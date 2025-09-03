अगस्त 2025 में टाटा मोटर्स ने बेची 8,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार, अगस्त 2024 की तुलना में बिक्री 44 प्रतिशत बढ़ी

प्रकाशित: सितंबर 03, 2025 11:27 am । सोनू

टाटा मोटर्स ने अगस्त 2025 में 8540 इलेक्ट्रिक कार बेची, जो कंपनी की ईवी के लिए एक महीने में अब तक कि सबसे ज्यादा बिक्री है। यह अगस्त 2024 की तुलना में 2605 यूनिट और 44 प्रतिशत ज्यादा है। इलेक्ट्रिक गाड़ी की बिक्री में घरेलु और अंतरराष्ट्रीय मार्केट दोनों की सेल्स शामिल है। इसके अलावा अगस्त 2025 में आईसीई और ईवी दोनों की कुल सेल्स 41,001 यूनिट रही, जो अगस्त 2024 की (44,142 यूनिट बिक्री) की तुलना में करीब 7 प्रतिशत कम थी।

टाटा ईवी का सफर

टाटा की इलेक्ट्रिक कार की शुरुआत 2017 में टाटा टिगोर ईवी के साथ हुई, जिसे शुरुआत में फेम स्कीम के तहत सरकारी बेड़े के लिए तैयार किया गया है। इसकी फुल चार्ज में रेंज 142 किलोमीटर बताई गई और उस समय के हिसाब से इसमें पर्याप्त फीचर दिए गए थे। हालांकि यह निजी खरीददारों के लिए नहीं थी, लेकिन इससे कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार बाजार में कदम रखा।

बड़ी सफलता 2019 में नेक्सन ईवी के साथ मिली, जो टाटा की जिपट्रोन टेक्नोलॉजी वाली पहली कार थी। टिगोर ईवी के विपरीत, इसे ग्राहकों के रोजाना चलाने के हिसाब से डिजाइन किया गया था, जो बेहतर रेंज, फास्ट चार्जिंग, और अच्छी परफॉर्मेंस देती है। इसके बाद 2021 में अपडेट टिगोर ईवी, 2022 में टियागो ईवी और 2024 में पंच ईवी जैसे जेन-1 जिपट्रॉन टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल लॉन्च किए गए, और इन सभी को अपार सफलता मिली।

वर्तमान में टाटा ने एक्टि.ईवी प्लेटफॉर्म के साथ जनरेशन 2 फेज में प्रवेश कर लिया है, जिसे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनाया गया है। कर्व ईवी से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन जून 2025 में लॉन्च हुई हैरियर ईवी सबसे खास है। फुल चार्ज में 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज और ड्यूल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव विकल्प, यह दर्शाता है कि टाटा 2017 में पेश की गई टिगोर ईवी के बाद से कितना आगे बढ़ गई है।

वर्तमान में टाटा ईवी लाइनअप

वर्तमान में टाटा इलेक्ट्रिक कार लाइनअप में छह मॉडल हैं। यहां देखिए इन मॉडल की सूची और इनकी प्राइस:

मॉडल कीमत टाटा टियागो ईवी 7.99 लाख रुपये से 11.14 लाख रुपये टाटा टिगोर ईवी 12.49 लाख रुपये से 13.75 लाख रुपये टाटा पंच ईवी 9.99 लाख रुपये से 14.44 लाख रुपये टाटा नेक्सन ईवी 12.49 लाख रुपये से 17.19 लाख रुपये टाटा कर्व ईवी 17.49 लाख रुपये से 22.24 लाख रुपये टाटा हैरियर ईवी 21.49 लाख रुपये से 30.23 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।

अपकमिंग मॉडल

टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो 2023 में भारत में सिएरा ईवी कॉन्सेप्ट को शोकेस किया था, जिसका प्रोडक्शन मॉडल इस साल आने की उम्मीद है। कंपनी अपने अपकमिंग अविन्या प्लेटफॉर्म पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट मॉडल भी शोकेस कर रही है, जो तीसरी पीढ़ी की ईवी का आधार होगा जिनकी फुल चार्ज में रेंज 700 किलोमीटर हो सकती है।

आप कौनसी टाटा इलेक्ट्रिक कार का बेशब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमें नीचे कमेंट में बताएं।