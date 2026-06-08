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    टाटा टियागो ईवी स्मार्ट Vs प्योर प्लस वेरिएंट कंपेरिजन: क्या अपग्रेड करना है फायदे का सौदा? जानिए यहां

    क्या प्योर प्लस वेरिएंट पर ज्यादा पैसे खर्च करना सही है? आइए देखते हैं!

    प्रकाशित: जून 08, 2026 05:20 pm । भानु

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    Tiago EV Smart VS Pure Plus

    टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपडेटेड डिज़ाइन, नए इंटीरियर और कुछ नए फीचर्स के साथ बिल्कुल नई टियागो ईवी लॉन्च की है। यह हैचबैक तीन वेरिएंट : स्मार्ट, प्योर प्लस और क्रिएटिव प्लस में उपलब्ध है। इस कंपेरिजन में, हम टियागो ईवी के स्मार्ट और प्योर प्लस वेरिएंट का मूल्यांकन करेंगे ताकि यह पता चल सके कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है।

    बाहर का डिजाइन

    स्मार्ट और प्योर प्लस दोनों वेरिएंट में एक जैसे फ्रंट डिज़ाइन और हैलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं। इनमें स्पोर्टी बम्पर, बड़ा एयर डैम, क्लोज्ड ग्रिल और कॉर्नर्स पर वर्टिकल एयर फ्लो वेंट भी दिए गए हैं।

    Tiago EV Smart
    Tiago EV Pure Plus

    साइड से देखने पर, टियागो ईवी स्मार्ट और प्योर प्लस दोनों वेरिएंट में सिल्वर डोर हैंडल और व्हील आर्क क्लैडिंग के साथ जाना-पहचाना डिज़ाइन नज़र आता है। स्मार्ट वेरिएंट में मैट ब्लैक ओरिजिनल व्हील ड्राइव और बी-पिलर हैं, जबकि प्योर प्लस वेरिएंट में ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ इंटीग्रेटेड एलईडी इंडिकेटर और शार्कफिन एंटीना दिया गया है।

    Tiago EV Smart
    Tiago EV Pure Plus

    टियागो ईवी लाइनअप में स्टील रिम स्टैंडर्ड दिए गए हैं। बेस स्मार्ट वेरिएंट में 13-इंच के स्टील रिम लगे हैं, जबकि प्योर प्लस और टॉप-स्पेक क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में एयरोडायनैमिक व्हील कवर और 14-इंच के स्टील व्हील मिलते हैं।

    Tiago EV Smart
    Tiago EV Pure Plus

    पीछे की तरफ देखें तो, स्मार्ट और प्योर प्लस दोनों वेरिएंट दिखने में एक जैसे हैं, टेलगेट पर रेड कलर की एक स्ट्रिप दी गई है जो टेललैंप को आपस में कनेक्टेड लुक देती है। दोनों वेरिएंट में रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं, हालांकि प्योर प्लस वेरिएंट में रिवर्स कैमरा और रियर विंडशील्ड डिफॉगर जैसे खास फीचर्स भी हैं।

    कलर विकल्प

    स्मार्ट ट्रिम चार कलर: डेटोना ग्रे, प्योर ग्रे, प्रिस्टीन व्हाइट, सोबो सर्ज और पैंगोंग पल्स में उपलब्ध है। वहीं, प्योर प्लस ट्रिम में सोबो सर्ज कलर का अतिरिक्त विकल्प मिलता है।

    इंटीरियर

    स्मार्ट और प्योर प्लस दोनों वेरिएंट के इंटीरियर में ग्रे और ब्लैक थीम के साथ पेस्टल ग्रीन इंसर्ट दिए गए हैं। इनमें लेयर्ड लुक वाला नया डैशबोर्ड और दो स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो केबिन को और भी आकर्षक बनाता है। प्योर प्लस वेरिएंट में इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी दी गई है, जिससे केबिन का माहौल और भी अच्छा हो जाता है, जबकि स्मार्ट वेरिएंट में स्क्रीन नहीं दी गई है।

    Tiago EV Smart
    Tiago EV Smart Plus

    अन्य फीचर्स में सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंटर कंसोल पर पियानो-ब्लैक फिनिश और इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट वाली नई सीटें शामिल हैं।

    फीचर्स और सेफ्टी

    टियागो ईवी में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सेंट्रल लॉकिंग जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स मिलते हैं। प्योर प्लस वेरिएंट में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 65 वॉट यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स भी शामिल हैं।

    सेफ्टी की बात करें तो, 2026 टियागो ईवी में छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), हाई बीम अलर्ट, रियर पार्किंग सेंसर और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। Pure Plus वेरिएंट में रिवर्स कैमरा, मैनुअल डे/नाइट आईआरवीएम और रियर डिफॉगर जैसे कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी मिलते हैं।

    पावरट्रेन

    टियागो ईवी स्मार्ट वेरिएंट 19.2 केडब्ल्यूएच की बैटरी के विकल्प के साथ उपलब्ध है, जबकि प्योर प्लस वेरिएंट में 24 केडब्ल्यूएच की बड़ी बैटरी का विकल्प भी मिलता है। इनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

     

    बैटरी स्पेसिफिकेशन 

    19.2 केडब्ल्यूएच 

    24 केडब्ल्यूएच 

    पावर 

    61 पीएस

    75 पीएस 

    टॉर्क 

    110 एनएम 

    114 एनएम 

    रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2)

    226 किलोमीटर

    285 किलोमीटर

    चार्जिंग स्पीड (10-80% डीसी चार्जर)

    35 मिनट 

    35 मिनट 

    इसके अलावा, नई टियागो ईवी में 30केडब्ल्यू डीसी फास्ट चार्जिंग की सुविधा दी गई है, जिससे बैटरी को केवल 35 मिनट में 20 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है।

    जानकारी:

    टियागो ईवी का बेस स्मार्ट वेरिएंट केवल 19.2 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है, जबकि टॉप-स्पेक क्रिएटिव प्लस में केवल 24 केडब्ल्यूएच यूनिट मिलती है। इस प्रकार, मिड-स्पेक प्योर प्लस वेरिएंट ही एकमात्र ऐसा वेरिएंट है जो दोनों पावरट्रेन कॉन्फ़िगरेशन के बीच विकल्प प्रदान करता है।

    कीमत और कंपेरिजन 

    कीमत की बात करें तो, टाटा टियागो ईवी स्मार्ट वेरिएंट 6.99 लाख रुपये में उपलब्ध है, जबकि प्योर प्लस वेरिएंट की कीमत 8.99 लाख रुपये से 9.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है।

    Tiago EV Smart
    Tiago EV Pure Plus

    2026 टाटा टियागो ईवी कार का मुकाबला एमजी कॉमेट ईवी और सिट्रोएन ईसी3 से रहेगा। यह गाड़ी टाटा पंच ईवी के मुकाबले में भी ज्यादा सस्ता ऑप्शन साबित होती है।

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