    2026 टाटा पंच ईवी से पर्दा उठा: इलेक्ट्रिक कार में क्या बदलाव हुए हैं, जानिए यहां

    टाटा की छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी अब ज्यादा अच्छी और क्लासी दिखती है

    प्रकाशित: फरवरी 09, 2026 02:04 pm । सोनू

    147 Views
    Tata Punch EV Facelift

    टाटा मोटर्स 20 फरवरी को अपनी सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी कार पंच ईवी का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है। लेकिन उससे पहले कंपनी ने 2026 टाटा पंच ईवी की फोटो जारी कर इसके डिजाइन में हुए बदलावों की एक झलक दिखाई है। यहां देखिए पंच इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या-क्या बदला है:

    2026 टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट: डिजाइन में बदलाव

    टाटा ने जो तस्वीर साझा की है, उनमें हम देख सकते हैं कि पंच ईवी फेसलिफ्ट में आईसीई मॉडल की तुलना में कुछ बदलाव होंगे। आईसीई पावर्ड पंच का फेसलिफ्ट मॉडल पिछले महीने ही पेश किया गया। 

    Tata Punch EV

    *संदर्भ के लिए मौजूदा टाटा पंच ईवी की फोटो का इस्तेमाल

    आगे के डिजाइन को एक नए बंपर के साथ अपडेट किया गया है, जिससे यह मौजूदा मॉडल से ज्यादा क्लीन और अच्छी लगती है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, शार्प कट और क्रीज लाइनों का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इसमें ब्लैक सराउंड के साथ एक नया बड़ा हेडलैंप क्लस्टर, और फॉक्स स्किड प्लेट के लिए एक नया ‘टेक्सचर्ड’ लुक दिया गया है। इसमें बेहतर रोड प्रजेंस के लिए वर्टिकल स्लैट के साथ नीचे की तरफ एक बड़ा एयरडैम और बीच में चार्जिंग पोर्ट फ्लैप भी है।

    Tata Punch EV

    *संदर्भ के लिए मौजूदा टाटा पंच ईवी की फोटो का इस्तेमाल

    साइड से यह काफी हद तक मौजूदा कार जैसी ही है, जिसमें मस्कुलर हंच, पीछे वाला डोर हैंडल सी-पिलर पर फिट, और मोटी क्लेडिंग है। हालांकि ‘.ईवी’ की जगह अब इसमें आगे वाले फेंडर पर ‘टाटा.ईवी’ लोगो दिया गया है। खास बात ये है कि टाटा ने इसमें पहले वाले ही 16-इंच अलॉय व्हील दिए हैं, हालांकि ग्लॉस ब्लैक फिनिश में थोड़ा बदलाव किया गया है।

    टाटा ने नए मॉडल के पीछे का डिजाइन नहीं दिखाया है, हालांकि इसमें रेगुलर पंच की तरह कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर और नया बंपर होने की संभावना है।

    Tata Punch

    *संदर्भ के लिए मौजूदा टाटा पंच ईवी की फोटो का इस्तेमाल

    तस्वीर में एसयूवी कार का नया ब्राइट येलो कलर ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, जो सड़क पर इसे सफेद और ग्रे कलर की गाड़ी से अलग दिखाएगा।

    राय:

    हमें यह चीज अच्छी लगी कि टाटा ने बड़े मेकओवर के बजाय डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए छोटे-मोटे अपडेट किए हैं, क्योंकि पंच ईवी हमेशा से टाटा की लाइनअप में हमेशा से अच्छी दिखने वाली कार में से एक है।

    2026 टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट: केबिन

    उम्मीद है कि पंच ईवी फेसलिफ्ट का केबिन पहले जैसा ही होगा, हालांकि इसमें नई अपहोल्स्ट्री ऑप्शन और एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट जैसे कुछ अपडेट हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें पहले जैसा ही सिंपल डैशबोर्ड लेआउट, एक फ्री-स्टेंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन (शायद अपडेट बड़ी 12.3-इंच यूनिट) और 2-स्पोक बैकलिक स्टीयरिंग व्हील मिलने की संभावना है।

    Tata Punch EV

    *संदर्भ के लिए मौजूदा टाटा पंच ईवी की फोटो का इस्तेमाल

    2026 टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट: फीचर और सेफ्टी

    पंच ईवी में बड़ी 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक वॉइस इनेबल इलेक्ट्रिक सनरूफ, एक पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एम्बिएंट लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल, ड्राइव मोड और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर मिलने की संभावना है।

    Tata Punch EV

    *संदर्भ के लिए मौजूदा टाटा पंच ईवी की फोटो का इस्तेमाल

    सुरक्षा के लिए इसमें लेवल 2 एडीएएस, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर मिल सकते हैं।

    2026 टाटा पंच ईवी: बैटरी पैक और रेंज

    टाटा पंच ईवी न्यू मॉडल में पहले वाले बैटरी पैक और मोटर मिलना जारी रह सकते हैं, हालांकि रेंज बेहतर करने के लिए इनमें कुछ अपडेट हो सकते हैं। यहां देखिए मौजूदा पंच ईवी के स्पेसिफिकेशन:

    बैटरी साइज

    25 केडब्ल्यूएच

    35 केडब्ल्यूएच

    फुल चार्ज में सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी)

    315 किलोमीटर

    421 किलोमीटर

    पावर

    82 पीएस

    122 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    190 एनएम

    2026 टाटा पंच ईवी: लॉन्च डेट, संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    टाटा मोटर्स पंच ईवी फेसलिफ्ट को 20 फरवरी 2026 को लॉन्च करेगी। बदलावों को देखते हुए इसकी कीमत में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है और इसकी कीमत 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की संभावना है।

    टाटा पंच ईवी सीधा मुकाबला सिट्रोएन ईसी3 से है। इसके अलावा इसे एमजी विंडसर ईवी और टाटा नेक्सन ईवी से भी टक्कर मिल रही है।

    यह भी देखें: टाटा पंच ईवी ऑन रोड प्राइस

