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    Mahindra Scorpio Lifestyler Vs Global Pik Up कॉन्सेप्ट: प्रोडक्शन वर्जन में क्या-क्या बदला?

    यह काफी तारीफ़ की बात है कि महिंद्रा ने प्रोडक्शन डिज़ाइन को उस कॉन्सेप्ट के काफ़ी करीब रखा है जिसे कई साल पहले दिखाया गया था।

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    Published On अगस्त 16, 2026 13:45 ist
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    published onAug 16, 2026 13:45 IST
    last updated onAug 16, 2026 13:45 IST
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    Mahindra Scorpio Lifestyler vs Global Pik Up Concept

    Mahindra ने आखिरकार अपने Scorpio N पर बेस्ड पिकअप ट्रक के प्रोडक्शन वर्जन को पेश कर दिया है, जिसका नाम "Scorpio Lifestyler" रखा गया है। 2023 में दिखाए गए Global Pik Up कॉन्सेप्ट ने बाज़ार में काफी उत्साह पैदा किया था, और अब यह देखना दिलचस्प है कि कॉन्सेप्ट से प्रोडक्शन तक के सफर में इस लाइफस्टाइल पिकअप में कितने बदलाव हुए हैं। आइए, इन दोनों के डिज़ाइन की विस्तार से तुलना करते हैं और जानते हैं कि आपको असल में क्या मिलेगा।

    फ्रंट डिज़ाइन

    पहली नज़र में, Scorpio Lifestyler और Global Pik Up कॉन्सेप्ट दोनों ही दमदार दिखते हैं, जिसकी वजह इनकी बड़ी ग्रिल और मज़बूत बैश प्लेट है। हालांकि, प्रोडक्शन वर्जन में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि यह रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल बन सके। Lifestyler में स्क्वायर्ड-ऑफ (चौकोर) प्रोजेक्टर LED हेडलैंप्स दिए गए हैं, जो इसे एक क्लीन और सोफिस्टिकेटेड लुक देते हैं।

    Mahindra Scorpio Lifestyler
    Mahindra Global Pik Up Concept

    इसकी ग्रिल पर क्रोम डिटेलिंग है और बंपर के किनारों पर वर्टिकल फॉग लैंप्स लगे हैं। इसके विपरीत, Global Pik Up कॉन्सेप्ट का फ्रंट ज्यादा आक्रामक था। इसमें Scorpio N से मिलते-जुलते घुमावदार हेडलैंप्स, एक टो विंच और मोटी LED DRL स्ट्रिप्स थीं। कॉन्सेप्ट कार होने की वजह से ऐसे फीचर्स दिखाना संभव था, लेकिन प्रोडक्शन मॉडल में नियमों और लागत को ध्यान में रखते हुए Mahindra ने एक संतुलित डिज़ाइन चुना है।

    साइड प्रोफाइल

    साइड से देखने पर Lifestyler और कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों की विंडो लाइन, बॉडी पर लगी चंकी क्लैडिंग और फ्यूल फिलर कैप की जगह लगभग एक जैसी ही है। यह दिखाता है कि Mahindra ने कॉन्सेप्ट के मूल डिज़ाइन को बरकरार रखने की कोशिश की है। हालांकि, कुछ अहम फर्क भी हैं। Scorpio Lifestyler में 18-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स दिए गए हैं, जो इसे एक प्रीमियम लाइफस्टाइल व्हीकल का लुक देते हैं।

    Mahindra Scorpio Lifestyler
    Mahindra Global Pik Up Concept

    वहीं, Global Pik Up कॉन्सेप्ट में बड़े ऑफ-रोड टायर्स के साथ ब्लैक व्हील्स और एक ज्यादा रफ-एंड-टफ साइड स्टेप था। प्रोडक्शन वर्जन में साइड स्टेप को थोड़ा कम आक्रामक बनाया गया है ताकि गाड़ी में चढ़ना और उतरना आसान हो सके।

    रियर डिज़ाइन

    Mahindra Scorpio Lifestyler
    Mahindra Global Pik Up Concept

    पीछे की तरफ, Lifestyler अपने कॉन्सेप्ट के काफी करीब है। दोनों में रेक्टेंगुलर (आयताकार) LED टेललैंप्स, टेलगेट पर 'MAHINDRA' की बड़ी एम्बॉसिंग और बंपर पर टेक्सचर्ड सिल्वर इन्सर्ट दिया गया है। यह डिज़ाइन इसे एक मॉडर्न और मज़बूत पिकअप ट्रक का एहसास देता है। जो मामूली अंतर हैं, वे डिटेलिंग में हैं। Lifestyler के टेललैंप्स की अंदरूनी डिज़ाइनिंग थोड़ी अलग है। कॉन्सेप्ट में दिखने वाले ऑरेंज टो हुक्स को प्रोडक्शन वर्जन में शामिल नहीं किया गया है, और टेलगेट पर 'Lifestyler' टेक्स्ट भी नहीं है जैसा कि कॉन्सेप्ट में दिखाया गया था। कुल मिलाकर, रियर प्रोफाइल में बदलाव बहुत कम हैं।

    इंटीरियर

    Mahindra Scorpio Lifestyler
    Mahindra Global Pik Up Concept

    Mahindra ने अभी तक Scorpio Lifestyler के असली इंटीरियर की तस्वीरें जारी नहीं की हैं, इसलिए इसकी तुलना डिज़ाइन स्केच के आधार पर की जा रही है। स्केच से पता चलता है कि Lifestyler का केबिन काफी मॉडर्न और फीचर्स से भरपूर होगा। इसमें एक बड़ा, पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक नया 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, 4WD मोड बदलने के लिए एक रोटरी डायल और डैशबोर्ड पर सिल्वर एक्सेंट्स देखने को मिलेंगे। इसकी तुलना में, Global Pik Up कॉन्सेप्ट का इंटीरियर पुरानी (प्री-फेसलिफ्ट) Scorpio N से लिया गया था। इसमें एक अपराइट डैशबोर्ड, छोटा टचस्क्रीन, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और Thar Roxx जैसा स्टीयरिंग व्हील था। केबिन में ऑरेंज एक्सेंट्स और स्टिचिंग भी दी गई थी, जो इसे एक स्पोर्टी फील दे रही थी। प्रोडक्शन वर्जन का इंटीरियर निश्चित रूप से ज्यादा अपमार्केट और टेक्नोलॉजी-फोकस्ड लगता है।

    Mahindra Scorpio Lifestyler: फीचर्स और सेफ्टी

    हालांकि आधिकारिक लिस्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि Scorpio Lifestyler में कई मॉर्डन फीचर्स दिए जाएंगे। इसमें एक सिंगल-पेन सनरूफ, बड़ा पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड टचस्क्रीन, एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay कनेक्टिविटी, और एक वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं। सेफ्टी के लिहाज़ से, इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स मिलने की पूरी संभावना है।

    पावरट्रेन ऑप्शंस

    माना जा रहा है कि Scorpio Lifestyler में वही इंजन ऑप्शंस मिलेंगे जो Mahindra Scorpio N में आते हैं। इसका मतलब है कि ग्राहकों को पेट्रोल और डीज़ल, दोनों इंजनों का विकल्प मिलेगा। ये इंजन अपनी पावर और टॉर्क के लिए जाने जाते हैं, जो एक पिकअप ट्रक के लिए बेहद ज़रूरी है।

    Mahindra Scorpio Lifestyler ट्रक में Scorpio N वाले ही पावरट्रेन ऑप्शंस दिए जाने की उम्मीद है। इसमें 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन का विकल्प मिल सकता है, जो अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं।

    इंजन

    2-लीटर एमस्टालिन टर्बो-पेट्रोल

    2.2-लीटर एमहॉक डीजल

    पावर

    203 पीएस

    175 पीएस तक

    टॉर्क

    380 एनएम तक

    400 एनएम तक

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव

    ये इंजन ऑप्शंस इसे शहर की सड़कों और ऑफ-रोड टेरेन दोनों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में सक्षम बनाएंगे। 4WD (फोर-व्हील ड्राइव) का ऑप्शन इसे एक बेहद काबिल ऑफ-रोडर बना देगा।

    कारदेखो ओपिनियन

    हाल के समय में गाड़ी के शौकीनों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले ब्रांड्स में से एक, महिंद्रा को लगातार ज़बरदस्त सफलता मिल रही है और ऐसा लगता है कि स्कॉर्पियो लाइफ़स्टाइलर भी इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाएगी। जहां 'ग्लोबल पिक-अप' कॉन्सेप्ट ने सचमुच हमारा ध्यान खींचा था, वहीं इसके प्रोडक्शन वर्जन को सामने आते देखना पिक-अप ट्रक सेगमेंट में एक रोमांचक बात है, जिसका इंतज़ार करना बनता है - भले ही इसे लॉन्च होने में अभी अप्रैल 2027 तक का समय है।

    नई स्कॉर्पियो लाइफ़स्टाइलर के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं!

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    Ved Kulkarni is a Correspondent with CarDekho Group, and an automotive journalist with over 5 years of experience under his belt covering cars, motorcycles, mobility solutions and everything in between. A Product Design graduate, he specialises in analysing market trends, testing cars, creating automotive content and gathering customer insights. His love for vehicles began early, and he has vast hands-on experience with everything from classic cars to imported exotics and even the regular mass market vehicles. His technical expertise, combined with a deep-rooted passion for all things automotive, helps give buyers holistic and knowledgeable advice. और देखें

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