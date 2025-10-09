निसान टेक्टॉन vs नई रेनो डस्टर: तस्वीरों में देखिए दोनों एसयूवी कार के डिजाइन में क्या है अंतर

निसान टेक्टॉन और नई रेनो डस्टर दोनों को भारत में 2026 में पेश किया जाएगा

निसान ने हाल ही में टेक्टॉन के कुछ एक्सटीरियर डिजाइन की जानकारी साझा की है और इस अपकमिंग कार को भारत में 2026 की दूसरी तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि टेक्टॉन में नई रेनो डस्टर वाली कई खूबियां मिलेंगी, और नई डस्टर के भी अगले साल लॉन्च होने की उम्मीद है। यहां हमने दोनों एसयूवी कार के डिजाइन का कंपेरिजन किया है, ताकि यह पता चल सके कि दोनों में कौनसे डिजाइन टच एक जैसे हैं और क्या अलग है।

आगे का डिजाइन

निसान टेक्टॉन निसान पेट्रोल का छोटा वर्जन लगती है, वहीं रेनो डस्टर भी दमदार बॉक्सी डिजाइन के साथ अच्छे डिजाइन एलिमेंट्स के लैस है।

टेक्टॉन में एलईडी हेडलाइट और पूरी चौड़ाई तक फैली एलईडी लाइट बार दी गई है जो सी आकार का डिजाइन बनाती है, वहीं डस्टर कार में वाई आकार की यूनिट दी गई है। डस्टर गाड़ी में ग्रिल पर बोल्ड ‘रेनो’ ब्रांडिंग भी दी गई है, जबकि निसान ने हुड पर ‘टेक्टॉन’ ब्रांडिंग के साथ कुछ ऐसा ही ट्रीटमेंट दिया है।

दोनों गाड़ी में बिलकुल अलग डिजाइन की ग्रिल और बंपर है, लेकिन गौर से देखने पर दोनों के मस्क्यूलर हंच वाले बोनट में समानता नजर आती है।

साइड प्रोफाइल

टेक्टन और डस्टर में साइड प्रोफाइल में कुछ समानताएं हैं। दोनों कार में पीछे वाले डोर हैंडल सी-पिलर पर पोजिशन किए गए हैं, जबकि विंडोलाइन को टेपर्ड इफेक्ट दिया गया है। दोनों एसयूवी में रूफ लाइन और बड़े व्हील आर्क दिए गए हैं, हालांकि इनके अलॉय व्हील का डिजाइन अलग-अलग है। टेक्टॉन के आगे वाले दरवाजे हिमालय से प्रेरित हैं, जबकि डस्टर में आगे वाले दरवाजों पर वर्टिकल स्टैक्ड ब्लैक ट्रिम है।

पीछे का डिजाइन

इन एसयूवी को पीछे से आसानी से पहचाना जा सकता है। टेक्टॉन में सी आकार की कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट दी गई है, जबकि डस्टर में वाई आकार की एलईडी टेल लाइट है। दोनों एसयूवी में पीछे की तरफ मजबूत दिखने वाला बंपर है और दोनों का डिजाइन अलग-अलग है।

केबिन

निसान ने हमें टेक्टॉन के केबिन की केवल एक झलक दिखाई है, जिसमें मल्टी-लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन, ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स और पूरे डैशबोर्ड की चौड़ाई तक फैला कॉपर एक्सेंट नजर आया है। वहीं डस्टर गाड़ी में ब्लैक और ग्रे केबिन थीम के साथ को-ड्राइवर की तरफ ‘डस्टर’ बैजिंग दी गई है। इसलिए संभावना है कि अंदर कई बदलाव होंगे जो इन्हें एक-दूसरे से अलग दिखाएंगे।

निसान ने टेकटॉन के फीचर का अभी खुलासा नहीं किया है। हालांकि अंतराष्ट्रीय बाजार में डस्टर में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, 6-स्पीकर आर्कमी 3डी साउंड सिस्टम, और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

निसान टेक्टॉन में भी ऐसे ही फीचर मिलने की उम्मीद है।

इंजन

निसान ने टेक्टॉन के इंजन से जुड़ी जानकारी अभी साझा नहीं की है, हालांकि हमें उम्मीद है कि इसमें हाइब्रिड सहित कई विकल्प मिलेंगे। यहां तक कि रेनो ने भी डस्टर के भारतीय मॉडल के लिए इंजन की घोषणा नहीं की है।

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में डस्टर एलपीजी, माइल्ड-हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड समेत कई इंजन विकल्प में उपलब्ध है।

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

निसान टेक्टॉन नई रेनो डस्टर 10.5 लाख रुपये से शुरू 10 लाख रुपये से शुरू

सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।

अगर आप नई रेनो कार को घर लाने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको यह जानकारी खुशी होगी कि जीएसटी कटौती के बाद इसकी कीमत कम हो गई है।

अपकमिंग निसान टेक्टॉन और रेनो डस्टर दोनों को हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा और फोक्सवैगन टाइगन के विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है।