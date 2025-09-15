निसान मैग्नाइट की कीमत में हुई कमी: जीएसटी की दरें कम होने के बाद 1 लाख रुपये तक सस्ती हुई ये कार

367 Views

प्रकाशित: सितंबर 15, 2025 06:10 pm । भानु

Write a कमेंट

निसान मैग्नाइट एक और एसयूवी है जिसकी कीमतों में केंद्र सरकार की घोषणा के बाद जीएसटी की दरों में संशोधन के बाद कमी की गई है। निसान ने अपनी सब-4 मीटर एसयूवी के वेरिएंट-अनुसार नई कीमत सूची से पर्दा भी उठा दिया है जिसपर आगे डालिए एक नजर:

वेरिएंट अनुसार कीमत





वेरिएंट जीएसटी की पुरानी दरों वाली कीमत जीएसटी की नई दरों वाली कीमत अंतर 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन विसिया मैनुअल 6.14 लाख रुपये 5.62 लाख रुपये (- 52,000) विसिया प्लस मैनुअल 6.64 लाख रुपये 6.07 लाख रुपये (- 57,000) एसेंटा मैनुअल 7.29 लाख रुपये 6.67 लाख रुपये (- 62,000) एन-कनेक्टा मैनुअल 7.97 लाख रुपये 7.29 लाख रुपये (- 68,000) कूरो एडिशन मैनुअल 8.31 लाख रुपये 7.60 लाख रुपये (- 71,000) टेक्ना मैनुअल 8.92 लाख रुपये 8.16 लाख रुपये (- 76,000) टेक्ना प्लस मैनुअल 9.27 लाख रुपये 8.48 लाख रुपये (- 79,000) विसिया एएमटी 6.75 लाख रुपये 6.17 लाख रुपये (- 58,000) एसेंटा एएमटी 7.84 लाख रुपये 7.17 लाख रुपये (- 67,000) एन-कनेक्टा एएमटी 8.52 लाख रुपये 7.79 लाख रुपये (- 73,000) कूरो एडिशन एएमटी 8.86 लाख रुपये 8.10 लाख रुपये (- 76,000) टेक्ना एएमटी 9.47 लाख रुपये 8.66 लाख रुपये (- 81,000) टेक्ना प्लस एएमटी 9.82 लाख रुपये 8.98 लाख रुपये (- 84,000) 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एन-कनेक्टा मैनुअल 9.38 लाख रुपये 8.58 लाख रुपये (- 80,000) कूरो एडिशन मैनुअल 9.72 लाख रुपये 8.89 लाख रुपये (- 83,000) टेक्ना मैनुअल 10.18 लाख रुपये 9.31 लाख रुपये (- 87,000) टेक्ना प्लस मैनुअल 10.54 लाख रुपये 9.64 लाख रुपये (- 90,000) एसेंटा सीवीटी 9.99 लाख रुपये 9.14 लाख रुपये (- 85,000) एन-कनेक्टा सीवीटी 10.53 लाख रुपये 9.63 लाख रुपये (- 90,000) कूरो एडिशन सीवीटी 10.87 लाख रुपये 9.94 लाख रुपये (- 93,000) टेक्ना सीवीटी 11.40 लाख रुपये 10.43 लाख रुपये (- 97,000) टेक्ना प्लस सीवीटी 11.76 लाख रुपये 10.76 लाख रुपये (- 1 लाख रुपये)

जैसा कि टेबल में देखा जा सकता है इस कार के फुल लोडेड टेक्ना प्लस टर्बो सीवीटी वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 1 लाख रुपये तक का फायदा मिलेगा।

इसके नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की कीमत में 84,000 रुपये की कमी की गई है।

निसान ने ये भी बताया है कि अब मैग्नाइट के लिए सीएनजी ​रेट्रोफिटमेंट किट 71,999 रुपये में उपलब्ध रहेगा जिससे ग्राहक 3,000 रुपये की बचत कर सकेंगे।

कीमत में क्यों की गई कमी?

जीएसटी दरों में संशोधन से पहले, निसान मैग्नाइट पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ-साथ 1 प्रतिशत का अतिरिक्त सेस भी लगता था। सब-4 मीटर एसयूवी होने के नाते, मैग्नाइट 1,200 सीसी से कम इंजन क्षमता के साथ आती है और इस प्रकार 22 सितंबर, 2025 के बाद इसे सबसे अधिक लाभ मिलेगा। जिन ग्राहकों को इस कैटेगरी वाले वाहनों के लिए कुल 29 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना पड़ता था, उन्हें अब केवल 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा, जिससे 11 प्रतिशत तक की बचत होगी।

कैटेगरी सेस समेत टैक्स की पुरानी दरें टैक्स की नई दरें बचत 4,000 मिलीमीटर से कम लंबाई वाली कारें जिनकी इंजन क्षमता 1,200 सीसी तक हो 29 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 1 प्रतिशत सेस) 18 प्रतिशत 11 प्रतिशत

हालांकि निसान 22 सितंबर, 2025 से ग्राहकों कीमत में कमी का लाभ देना शुरू करेगी और जापानी कारमेकर ने घोषणा की है कि ग्राहक देशभर में सभी अधिकृत निसान डीलरशिप पर तुरंत नई कीमतों पर बुकिंग शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप हाइब्रिड और लक्जरी एसयूवी सहित अन्य प्रकार की कारों के लिए बचत की राशि जानना चाहते हैं, तो इस रिपोर्ट को देखें।

कारदेखो का ओपिनियन

हमारी राय में, संभावित मैग्नाइट खरीदारों को टैक्स कटौती का पूरा लाभ देने का निसान का फैसला एक अच्छा कदम है। हाल ही में हुई दरों में कटौती और त्योहारों के मौसम में कीमतों में होने वाली अगली बढ़ोतरी से पहले, यह सब-4 मीटर एसयूवी खरीदने का सही समय हो सकता है। अपनी डील को और भी बेहतर बनाने के लिए, आप अपने नज़दीकी निसान डीलरशिप पर लेटेस्ट डिस्काउंट और स्कीम्स (यदि लागू हो) की भी जांच कर सकते हैं।