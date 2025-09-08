सभी
    रेनो काइगर फेसलिफ्ट एसयूवी डीलरशिप पर पहुंचना हुई शुरू, डिलीवरी भी शुरू हुई

    प्रकाशित: सितंबर 08, 2025 11:33 am । स्तुति

    तस्वीरों में कैद मॉडल रेनो काइगर फेसलिफ्ट का टॉप वेरिएंट इमोशन था जिसमें डुअल-टोन ओएसिस येलो के साथ मिस्ट्री ब्लैक रूफ पेंट शेड दिया गया था 

    • काइगर एसयूवी भारत में 2021 से बिक्री के लिए उपलब्ध है और अब इसे पहला फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। 

    • कैमरे में कैद मॉडल इसका टॉप वेरिएंट इमोशन था क्योंकि इसमें टेलगेट पर क्रोम स्ट्रिप और 16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए थे। 

    • केबिन के अंदर इसमें लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और ड्राइव मोड सिलेक्ट करने के लिए रोटरी कंट्रोल दिए गए हैं। 

    • इस गाड़ी में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, छह एयरबैग और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    • इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं।  

    • नई रेनो काइगर फेसलिफ्ट की कीमत 6.30 लाख रुपये से 11.30 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। 

    रेनो काइगर फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो चुकी है। यह गाड़ी यहां 2021 से बिक्री के लिए उपलब्ध है। नई रेनो काइगर फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बदलाव किए गए हैं और अब यह गाड़ी चार वेरिएंट : ऑथेंटिक, इवॉल्यूशन, टेक्नो और इमोशन में आती है। यह अपडेटेड एसयूवी कार अब डीलरशिप्स पर पहुंचना शुरू हो गई है और कंपनी ने इसकी डिलीवरी देनी भी शुरू कर दी है। हाल ही में नई रेनो काइगर सब-4 मीटर एसयूवी की डीलरशिप से जुड़ी कुछ तस्वीरें हमारे हाथ लगीं हैं तो चलिए इस पर नजर डालते हैं आगे :-  

    क्या कुछ आया है नजर? 

    जैसा की आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस मॉडल में नए डुअल-टोन ओएसिस येलो के साथ मिस्ट्री ब्लैक रूफ पेंट शेड दिया गया है। इसमें 16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, टेलगेट पर क्रोम स्ट्रिप, रेड ब्रेक कैलिपर्स (टर्बो वेरिएंट में), सिल्वर फिनिश्ड फ्रंट और रियर स्किड प्लेट दी गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह नई काइगर का टॉप वेरिएंट इमोशन है। 

    2025 रेनो काइगर के इमोशन वरिएंट में ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट और फंक्शनल रूफ रेल्स (ब्लैक कलर फिनिशिंग वाली) दी गई है जिसकी लोडिंग केपेसिटी 50 किलोग्राम है। इस नई एसयूवी कार में बेस वेरिएंट से एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेललाइट और रियर स्पॉइलर दिया गया है। 

    केबिन और फीचर 

    कैमरे में कैद मॉडल में एसी कंट्रोल्स के पास क्रूज कंट्रोल टॉगल (केवल एमटी वेरिएंट्स में) और सेंटर कंसोल पर गियर शिफ्टर के पास मल्टी-ड्राइव मोड रोटेटर भी नजर आया है, जिससे यह कंफर्म हो गया है कि यह इसका टॉप वेरिएंट इमोशन है। काइगर एसयूवी के इमोशन वेरिएंट में लेदरेट अपहोल्स्ट्री, लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, कूल्ड लोअर ग्लवबॉक्स और एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है।  

    चूंकि यह इसका टॉप वेरिएंट है, ऐसे में इमोशन वेरिएंट में 7-इंच फुल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 6-स्पीकर आर्कमिस-ट्यून्ड ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), रियर डिफॉगर, 360-डिग्री कैमरा, वॉशर के साथ रियर वाइपर और आईएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    यह भी पढ़ें :  मारुति विक्टोरिस vs मारुति ब्रेजा: मारुति की कौनसी एसयूवी रहेगी आपके लिए बेहतर चॉइस? जानिए यहां

    इंजन ऑप्शन  

    नई रेनो काइगर में प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले दो इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है :- 

    स्पेसिफिकेशन 

    1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    पावर०० 

    72 पीएस 

    100 पीएस

    टॉर्क

    96 एनएम 

    160 एनएम, 152 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी*

    5-स्पीड एमटी, सीवीटी^

    *एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन 

    ^सीवीटी  - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन 

    रेनो काइगर फेसलिफ्ट गाड़ी के टॉप वेरिएंट इमोशन में नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। 

    कीमत और मुकाबला 

    रेनो काइगर फेसलिफ्ट की कीमत 6.30 लाख रुपये से 11.30 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन इंडिया) के बीच है। रेनो की सब-4 मीटर एसयूवी कार का मुकाबला निसान मैग्नाइट, मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ से है। इसकी टक्कर हुंडई एक्सटर और टाटा पंच जैसी माइक्रो एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट से भी है। 

    रेनो काइगर फेसलिफ्ट एसयूवी डीलरशिप पर पहुंचना हुई शुरू, डिलीवरी भी शुरू हुई
