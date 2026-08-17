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    2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के सेफ्टी फीचर की पूरी जानकारी: जानिए पहले से कितनी सेफ हुई ये एसयूवी कार

    6 एयरबैग और 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग ब्रेजा को सबसे सुरक्षित सब-4 मीटर SUV में से एक बनाती है!

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 17, 2026 12:16 ist
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    published onAug 17, 2026 12:16 IST
    last updated onAug 17, 2026 12:16 IST
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    Maruti Suzuki Brezza Facelift Safety

    फेसलिफ्ट मारुति ब्रेजा को हाल ही में कई बड़े सेफ्टी अपग्रेड्स के साथ बाजार में उतारा गया है। ब्रेजा के बाहरी डिजाइन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि इसके अंदरूनी बदलाव काफी खास हैं जिनमें एक नया इंजन, एक नया मैनुअल गियरबॉक्स और सबसे जरूरी सेफ्टी में किए गए बड़े सुधार शामिल हैं। आइए, विस्तार से जानते हैं कि 2026 मारुति ब्रेजा पहले के मुकाबले कितनी ज्यादा सुरक्षित हो गई है।

    6 एयरबैग और ज्यादा: सेफ्टी अब स्टैंडर्ड

    सेफ्टी को हर ग्राहक तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट में अब सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग (फ्रंट, साइड और कर्टेन) दिए गए हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपग्रेड है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि एंट्री-लेवल वेरिएंट खरीदने वाले ग्राहकों को भी वही क्रैश प्रोटेक्शन लेवल मिले जो टॉप-एंड वेरिएंट चुनने वालों को मिलता है।

    Maruti Brezza Facelift

    आज के दौर में, कई कारें जो खुद को सेगमेंट में सबसे सुरक्षित बताती हैं, वे भी अपने बेस मॉडल्स में यह फीचर नहीं देती हैं। मारुति का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि कार में बैठे सभी लोग सुरक्षित रहें, चाहे उन्होंने ब्रेजा का कोई भी वेरिएंट क्यों न खरीदा हो। यह फैसला ब्रेजा को उन खरीदारों के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बनाता है जो बजट की कमी के चलते टॉप वेरिएंट नहीं खरीद पाते लेकिन सेफ्टी से कोई समझौता नहीं करना चाहते।

    5-स्टार भारत NCAP रेटिंग

    5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वो कमी थी जो ब्रेजा की खूबियों की लिस्ट में अब तक पूरी नहीं हुई थी। लेकिन इस अपडेट के साथ मारुति ब्रेजा को 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग मिल गई है, जो इसे इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स के बराबर लाकर खड़ा कर देती है।

    ब्रेजा, सुजुकी के मजबूत TECT प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो पिछले मॉडल्स में सेफ्टी टेस्ट्स में अपनी काबिलियत साबित कर चुका है, और पहले 4-स्टार तक स्कोर कर चुका है। लेकिन यह नई 5-स्टार रेटिंग उन लोगों को भी यकीन दिलाएगी जो सेफ्टी को लेकर मारुति की कारों पर संदेह करते थे। यह कई ग्राहकों के लिए ब्रेजा को चुनने की एक और ठोस वजह बनेगी।

    Maruti Suzuki Brezza Facelift

    सेफ्टी टेस्ट को अगर आसान भाषा में समझें, तो इसमें सिर्फ कार में दिए गए सेफ्टी फीचर्स की गिनती नहीं होती, बल्कि क्रैश के दौरान कार की बॉडी कितनी स्थिर और मजबूत रहती है, इसे भी परखा जाता है। अगर कोई कार इनमे से किसी भी जरूरी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाती है, तो उसकी रेटिंग कम हो जाती है, या उसे जीरो स्टार भी मिल सकते हैं। इसलिए, 5-स्टार रेटिंग मिलना इस बात का एक पुख्ता सबूत है कि कार वाकई में सुरक्षित है।

    एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस फीचर (ADAS)

    नई ब्रेजा फेसलिफ्ट इस अपडेट के साथ Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी लेकर आई है। हालांकि यह टेक्नोलॉजी भारतीय ड्राइविंग कंडीशंस में कभी-कभी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करती, लेकिन इस पैकेज में शामिल कुछ फीचर्स वाकई आपको किसी दुर्घटना से बचाने में मदद कर सकते हैं।

    Maruti Suzuki Brezza Facelift

    इसकी शुरुआत ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग (BSW) से होती है। यह फीचर ड्राइवर को उनकी कार के ब्लाइंड स्पॉट (ऐसी जगह जो साइड मिरर में दिखाई नहीं देती) में मौजूद दूसरी गाड़ियों के बारे में अलर्ट करता है, जिससे मल्टी-लेन सड़कों पर लेन बदलते समय होने वाली टक्करों को रोका जा सकता है।

    तंग पार्किंग एरिया में गाड़ी निकालते समय, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट (RCTA) बहुत काम आता है। यह फीचर रिवर्स करते समय ड्राइवर को दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियों के बारे में चेतावनी देता है। इसके अलावा, एक सेफ एग्जिट वॉर्निंग (SEW) सिस्टम भी दिया गया है जो कार में बैठे लोगों को पीछे से आ रहे साइकिल सवार या किसी कार के रास्ते में दरवाजा खोलने से रोकता है। भले ही यह फुल Level-2 ADAS सूट जितना एडवांस्ड न हो, लेकिन ये फीचर्स रोजमर्रा की ड्राइविंग में सेफ्टी और कॉन्फिडेंस की एक भरोसेमंद लेयर जोड़ते हैं।

    360-डिग्री कैमरा: यूजफुल लेकिन सेगमेंट-बेस्ट नहीं

    360-डिग्री कैमरा एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ टॉप-एंड ZXI Plus वेरिएंट में ही उपलब्ध है, लेकिन यह सेफ्टी के लिहाज से एक अहम भूमिका निभाता है। यह तब विशेष रूप से उपयोगी होता है जब आप किसी संकरी गली से गुजर रहे हों या किसी तंग जगह पर कार पार्क कर रहे हों। कार के चारों ओर लगे चार कैमरे मिलकर एक बर्ड्स-आई व्यू बनाते हैं, जिसे आप कार को रिवर्स में डालते ही या 360-डिग्री कैमरा बटन दबाकर 9-इंच टचस्क्रीन पर देख सकते हैं।

    Maruti Suzuki Brezza Facelift

    हालांकि, इस सिस्टम की परफॉर्मेंस में कुछ कमियां भी हैं। शुरुआती ऑब्जर्वेशन्स के मुताबिक, कम रोशनी या रात के समय में कैमरे की इमेज क्वालिटी में काफी गिरावट देखने को मिलती है। इसके बावजूद, यह शहरी इस्तेमाल के लिए एक बेहद प्रैक्टिकल और फायदेमंद फीचर बना रहता है। यह भीड़भाड़ वाले शहरी माहौल में पार्किंग जैसे तनावपूर्ण काम को काफी आसान बना देता है।

    सेफ्टी फीचर पर एक नजर

    अपडेटेड ब्रेजा का सेफ्टी किट काफी बेहतर है, खासकर जब कोर फीचर्स को सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड कर दिया गया है। आइए देखें इसमें क्या-क्या मिलता है:

    स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर (सभी वेरिएंट्स में):

    • 6 एयरबैग (फ्रंट, साइड और कर्टेन)

    • रियर पार्किंग सेंसर

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)

    • हिल-होल्ड असिस्ट (HHA)

    • ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स

    Maruti Suzuki Brezza Facelift

    टॉप वेरिएंट्स में मिलने वाले अतिरिक्त फीचर्स:

    • 360-डिग्री कैमरा

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

    • वॉशर के साथ रियर वाइपर

    • फ्रंट पार्किंग सेंसर्स

    • रिवर्स पार्किंग कैमरा

    • ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग (BSW) और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट (RCTA) के साथ Level-2 ADAS

    कारदेखो का क्या है कहना

    ब्रेजा का नया अपडेट बाहर के मुकाबले अंदर से कहीं ज्यादा बेहतर है। 2026 मॉडल में सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी सुधार किया गया है और यह सुरक्षा के मामले में अपने कॉम्पिटिशन के बीच अपनी स्थिति को और मजबूत करता है। 5-स्टार BNCAP रेटिंग इस बात की पुष्टि करती है कि ब्रेजा की सुरक्षा क्षमताएं टॉप लेवल की हैं।

    Maruti Suzuki Brezza Facelift

    कुछ समय पहले तक मारुति की कार को लेकर यह धारणा थी कि वे उतनी सुरक्षित नहीं होतीं। लेकिन ऐसे अपडेट्स के जरिए, ब्रेजा ने मारुति की सुरक्षा पर सवाल उठाने वालों का मुँह बंद कर दिया है।

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    सोनू
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