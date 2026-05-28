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    2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट बनाम स्कोडा स्लाविया: सेडान कारों की जंग!

    होंडा सिटी को आखिरकार वे फीचर्स मिल गए हैं जिनकी वह हकदार थी, लेकिन क्या यह स्कोडा स्लाविया के यूरोपियन बिल्ड और ड्राइविंग अनुभव को टक्कर देने के लिए पर्याप्त है?

    प्रकाशित: मई 28, 2026 01:15 pm । भानु

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    Honda City vs Skoda Slavia

    होंडा सिटी देश में सबसे लंबे समय से बिकने वाली सेडान कार है और इसे अक्सर शान, रुतबे और बेहतरीन परफॉर्मेंस का प्रतीक माना जाता था। लेकिन हाल ही में, स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस जैसी प्रतिद्वंद्वी कारों के आने से, होंडा सिटी का वो रुतबा खत्म हो गया है। उस गौरवशाली रुतबे को फिर से हासिल करने की कोशिश में, जापानी कारमेकर होंडा ने सिटी को एक नया लुक दिया है, जिसमें नया स्टाइल और कुछ ऐसे फीचर्स शामिल किए गए हैं जो पहले इसमें नहीं थे।

    लेकिन क्या यह अपडेट होंडा सिटी को वो रुतबा और सम्मान दिला पाएगा जो कभी हुआ करता था? इसका पता लगाने के लिए हम इसका कंपेरिजन इसके सीधे प्रतिद्वंद्वी, स्कोडा स्लाविया से किया है। 

    कीमत

     

    होंडा सिटी फेसलिफ्ट

    स्कोडा स्लाविया

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    12 लाख रुपये से 21 लाख रुपये तक

    10 लाख रुपये से लेकर 17.99 लाख रुपये तक
    • सीधेतौर पर कहें तो, स्लाविया को खरीदना किफायती है, और इसका टॉप वेरिएंट भी सस्ता है, क्योंकि इसका मॉन्टे कार्लो 1.5 डीसीटी वेरिएंट सिटी के टॉप हाइब्रिड वेरिएंट से लगभग 3 लाख रुपये कम में मिलता है।
    • मिड-स्पेक वेरिएंट की तुलना करने पर यह अंतर काफी कम हो जाता है, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए दोनों कारों के वेरिएंट-अनुसार फीचर्स जरूर देख लें। सिटी के वेरिएंट-अनुसार फीचर्स आप यहां देख सकते हैं।
    • अगर आप होंडा सिटी के नॉन-हाइब्रिड टॉप वेरिएंट (17.15 लाख रुपये) पर विचार करें, तो यह स्कोडा स्लाविया के टॉप वेरिएंट से 85,000 रुपये सस्ता है।

    साइज

     

    2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट

    स्कोडा स्लाविया

    अंतर

    लंबाई

    4,594 मिलीमीटर

    4,541 मिलीमीटर

    +53 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1,748 मिलीमीटर

    1,752 मिलीमीटर

    (-4 मिलीमीटर)

    ऊंचाई

    1,489 मिलीमीटर

    1,507 मिलीमीटर

    (-18 मिलीमीटर)

    व्हीलबेस

    2,600 मिलीमीटर

    2,651 मिलीमीटर

    (-51 मिलीमीटर)

    बूट स्पेस

    506 लीटर

    521 लीटर

    (-15 लीटर)
    • 2026 होंडा सिटी अपने सेगमेंट में सबसे लंबी कार है, लेकिन यह इसकी स्टाइलिंग में हुए नए बदलावों की वजह से है। व्हीलबेस में को परिवर्तन नहीं आया है, और परिणामस्वरूप, स्लाविया अपने साइज का बेहतर उपयोग करती है।

    Honda City Side

    • होंडा सिटी के मुकाबले स्कोडा स्लाविया ज्यादा चौड़ी, ऊंची और लंबे व्हीलबेस वाली सेडान कार है।

    Skoda Slavia

    यहां तक ​​कि बूट स्पेस के मामले में भी, स्कोडा स्लाविया 15 लीटर के मामूली अंतर से आगे है।

    Honda City Facelift
    Skoda Slavia

    कलर विकल्प

    2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट

    स्कोडा स्लाविया

    ओब्सीडियन ब्लू पर्ल

    कैंडी व्हाइट*

    रेडिएंट रेड मैटेलिक

    डीप ब्लैक

    प्लैटिनम व्हाइट पर्ल

    सिजलिंग सिल्वर*

    मीटियोरॉइड ग्रे मैटेलिक

    कार्बन स्टील

    लूनर सिल्वर मेटैलिक

    लावा ब्लू

    क्रिस्टल ब्लैक पर्ल

    चेरी रेड*

    *डुअल टोन शेड्स में भी उपलब्ध है

    होंडा सिटी फेसलिफ्ट और स्कोडा स्लाविया दोनों के एक्सटीरियर कलर विकल्पों की बात करें तो, इनमें ब्लैक, रेड, ब्लू और ग्रे के विभिन्न शेड्स जैसे लगभग एक जैसे कलर मिलते हैं।

    स्टैंडर्ड मोनोटोन कलर के अलावा, स्कोडा के मॉन्टे कार्लो मॉडल में कैंडी व्हाइट, ब्रिलियंट सिल्वर और चेरी रेड शेड्स के साथ डुअल-टोन रूफ का विकल्प भी उपलब्ध है।

    फीचर्स

    फीचर्स

    2026 होंडा सिटी

    स्कोडा स्लाविया

    एलईडी हेडलाइट्स

    ऑटो हेडलाइट्स

    एलईडी डीआरएल

    फ्रंट फॉगलैंप

    एलईडी टेल लैंप

    अलॉय व्हील्स

    16 इंच

    16 इंच

    पावर्ड फ्रंट सीट्स

    वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

    इंफोटेनमेंट

    10.1 इंच की टचस्क्रीन

    10.1 इंच की टचस्क्रीन

    वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो

    इंस्टरुमेंट क्लस्टर

    7 इंच का सेमी-डिजिटल डिस्प्ले

    8 इंच का पूरी तरह से डिजिटल

    वायरलेस फ़ोन चार्जर

    साउं​ड सिस्टम

    8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम

    8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    क्रूज कंट्रोल

    ✅(अडेप्टिव)

    आॅटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    कीलेस एंट्री

    सनरूफ़

    सिंगल-पैनल

    सिंगल-पैनल

    पीछे की ओर धूप से बचाव के लिए शेड

    ✅(केवल पीछे की विंडशील्ड, साइड की विंडोज के लिए नहीं)

    आगे और पीछे का सेंटर आर्मरेस्ट

    ड्राइव मोड

    पैडल शिफ्टर

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    एयरबैग्स

    6

    6

    पार्किंग सेंसर

    रियर

    रियर

    पार्किंग कैमरा

    360 डिग्री

    केवल पीछे से देखने योग्य

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)

    ऑटो होल्ड के साथ ईपीबी (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक)

    ✅ (केवल हाइब्रिड)

    रेन सेंसिंग वाइपर

    ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक

    ✅ (केवल हाइब्रिड)

    हिल होल्ड असिस्ट

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    ✅(केवल वॉर्निंग)

    ✅(केवल वॉर्निंग)

    एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम)

    ✅ (स्तर-2)

    • फेसलिफ्ट में नए फीचर्स जुड़ने से होंडा सिटी का पैकेज अब पूरी तरह से संपूर्ण हो गया है, इसमें ऐसी कोई कमी नहीं है जिसे डील-ब्रेकर कहा जा सके।

    Honda City Facelift
    Skoda Slavia

    • स्कोडा स्लाविया में सिटी के मुकाबले सिर्फ फ्रंट पावर्ड सीटें मिलती हैं – जो एक अच्छा फीचर है, लेकिन जरूरी नहीं।
    • दूसरी ओर, सिटी में अब स्लाविया के मुकाबले कई महत्वपूर्ण फीचर्स उपलब्ध हैं, जिनमें 360-डिग्री कैमरा और रियर विंडस्क्रीन के लिए सनशेड शामिल हैं।
    • 2026 होंडा सिटी का सेफ्टी किट भी स्कोडा स्लाविया से बेहतर है, जिसमें ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक और लेवल-2 एडीएएस फीचर्स जैसे फीचर्स शामिल हैं।
    • कुल मिलाकर, हालांकि दोनों कारें कंफर्ट के मामले में आपको निराश नहीं करेंगी, लेकिन होंडा सिटी फेसलिफ्ट कुछ हद तक बेहतर है।

    पावरट्रेन विकल्प

    यहीं से दोनों कारें अलग-अलग रास्तों पर चली जाती हैं।

     

    2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट

    स्कोडा स्लाविया

    इंजन

    1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-हाइब्रिड

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    सिलेंडर

    4

    4

    3

    4

    पावर

    121 पीएस

    126 पीएस (संयुक्त)

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    145 एनएम

    253 एनएम

    178 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / सीवीटी

    ई-सीवीटी

    6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी

    7-स्पीड डीसीटी

    दावाकृत माइलेज

    17.77किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी) / 17.97किलोमीटर प्रति लीटर (सीवीटी)

    27.26 किलोमीटर प्रति लीटर

    20.32 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी) / 18.73 किलोमीटर प्रति लीटर (ऑटोमैटिक)

    19.36 किलोमीटर प्रति लीटर

    एमटी = मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी =कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, ई-सीवीटी =इलेक्ट्रिक कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, एटी = टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक, डीसीटी = ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    • होंडा का 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड (एनए) पेट्रोल इंजन स्मूूद तरीके से चलता है और शहरी ट्रैफिक और कंफर्टेबल रोड ट्रिप के लिए एकदम उपयुक्त है। सीवीटी गियरबॉक्स झटके रहित ड्राइविंग अनुभव सुनिश्चित करता है।

    • लेकिन सबसे खास बात इसका दमदार हाइब्रिड मॉडल है, जो इस सेगमेंट में एक अनूठा विकल्प है और कंपनी के दावे के अनुसार 27.26 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। यदि आपकी रूटीन यात्रा में लंबी दूरी की यात्रा और बार-बार रुकने वाला ट्रैफिक शामिल है, तो यह आंकड़ा आपके बजट पर काफी असर डाल सकता है।
    • इसके उलट स्लाविया एक पावरफुल कार है। इसका 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ज्यादातर लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा दमदार है, और कम डिस्प्लेसमेंट और एक सिलेंडर कम होने के बावजूद, इसकी परफॉर्मेंस सिटी के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से बेहतर है।
    • 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ, स्लाविया चलाने में वाकई बेहद मज़ेदार कार है। इंजन में बेहतरीन स्मूदनेस है, और यह हाईवे पर रोज़ाना की यात्रा और जोशीली ड्राइविंग दोनों के लिए एकदम सही मेल है।

    कारदेखो ओपिनियन…

    इस अपडेट के साथ, होंडा सिटी दिखने में आकर्षक और कंफर्टेबल फीचर्स के मामले में स्कोडा स्लाविया के करीब आ गई है, लेकिन दोनों कारों की विशेषताएं अभी भी बहुत अलग हैं जो अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करती हैं। अगर आप शानदार केबिन और दूसरी सीट पर बैठने की बेहतरीन सुविधा चाहते हैं, तो होंडा सिटी बेहतर विकल्प है। अपने स्पेस, प्रैक्टिकेलिटी और स्मूद नैचुरल पेट्रोल इंजन के साथ यह एक समझदार फैमिली कार है। और अगर फ्यूल की बचत आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो सिटी हाइब्रिड का रनिंग कॉस्ट भी बहुत किफायती है।

     Honda City Facelift

    लेकिन अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो चलाने में ज्यादा आनंददायक हो, जिसमें ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन हों और बेहतर राइड और हैंडलिंग हो, तो स्कोडा स्लाविया निश्चित रूप से बेहतर विकल्प है।

    Skoda Slavia

    यह होंडा सिटी जितनी कंफर्टेबल और परिवार के लिए सुविधाजनक तो नहीं होगी, लेकिन इसमें पर्याप्त स्पेस, प्रैक्टिकेलिटी और कंफर्ट की सुविधाएं हैं जिससे किसी को भी असुविधा नहीं होगी, साथ ही आपको ड्राइविंग करते समय एक यूरोपीय कार जैसी स्थिरता और आत्मविश्वास भी मिलेगा।

    अगर आप इसी सेगमेंट की कुछ और सेडान कारें देखना चाहते हैं, तो ये रहे आपके विकल्प:

    • हुंडई वरना: हुंडई वरना एक ऑल-राउंडर कार है जो कंफर्ट और सेफ्टी टेक्नोलॉजी के मामले में बेहतरीन है। इसमें कई इंजन विकल्प भी उपलब्ध हैं, और अगर आपको इसका लुक पसंद है, तो यह सेगमेंट में सबसे अच्छी कार है।
    • फोक्सवैगन वर्टस: स्कोडा स्लाविया की ही तरह बनी यह कार उन लोगों के लिए बढ़िया विकल्प है जिन्हें ड्राइविंग पसंद है, लेकिन कभी-कभी परिवार को भी कहीं ले जाना पड़ता है। साथ ही, आपको फोक्सवैगन ब्रांड की प्रीमियम इमेज का भी फायदा मिलता है।
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