टाटा पंच ईवी स्मार्ट vs स्मार्ट प्लस : क्या ज्यादा पैसे देकर इसके बेस से ऊपर वाले वेरिएंट को खरीदना होगी बेहतर चॉइस?

प्रकाशित: मार्च 05, 2026 11:42 am । स्तुति

टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट कार ने अपनी प्रैक्टिकेलिटी, एसयूवी स्टाइलिंग, प्रीमियम फीचर्स और शानदार रेंज की वजह से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। फेसलिफ्ट पंच ईवी कार पांच वेरिएंट में आती है, जिसमें स्मार्ट वेरिएंट से लेकर फीचर लोडेड एम्पावर्ड प्लस एस वेरिएंट शामिल है।

अब सवाल यह उठता है कि क्या आपको इसका बजट फ्रेंडली स्मार्ट वेरिएंट चुनना चाहिए या फिर फीचर लोडेड स्मार्ट प्लस वेरिएंट खरीदना चाहिए? क्या स्मार्ट वेरिएंट खरीदारों के लिए अच्छा रहेगा या फिर आपको ज्यादा पैसे खर्च करके स्मार्ट प्लस वेरिएंट को लेना चाहिए? आइये जानते हैं इसके बारे में आगे:-

टाटा पंच ईवी स्मार्ट VS स्मार्ट प्लस : कीमत

वेरिएंट कीमत स्मार्ट 9.69 लाख रुपये स्मार्ट प्लस 10.29 लाख रुपये से 10.89 लाख रुपये

जैसा कि आप ऊपर दी गई टेबल में देख सकते हैं, स्मार्ट और स्मार्ट प्लस वेरिएंट के बीच अंतर 60,000 रुपये का है। इन दोनों वेरिएंट के 30केडब्लूएच और 40 केडब्लूएच बैटरी पैक में 60,000 रुपये का प्राइस गैप भी है।

टाटा पंच ईवी स्मार्ट VS स्मार्ट प्लस : एक्सटीरियर

टाटा पंच ईवी के यह दोनों वेरिएंट बाहर से देखने पर लगभग एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन स्मार्ट प्लस वेरिएंट में कई अतिरिक्त डिजाइन एलिमेंट और फीचर दिए गए हैं। स्मार्ट और स्मार्ट प्लस वेरिएंट में स्लीक डीआरएल्स के साथ हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं। लेकिन, इनमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स का अभाव है। आगे की तरफ इन दोनों वेरिएंट में क्लोज़्ड ऑफ ग्रिल और क्लीन लुक वाला बंपर दिया गया है।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो स्मार्ट वेरिएंट में राइडिंग के लिए कवर के बिना 15-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं जो इसे बेसिक लुक देते हैं। जबकि, स्मार्ट प्लस वेरिएंट में 16-इंच स्टील व्हील्स (40 केडब्ल्यूएच वेरिएंट के साथ) दिए गए हैं, जिससे यह अच्छी रोड प्रेजेंस देती है। ज्यादा प्रीमियम लुक के लिए दोनों वेरिएंट में ओआरवीएम्स माउंटेड टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं।

स्मार्ट प्लस वेरिएंट में शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है जो इसे ज्यादा मॉडर्न लुक देता है।

कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स, रू रेल्स और डुअल-टोन रूफ जैसे डिजाइन एलिमेंट इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में दिए गए हैं, इसलिए स्मार्ट और स्मार्ट प्लस वेरिएंट का एक्सटीरियर लुक काफी साफ और सिंपल लगता है। यदि आप पंच ईवी फेसलिफ्ट के बेस वेरिएंट स्मार्ट का लुक देखना चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कलर ऑप्शन की।

टाटा पंच ईवी स्मार्ट VS स्मार्ट प्लस : कलर ऑप्शन

स्मार्ट और स्मार्ट प्लस वेरिएंट में यह कलर ऑप्शन दिए गए हैं :-

सुपरनोवा कॉपर

प्योर ग्रे

बंगाल राउज (रेड)

प्रिस्टाइन व्हाइट

कैरेमल, फियरलेस येलो और एम्पावर्ड ऑक्साइड जैसे कलर ऑप्शन इसमें टॉप वेरिएंट के साथ दिए गए हैं। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में डुअल-टोन ऑप्शन भी मिलते हैं।

टाटा पंच ईवी स्मार्ट VS स्मार्ट प्लस : इंटीरियर

टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट कार के इन दोनों वर्जन में एक जैसा केबिन लेआउट मिलता है, जिसमें इल्युमिनेटेड लोगो के साथ टाटा का नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और क्लीन, फंक्शनल डैशबोर्ड डिजाइन शामिल है। स्मार्ट वेरिएंट में चीजों को सिंपल रखा गया है, इसमें फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री और 4-इंच टीएफटी डिस्प्ले के साथ सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इस वेरिएंट में सभी जरूरी और बेसिक फीचर दिए गए हैं, और इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का भी अभाव है।

स्मार्ट प्लस वेरिएंट (40 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ) में अपग्रेडेड लोअर सेंटर कंसोल दिया गया, जिस पर दो डेडिकेटेड कपहोल्डर और नर्ल्ड फिनिश वाला रोटरी गियरशिफ्टर मिलता है।

स्मार्ट प्लस वेरिएंट मटीरियल और अपहोल्स्ट्री के मामले में स्मार्ट वेरिएंट जैसा ही है, लेकिन थोड़ा ज्यादा प्रेक्टिकल लगता है। इसमें फैब्रिक सीटें और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, साथ ही इसमें टॉगल कंट्रोल के साथ रियर पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग और चार्जिंग पोर्ट जैसे कंफर्ट फीचर भी दिए गए हैं।

इन दोनों वेरिएंट में लेदरेट अपहोल्स्ट्री और प्रीमियम फिनिश की कमी है।

स्मार्ट प्लस वेरिएंट से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए यहां पढ़ें।

टाटा पंच ईवी स्मार्ट VS स्मार्ट प्लस : फीचर

टाटा पंच ईवी के स्मार्ट और स्मार्ट प्लस वेरिएंट के बीच अंतर और भी साफ नजर आता है जब आप इनके कंफर्ट फीचर्स को देखते हैं। स्मार्ट प्लस वेरिएंट में बेस वेरिएंट के मुकाबले कई प्रेक्टिकल अपग्रेड दिए गए हैं जिसमें दोनों फ्रंट और रियर पावर विंडो के लिए टॉगल-टाइप कंट्रोल, दो टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट (एक सपोर्टिंग 65वाट फास्ट चार्जिंग), को-ड्राइवर वैनिटी मिरर (40केडब्लूएच वेरिएंट के साथ), एडजस्टिंग रिजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए पैडल शिफ्टर और सेंट्रल लॉकिंग शामिल है।

स्मार्ट वेरिएंट में टचस्क्रीन, एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो, स्पीकर या स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल नहीं दिए गए हैं, हालांकि इसमें बेसिक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है। जबकि, स्मार्ट प्लस वेरिएंट में वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें नए ड्राइव मोड भी दिए गए हैं, जिससे ड्राइवर को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है।

हमारी राय : अगर आपके लिए इन-कार एंटरटेनमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी फीचर मायने रखते हैं तो स्मार्ट प्लस वेरिएंट लाइनअप में खरीदने के लिए बेहतर चॉइस होगी।

इन दोनों वेरिएंट में कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, इलेक्ट्रिक ओआरवीएम एडजस्टमेंट, और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर की कमी है।

क्या आप पंच ईवी के वेरिएंट-वाइज फीचर देखना चाहते हैं? यह स्टोरी देखें।

टाटा पंच ईवी स्मार्ट VS स्मार्ट प्लस: सेफ्टी

टाटा पंच ईवी में बेस वेरिएंट स्मार्ट से ही सेफ्टी पर अच्छा ध्यान दिया गया है। स्मार्ट वेरिएंट में छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल-होल्ड असिस्ट, हाई-बीम असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

स्मार्ट प्लस 40 केडब्लूएच वेरिएंट में ज्यादा बेहतर सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिसमें रियर-व्यू कैमरा, ऑटो-होल्ड, हिल-होल्ड कंट्रोल के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और डे/नाइट आईआरवीएम शामिल हैं।

यह दोनों वेरिएंट मजबूत बेसलाइन सुरक्षा देते हैं, लेकिन स्मार्ट प्लस वेरिएंट अतिरिक्त सेफ्टी फीचर के साथ ओवरऑल ड्राइविंग और पार्किंग एक्सपीरिेएंस को बेहतर बनाता है।

टाटा पंच ईवी स्मार्ट VS स्मार्ट प्लस: पावरट्रेन

टाटा पंच ईवी स्मार्ट वेरिएंट में 30 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। जबकि, स्मार्ट प्लस वेरिएंट में 30केडब्लूएच और बड़ा 40केडब्लूएच बैटरी पैक दिया गया है। यहां देखें इनके स्पेसिफिकेशन :-

पंच ईवी फेसलिफ्ट बैटरी पैक 30 केडब्लूएच (स्मार्ट और स्मार्ट प्लस) 40 केडब्लूएच (स्मार्ट प्लस) सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + 2) 365 किलोमीटर-375 किलोमीटर* 468 किलोमीटर पावर 88 पीएस 129 पीएस टॉर्क 154 एनएम 154 एनएम एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे) 13.5 सेकंड 9 सेकंड

*सर्टिफिकेशन के तहत

कारदेखो का क्या है कहना

यदि आप कम बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एंट्री करना चाहते हैं तो टाटा पंच ईवी स्मार्ट वेरिएंट को चुनना आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। इस वेरिएंट में सभी जरूरी सेफ्टी फीचर दिए गए हैं और यह 30केडब्लूएच बैटरी पैक के साथ अच्छी रेंज भी देता है और इसमें टॉप वेरिएंट जैसी एसयूवी स्टाइलिंग मिलती है। अगर आपका बजट कम है और आपके लिए टचस्क्रीन और कई प्रीमियम फीचर मायने नहीं रखते हैं तो यह आपके लिए शहर में चलाने के हिसाब से एक प्रेक्टिकल इलेक्ट्रिक कार साबित होगी।

हालांकि, स्मार्ट प्लस वेरिएंट को खरीदना ज्यादा बेहतर चॉइस है। 60,000 रुपये अतिरिक्त प्राइस पर इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ प्रॉपर टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर पावर विंडो, पैडल शिफ्टर और एक्स्ट्रा चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, साथ ही इसमें बड़ा 40 केडब्लूएच बैटरी पैक भी मिलता है जो बेहतर परफॉरमेंस और रेंज देता है। यह सभी चीजें इसे खरीदने के लिए एक स्मार्ट चॉइस बनाती है।

हमारी राय में स्मार्ट प्लस वेरिएंट को चुनना अच्छी चॉइस होगी। किफायती होने के साथ इसमें कई एडवांस फीचर भी दिए गए है, और यह वेरिएंट पंच ईवी लाइनअप में सही एंट्री पॉइंट जैसा लगता है। हम आपको इसका 40केडब्लूएच बैटरी पैक ऑप्शन लेने की सलाह देंगे जो लंबे समय के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा, और ज्यादा पावर मिलने की वजह से चलाने में भी काफी मजेदार होगा।