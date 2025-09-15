पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: कई कंपनियों ने कारों की कीमत में कटौती की घोषणा की, टाटा नेक्सन ईवी को नया सेफ्टी अपडेट मिला, मारुति ई विटारा क्रैश टेस्ट में पास और बहुत कुछ

पिछले सप्ताह लगभग सभी कार कंपनियों ने जीएसटी 2.0 की घोषणा के बाद कीमतों में कटौती की घोषणा की। इसके अलावा एक लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार को जरूरी सेफ्टी अपडेट मिला। वहीं मेड-इन-इंडिया मारुति ई विटारा ने यूरोपियन बाजार में धूम मचा दी।

कार कंपनियों ने कीमत में कटौती की घोषणा की

लगभग सभी कार कंपनियों ने घोषणा की है कि वे जीएसटी कटौती का लाभ अपने ग्राहकों तक पहुंचाएंगी। महिंद्रा और एमजी जैसी कुछ कंपनियों ने अपनी गाड़ियों को नई कीमत पर बेचना पहले ही शुरू कर दिया है, जबकि ज्यादातर कंपनियां 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद कारों को नई कीमत पर बेचना शुरू करेंगी। आप यहां लिंक पर क्लिक करके इस बारे में विस्तार से देख सकते हैं।

टाटा नेक्सन ईवी को जरूरी सेफ्टी अपडेट मिला

टाटा नेक्सन ईवी को नया सेफ्टी सेफ्टी दिया गया है। इसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल किया गया है, जिसके तहत लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ब्लाइंडस्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा इसका एक नया डार्क एडिशन भी पेश किया गया है, जिसमें ब्लैक एक्सटीरियर और केबिन दिया गया है। यहां आप प्राइस, वेरिएंट और अन्य जानकारी देख सकते हैं।

मारुति ई विटारा का यूरो एनकैप ने किया क्रैश टेस्ट

मेड-इन-इंडिया मारुति ई विटारा का यूरोपियन बाजारों में निर्यात पहले ही शुरू हो चुका है और ये एक अच्छी खबर है। हाल ही में यूरो एनकैप द्वारा इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार का क्रैश टेस्ट किया गया है, जिसमें इसे 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। अगर आप ई विटारा के प्रदर्शन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो यहां इसकी क्रैश टेस्ट रिपोर्ट पढ़ सकते हैं।

नई रेनो काइगर डीलरशिप पर पहुंचना शुरू

अगर आप फेसलिफ्ट रेनो काइगर को नजदीक से देखना चाहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि अब ये डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गई है। काइगर को नए डिजाइन, अपडेट केबिन और कुछ अतिरिक्त फीचर के साथ पेश किया गया है। इस स्टोरी में आप रेनो काइगर के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं।