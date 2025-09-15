सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: कई कंपनियों ने कारों की कीमत में कटौती की घोषणा की, टाटा नेक्सन ईवी को नया सेफ्टी अपडेट मिला, मारुति ई विटारा क्रैश टेस्ट में पास और बहुत कुछ

    प्रकाशित: सितंबर 15, 2025 11:41 am । सोनू

    197 Views
    • Write a कमेंट

    Tata Nexon EV, Renault Kiger, Maruti e Vitara

    पिछले सप्ताह लगभग सभी कार कंपनियों ने जीएसटी 2.0 की घोषणा के बाद कीमतों में कटौती की घोषणा की। इसके अलावा एक लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार को जरूरी सेफ्टी अपडेट मिला। वहीं मेड-इन-इंडिया मारुति ई विटारा ने यूरोपियन बाजार में धूम मचा दी।

    कार कंपनियों ने कीमत में कटौती की घोषणा की

    New GST Price For All Cars: Hyundai, Kia, Honda, Toyota, Tata, Volkswagen, Skoda, Mahindra, Renault, MG And Mercedes-Benz Prices Dropped

    लगभग सभी कार कंपनियों ने घोषणा की है कि वे जीएसटी कटौती का लाभ अपने ग्राहकों तक पहुंचाएंगी। महिंद्रा और एमजी जैसी कुछ कंपनियों ने अपनी गाड़ियों को नई कीमत पर बेचना पहले ही शुरू कर दिया है, जबकि ज्यादातर कंपनियां 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद कारों को नई कीमत पर बेचना शुरू करेंगी। आप यहां लिंक पर क्लिक करके इस बारे में विस्तार से देख सकते हैं।

    टाटा नेक्सन ईवी को जरूरी सेफ्टी अपडेट मिला

    Tata Nexon EV updated with ADAS and Dark Edition

    टाटा नेक्सन ईवी को नया सेफ्टी सेफ्टी दिया गया है। इसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल किया गया है, जिसके तहत लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ब्लाइंडस्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा इसका एक नया डार्क एडिशन भी पेश किया गया है, जिसमें ब्लैक एक्सटीरियर और केबिन दिया गया है। यहां आप प्राइस, वेरिएंट और अन्य जानकारी देख सकते हैं

    मारुति ई विटारा का यूरो एनकैप ने किया क्रैश टेस्ट

    Maruti e Vitara Euro NCAP crash test

    मेड-इन-इंडिया मारुति ई विटारा का यूरोपियन बाजारों में निर्यात पहले ही शुरू हो चुका है और ये एक अच्छी खबर है। हाल ही में यूरो एनकैप द्वारा इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार का क्रैश टेस्ट किया गया है, जिसमें इसे 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। अगर आप ई विटारा के प्रदर्शन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो यहां इसकी क्रैश टेस्ट रिपोर्ट पढ़ सकते हैं

    नई रेनो काइगर डीलरशिप पर पहुंचना शुरू

    2025 Renault Kiger Facelift Reaches Dealerships, Deliveries Begin

    अगर आप फेसलिफ्ट रेनो काइगर को नजदीक से देखना चाहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि अब ये डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गई है। काइगर को नए डिजाइन, अपडेट केबिन और कुछ अतिरिक्त फीचर के साथ पेश किया गया है। इस स्टोरी में आप रेनो काइगर के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं

    was this article helpful ?

    टाटा नेक्सन ईवी पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: कई कंपनियों ने कारों की कीमत में कटौती की घोषणा की, टाटा नेक्सन ईवी को नया सेफ्टी अपडेट मिला, मारुति ई विटारा क्रैश टेस्ट में पास और बहुत कुछ
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है