं। इसमें एक्सयूवी 3एक्सओ वाले पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं।

महिंद्रा विजन टी (हुंडई क्रेटा को देगी टक्कर)

संभावित कीमत : 12.50 लाख रुपये से 22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

महिंद्रा अपनी नई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार विजन टी पर भी काम कर रही है, जिसका मुकाबला हुंडई क्रेटा और दूसरी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से हो सकता है। यह मॉडल कंपनी को सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में से एक में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद करेगा। इसकी डिजाइन थार की तरह मजबूत और बॉक्सी हो सकती है, जिससे इसे सेगमेंट में एक खास पहचान मिलेगी जहां ज्यादातर अर्बन एसयूवी कारों का दबदबा है।

इसका केबिन काफी सिंपल और मॉडर्न हो सकता है। इसमें वर्टिकल पोजिशनिंग वाला बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और नया स्टीयरिंग व्हील दिया जा सकता है। उम्मीद है कि कंपनी इसे बाजार में कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए इसमें कई अच्छे फीचर शामिल कर सकती है। इस गाड़ी के इंजन से जुड़ी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें नए 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ डीजल इंजन का ऑप्शन दिया जा सकता है।

महिंद्रा बीई 07 कॉम्पेक्ट एसयूवी

संभावित कीमत : 29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

बीई 07 महिंद्रा के डेडिकेटेड 'बॉर्न इलेक्ट्रिक' सब ब्रांड के तहत आने वाले अपकमिंग इलेक्ट्रिक लाइनअप का हिस्सा होगी। इसे ज्यादा प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के तौर पर पोजिशन किया जा सकता है। इस गाड़ी का फोकस डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर हो सकता है। महिंद्रा के एंग्लो प्लेटफॉर्म पर बेस्ड यह एक बड़ी और ज्यादा कन्वेंशनल दिखने वाली एसयूवी कार होगी, जिसमें कंपनी के दूसरे ईवी कॉन्सेप्ट के मुकाबले ज्यादा स्पेस और प्रेक्टिकेलिटी मिलेगी।

इस एसयूवी कार में फ्यूचरिस्टिक डिजाइन लेंग्वेज दी जा सकती है, और इसका केबिन काफी स्पेशियस और फीचर लोडेड हो सकता है। इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन : 59 केडब्ल्यूएच और 79 केडब्ल्यूएच दिए जा सकते हैं, जिसकी सर्टिफाइड रेंज ज्यादा हो सकती है। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी जा सकती है, जिसमें महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार एक्सईवी 9ई और बीई 6 वाले एलिमेंट शामिल हो सकते हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ सीएनजी

संभावित कीमत : 8.2 लाख रुपये से 13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

महिंद्रा अपनी एक्सयूवी 3एक्सओ कार का सीएनजी वेरिएंट भी पेश कर सकती है, जो कि इसके लाइनअप में सस्ता फ्यूल ऑप्शन साबित हो सकता है। एक्सयूवी 3एक्सओ सब-4 मीटर कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक पॉपुलर चॉइस बनी हुई है और सीएनजी वर्जन जुड़ने से इसकी लोकप्रियता और बढ़ सकती है, खासकर उन खरीदारों के लिए जो गाड़ी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं।

एक्सयूवी 3एक्सओ सीएनजी में मौजूदा मॉडल वाला 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। इसमें स्टैंडर्ड मॉडल वाले कई फीचर दिए जा सकते हैं, जिसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 एडीएएस शामिल हैं। महिंद्रा इसमें डुअल-सिलेंडर सेटअप का इस्तेमाल कर सकती है जिससे इसकी बूट स्पेस बिलकुल प्रभावित नहीं होगी।

इन सभी महिंद्रा कारों को आने वाले महीनों में लॉन्च किया जा सकता है। इनमें लाइफस्टाइल पिकअप से लेकर इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की एक विस्तृत रेंज शामिल है। इनमें से आप किस कार का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं।