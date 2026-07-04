सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    टाटा सिएरा ईवी प्योर एस vs एडवेंचर : कौनसा मिड-वेरिएंट है ज्यादा बेहतर?

    प्योर एस वेरिएंट में कई जरूरी फीचर दिए गए हैं, जबकि एडवेंचर वेरिएंट में कई प्रीमियम फीचर मिलते हैं जो इसे कम्पलीट पैकेज बनाते हैं 

    प्रकाशित: जुलाई 04, 2026 11:27 am । स्तुति

    89 Views
    • Write a कमेंट

    2026 Tata Sierra EV Pure S Vs Adventure

    टाटा सिएरा ईवी भारत में लॉन्च हो गई है, जिसे टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइनअप में प्रीमियम कार के तौर पर पोजिशन किया गया है। यह गाड़ी कई सारे वेरिएंट में आती है, लेकिन प्योर एस और एडवेंचर वेरिएंट इसके सबसे वैल्यू-फॉर-मनी वेरिएंट है जिसे आप खरीद सकते हैं। 

    प्योर एस वेरिएंट शानदार फीचर और जरूरी खूबियों के साथ अच्छी वैल्यू देने पर फोकस करता है, जबकि एडवेंचर वेरिएंट में कई ऐसे अपडेट दिए गए हैं जो इसे ज्यादा प्रीमियम और फीचर लोडेड बनाते हैं।

    क्या आपको पैसे बचा कर प्योर एस वेरिएंट लेना चाहिए या फिर अपना बजट बढ़ा कर एडवेंचर वेरिएंट खरीदना चाहिए? आइए जानते हैं आगे :-

    टाटा सिएरा ईवी प्योर एस VS एडवेंचर : एक्सटीरियर 

    इन दोनों वेरिएंट का एक्सटीरियर लेआउट एक जैसा लगता है, जिसमें कई कॉमन डिजाइन एलिमेंट और फीचर मिलते हैं।

    2026 Tata Sierra EV Pure S

    Tata Sierra EV Adventure Front

    प्योर एस और एडवेंचर वेरिएंट में आगे की तरफ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट, एलईडी डीआरएल्स और सिक्वेंशियल एलईडी टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। सबसे खास चीज यह है कि प्योर एस वेरिएंट में कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ एलईडी फॉग लाइट दी गई हैं, जो कि बेस वेरिएंट के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड है। दोनों वेरिएंट का ओवरऑल लाइटिंग सेटअप इन्हें ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न रोड प्रेजेंस देता है। इन दोनों वेरिएंट में बंपर पर चौड़ी फॉक्स स्किड प्लेट दी गई है, जो कि इनके लुक्स के साथ अच्छी तरह मेल खाती है।

    2026 Tata Sierra EV Pure S

    Tata Sierra EV Adventure Side

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो दोनों वेरिएंट में एक जैसी स्टाइलिंग वाले 18-इंच अलॉय व्हील्स, फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स और आइकॉनिक सिएरा वाली अल्पाइन विंडो डिजाइन दी गई है। बेस वेरिएंट के मुकाबले प्योर एस वेरिएंट में रूफ रेल्स जोड़े गए हैं जो इसे शानदार अपील देते हैं। वहीं, एडवेंचर वेरिएंट के एक्सटीरियर में प्योर एस वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, जिससे इनके बीच अंतर बेहद मामूली नजर आता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में बड़े 19-इंच अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। 

    2026 Tata Sierra EV Pure S

    Tata Sierra EV Adventure Rear

    पीछे की तरफ दोनों वेरिएंट में एलईडी टेललैंप्स और शार्क-फिन एंटीना दिया गया है। हालांकि, एडवेंचर वेरिएंट में रियर डिफॉगर भी मिलता है, जिसकी प्योर एस वेरिएंट में कमी है। 

    प्योर एस और एडवेंचर दोनों ही वेरिएंट में वेलकम और गुडबाय लाइट एनिमेशन और रियर फॉग लैंप्स की कमी है। 

    टाटा सिएरा ईवी प्योर एस VS एडवेंचर : इंटीरियर 

    इन दोनों वेरिएंट के केबिन में ब्लैक और ग्रे कलर थीम के साथ एक जैसा मॉडर्न लेआउट मिलता है। हालांकि, एडवेंचर वेरिएंट में फ्रंट सीटों के लिए थाई सपोर्ट एक्सटेंडर जैसे कई अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं जो इसे ज्यादा प्रीमियम फील देते हैं।

    2026 Tata Sierra EV Pure S

    Tata Sierra EV Adventure Interior Front

    प्योर एस वेरिएंट में इल्युमिनेटेड टाटा लोगो के साथ 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, रियर विंडो सनशेड और पार्सल ट्रे जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    एडवेंचर वेरिएंट में लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब, मूड लाइटिंग, फ्रंट सीट बैक पॉकेट और बॉस मोड जैसे फीचर दिए गए हैं, जो केबिन एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाते हैं। 

    Tata Sierra EV Pure Rear Seats

    Tata Sierra EV Adventure Interior

    इन दोनों वेरिएंट में प्रीमियम बेज इंटीरियर थीम की कमी है, जो कि इसके एम्पावर्ड वेरिएंट में मिलती है। इनमें 60:40 स्प्लिट रियर सीट और कप होल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट भी नहीं दिया गया है। 

    ज्यादा बेहतर एक्सपीरिएंस : 

    प्योर एस वेरिएंट में फीचर लोडेड केबिन मिलता है, जबकि एडवेंचर वेरिएंट प्रीमियम मटीरियल और अतिरिक्त कंफर्ट-फोकस्ड फीचर्स के साथ ज्यादा खास महसूस होता है।

    टाटा सिएरा ईवी प्योर एस VS एडवेंचर : फीचर 

    यहां से प्योर एस वेरिएंट के मुकाबले एडवेंचर वेरिएंट की ज्यादा कीमत बिलकुल वाजिब लगने लगती है। प्योर एस एक फीचर लोडेड वेरिएंट है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनोरमिक सनरूफ, कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, रेन-सेंसिंग वाइपर, कूल्ड ग्लवबॉक्स और ड्राइव मोड जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    2026 Tata Sierra Pure S

    वहीं, एडवेंचर वेरिएंट में कई प्रीमियम फीचर मिलते हैं जो केबिन को ज्यादा अपमार्केट दिखाते हैं। इसमें 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम के साथ साउंडबार, डॉल्बी एटमॉस, आर्केड ऐप सूट, वायरलेस फोन चार्जर, पैडल शिफ्टर्स, बॉस मोड, थाई सपोर्ट एक्सटेंडर, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और एक्सप्रेस कूलिंग फंक्शन शामिल है। 

    Tata Sierra EV Adventure Ambient Lighting

    इन दोनों वेरिएंट में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप की कमी है, जो कि केवल इसके एम्पावर्ड वेरिएंट में मिलते हैं। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, पावर्ड ड्राइवर सीट, ड्राइवर मेमोरी फंक्शन और हेड-अप डिस्प्ले जैसे फीचर केवल इसके टॉप वेरिएंट में ही दिए गए हैं। 

    यहां देखें सिएरा ईवी के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।  

    टाटा सिएरा ईवी प्योर एस VS एडवेंचर: सेफ्टी 

    नई टाटा सिएरा ईवी के प्योर एस वेरिएंट में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। 

    जबकि, एडवेंचर वेरिएंट में ज्यादा बेहतर सेफ्टी पैकेज और अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं जो रोजाना काफी काम आते हैं। इसमें रियर डिफॉगर और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है।

    लेवल-2 एडीएएस फीचर केवल इसके टॉप एम्पावर्ड वेरिएंट में ही मिलते हैं। 

    टाटा सिएरा ईवी प्योर एस VS एडवेंचर: पावरट्रेन 

    प्योर एस वेरिएंट में केवल 63 केडब्लूएच बैटरी पैक दिया गया है, जबकि एडवेंचर वेरिएंट में बड़ा 75 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक भी मिलता है। इन दोनों वेरिएंट में एडब्लूडी ऑप्शन की कमी है, और इनमें केवल आरडब्लूडी कॉन्फिगरेशन  दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-  

    बैटरी 

    63 केडब्लूएच (प्योर एस एंड एडवेंचर) 

    75 केडब्लूएच (केवल एडवेंचर) 

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी)  

    565 किलोमीटर 

    665 किलोमीटर 

    ड्राइवट्रेन

    रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) 

    रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) 

    पावर

    238 पीएस

    209 पीएस

    टॉर्क 

    315 एनएम

    315 एनएम

    Tata Sierra EV Charge port

    यहां देखें नई टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट-वाइज पावरट्रेन ऑप्शन की जानकारी। 

    टाटा सिएरा ईवी प्योर एस VS एडवेंचर: कीमत 

    टाटा सिएरा ईवी के प्योर एस वेरिएंट की कीमत 19.99 लाख रुपये है, जबकि एडवेंचर वेरिएंट की कीमत 20.99 लाख रुपये से 22.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां देखें टाटा सिएरा ईवी की वेरिएंट-वाइज कीमत की जानकारी

    कारदेखो का क्या है कहना …

    प्योर एस एक अच्छा वेरिएंट है जिसमें वो सभी फीचर मिलते हैं जिसकी उम्मीद एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी कार से की जाती है। इसमें सभी जरूरी कंफर्ट और सेफ्टी फीचर दिए गए हैं और यह इसका लोअर वेरिएंट बिलकुल भी नहीं लगता। 

    वहीं, एडवेंचर वेरिएंट सिएरा ईवी का ज्यादा कम्प्लीट पैकेज लगता है। इसमें ज्यादा प्रीमियम साउंड सिस्टम, मूड लाइटिंग, लेदर रैप्ड टचपॉइंट और अतिरिक्त सेफ्टी फीचर मिलते हैं जो ओनरशिप एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाते हैं। 

    जो खरीदार ज्यादा वैल्यू चाहते हैं, उनके लिए प्योर एस वेरिएंट एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि इसमें शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है। अगर आप ज्यादा प्रीमियम केबिन एक्सपीरिएंस चाहते हैं और कार को कई सालों तक अपने पास रखना चाहते हैं तो एडवेंचर वेरिएंट को खरीदना अच्छी चॉइस होगी। 

    हम आपको सिएरा ईवी एडवेंचर वेरिएंट खरीदने की सलाह देंगे क्योंकि इसमें कॉस्मेटिक अपग्रेड की बजाए कई काम के फीचर दिए गए हैं। लंबे समय में आपको यह फीचर काफी पसंद आएंगे। हम आपको बड़ा बैटरी पैक वाला एडवेंचर वेरिएंट चुनने की भी सलाह देते हैं। 

    was this article helpful ?

    टाटा सिएरा ईवी पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    टाटा सिएरा ईवी प्योर एस vs एडवेंचर : कौनसा मिड-वेरिएंट है ज्यादा बेहतर?
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है