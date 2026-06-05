टाटा मोटर्स ने नई टियागो ईवी लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। नई टियागो के डिज़ाइन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं और अब इसमें शार्प डिज़ाइन एलिमेंट्स और अधिक मैच्योर लुक देखने को मिलता है। इसके अलावा, केबिन को बेहतर मैटेरियल से लैस किया गया है और इसमें प्रीमियम इक्विपमेंट्स भी शामिल किए गए हैं जो पहले के मॉडल्स में उपलब्ध नहीं थे।

टियागो ईवी तीन वेरिएंट: स्मार्ट, प्योर प्लस और क्रिएटिव प्लस में उपलब्ध है। क्या क्रिएटिव वेरिएंट पर खर्च किया गया अतिरिक्त पैसा इसे वाजिब ठहराता है? जानिए आगे:

2026 टियागो ईवी क्रिएटिव प्लस: बाहर का डिज़ाइन

फ्रंट

टियागो ईवी को अब पूरी तरह से नया फ्रंट फेस मिल गया है। इस हैचबैक में अब पहले से ज़्यादा शार्प डिज़ाइन एलिमेंट्स और एक क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल दी गई है। एलईडी हेडलाइट और डीआरएल को छोड़कर फ्रंट फेस लगभग लोअर वेरिएंट्स जैसा ही है। क्रिएटिव प्लस वेरिएंट टाटा टियागो ईवी लाइनअप का एकमात्र वेरिएंट है जिसमें डीआरएल के साथ फुल-एलईडी हेडलाइट यूनिट दी गई है। वर्टिकल कटआउट के ठीक ऊपर, आप फ्रंट कैमरा का उभरा हुआ हिस्सा देख सकते हैं जो नए 360-डिग्री कैमरा सेटअप का हिस्सा है, जो प्योर प्लस वेरिएंट में भी मौजूद है।

साइड डिजाइन

साइड्स में, ग्रे व्हील आर्क क्लैडिंग, 'Tata.ev' लोगो, ब्लैक आउट बी-पिलर और ऑटोमैटिक फोल्डिंग फंक्शनैलिटी वाले ओरिजिनल व्हील्स जैसे आकर्षक फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही, सिल्वर डोर हैंडल्स और 14-इंच स्टील व्हील्स के लिए एयरो कवर्स भी मौजूद हैं।

रियर

रियर-एंड स्टाइलिंग टियागो ईवी के लोअर वेरिएंट्स के समान है और इसमें स्पोर्टी लुक के लिए शार्क फिन एंटीना दिया गया है। क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में वॉशर के साथ रियर वाइपर दिया गया है, जो इसे लाइनअप में सबसे अलग बनाता है।

टियागो ईवी क्रिएटिव ट्रिम सभी 5 कलर: सोबो सर्ज, पैंगोंग पल्स, प्योर ग्रे, डेटोना ग्रे और प्रिस्टिन व्हाइट में उपलब्ध है।

सभी टियागो ईवी मॉडल्स में अलॉय व्हील्स की जगह स्टील रिम्स दिए गए हैं। बेस स्मार्ट वेरिएंट को छोड़कर, बाकी सभी वेरिएंट्स में एयरोडायनैमिक व्हील कवर्स मिलते हैं। अपनी विशेष पहचान के लिए, क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में प्योर प्लस ट्रिम से अलग व्हील कवर डिज़ाइन दिया गया है।

2026 टियागो ईवी क्रिएटिव प्लस: इंटीरियर

टियागो ईवी के इंटीरियर में, डैशबोर्ड ब्लैक और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में मॉर्डन ड्युअल-टोन से काफी आकर्षक लगता है। ग्रीन और ग्रे कलर की अपहोल्स्ट्री इंटीरियर को और भी आकर्षक बनाती है। इसमें इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट और एक्सटेंडेड अंडरथाई सपोर्ट वाली नई फ्रंट सीटें भी दी गई हैं।

इंटीग्रेटेड ऑडियो कंट्रोल से लैस एक नया, स्पोर्टी टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील इंटीरियर को और भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा, क्रिएटिव प्लस में डे/नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर (आईआरवीएम) भी मिलता है। अन्य फीचर्स में हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, विभिन्न स्टोरेज स्पेस, रियर पार्सल ट्रे और स्टोरेज कंपार्टमेंट के साथ रियर आर्मरेस्ट शामिल हैं।

2026 टियागो ईवी क्रिएटिव प्लस: फीचर्स और सेफ्टी

टॉप-टियर क्रिएटिव ट्रिम सभी मॉर्डन फीचर्स से लैस है। प्योर प्लस (मिड-ट्रिम) में मिलने वाली 8-इंच स्क्रीन के मुकाबले, क्रिएटिव वेरिएंट में 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड-ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है। इस हैचबैक में 4-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है। क्रूज़ कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर, वॉशर के साथ रियर वाइपर, 6-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, ये सभी फीचर्स मौजूद हैं। प्योर प्लस ट्रिम की तरह, क्रिएटिव में भी पीछे की सीटों के लिए बेहतर एयर कंडीशनिंग के लिए रियर एसी वेंट दिए गए हैं।

नई टियागो ईवी में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हाई बीम अलर्ट और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट शामिल हैं। क्रिएटिव और प्योर प्लस दोनों वेरिएंट में रियर डिफॉगर दिया गया है।

2026 टियागो ईवी किएटिव प्लस: पावरट्रेन

टाटा टियागो का किएटिव प्लस वेरिएंट केवल 24केडब्ल्यूएच की बड़ी बैटरी के साथ उपलब्ध है। इसका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

बैटरी पैक 24 केडब्ल्यूएच (लॉन्ग रेंज) इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 285 किलोमीटर पावर 75 पीएस टॉर्क 114 एनएम

नई टाटा टियागो ईवी कार 30 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसके जरिए यह गाड़ी 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत 35 मिनट में चार्ज हो जाती है

2026 टियागो ईवी क्रिएटिव प्लस: कीमत और कंपेरिजन

टाटा टियागो के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट की कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) है।

इसका मुकाबला एमजी कॉमेट ईवी और सिट्रोएन ईसी3 से रहेगा। यह गाड़ी टाटा पंच ईवी के मुकाबले में भी ज्यादा सस्ता ऑप्शन साबित होती है।