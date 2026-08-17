Mahindra Scorpio Lifestyler से जुड़ी पांच खास बातों के बारे में जानिए यहां

Mahindra ने Scorpio Lifestyler से भारत में पर्दा उठा दिया है। भारत में इसकी बिक्री अप्रैल 2017 से शुरू होगी। इस पिकअप की कीमत फिलहाल सामने नहीं आई हैं, लेकिन महिंद्रा ने बताया है कि इसकी प्राइस 19.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम से शुरू होगी। यह नया पिकअप सीधे तौर पर Toyota Hilux को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है, जो अब तक इस सेगमेंट की इकलौती गाड़ी थी। यह सिर्फ एक कमर्शियल व्हीकल नहीं, बल्कि एक प्रीमियम लाइफस्टाइल व्हीकल है जिसे फैमिली और एडवेंचर दोनों के लिए डिजाइन किया गया है।

यह पिकअप भारत की पॉपुलर SUV के बीच अपनी जगह बनाएगा। क्या महिंद्रा ने 'Lifestyler' को बिल्कुल अलग बनाया है, या फिर यह मार्केट में बिक रही दमदार SUV के बीच आसानी से फिट हो जाएगा? आइए, Scorpio लाइफस्टाइलर से जुड़ी उन 5 खास बातों के बारे में जानते हैं आगे :-

यह कार्गो बेड के साथ आने वाली Scorpio N से कुछ बढ़ कर है

Scorpio Lifestyler कहलाने के बावजूद इसमें महिंद्रा स्कॉर्पियो N से जुड़ी काफी कम चीजें हैं। इस पिकअप के आगे का हिस्सा स्कॉर्पियो N से काफी मिलता जुलता है, लेकिन इसकी स्टाइलिंग काफी अलग है। इसमें नए LED हेडलैंप्स और डीआरएल्स, एक बड़ी ग्रिल और मस्कुलर बंपर दिया गया है जो इसे सड़क पर एक दमदार मौजूदगी देता है। एक पिकअप होने के नाते Mahindra ने Lifestyler को डिजाइन करते समय एक दमदार अप्रोच अपनाई है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो B-पिलर तक इसका डिजाइन स्कॉर्पियो N जैसा ही है, लेकिन उसके बाद यह एक बिल्कुल अलग व्हीकल बन जाता है। इसका ओवरऑल डिजाइन साउथ अफ्रीका में दो साल पहले शोकेस हुए महिंद्रा के ग्लोबल पिकअप कॉन्सेप्ट से काफी मिलता-जुलता है। महिंद्रा ने इसके फाइनल डिजाइन को पिछले डिजाइन कॉन्सेप्ट जैसा ही रखा है। मजबूत बॉडी क्लैडिंग और मस्कुलर व्हील आर्क क्लैडिंग इसके ओवरऑल साइज और शेप के साथ बहुत अच्छी तरह मेल खाती है।

पीछे की तरफ इसमें टेलगेट पर 'Mahindra' एम्बॉसिंग की हुई है और इसमें मॉडर्न रैपअराउंड टेललैंप्स के साथ इंडिकेटर्स और रिवर्स लैंप भी दिए गए हैं जो इसके लुक को पूरा करते हैं। बेड में चढ़ने के लिए फुटस्टेप, चौड़ी क्लैडिंग और मस्कुलर डिजाइन 'लाइफस्टाइलर' को एक बेहतरीन पिकअप बनाते हैं। ये सभी डिजाइन एलिमेंट मिलकर इसे सिर्फ एक स्कॉर्पियो N का मॉडिफाइड वर्जन होने की बजाए एक पूरी तरह से नया प्रोडक्ट बनाते हैं।

Scorpio N वाली पावरट्रेन मौजूद

महिंद्रा ने इस पिकअप में अपनी भरोसेमंद स्कॉर्पियो N वाले पावरट्रेन ऑप्शन को देना ही बरकरार रखा है। इसमें 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 2.2-लीटर डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिया जाएगा। 4WD का ऑप्शन केवल डीजल इंजन के साथ मिलेगा, जो इसे मुश्किल रास्तों पर ले जाने वाले एडवेंचर लवर्स के लिए एक बेहतरीन चॉइस बनाता है।

यह पावरट्रेन ऑप्शन Thar और XUV 7X0 जैसी गाड़ियों में भी मिलते हैं। यह इंजन अपनी शानदार पावर डिलीवरी और रिफाइनमेंट के लिए जाने जाते हैं, जो इस पिकअप को हाईवे पर आरामदायक और ऑफ-रोड पर काबिल बनाएगा। ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन इसे शहर के ट्रैफिक में चलाने के लिए भी सुविधाजनक बनाएगा। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 2-लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल 2.2-लीटर mHawk डीजल पावर 203 पीएस 175 पीएस तक टॉर्क 380 एनएम तक 400 एनएम तक ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी ड्राइवट्रेन आरडब्लूडी आरडब्लूडी / 4डब्लूडी

तीन अलग-अलग लाइफस्टाइल एडिशन

महिंद्रा का मानना है कि लाइफस्टाइल पिकअप के खरीदार अलग-अलग तरह के होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, Scorpio Lifestyler को तीन खास एडिशन में पेश किया गया है, जो अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं:

Trail Edition (Sahara Beige ): यह एडिशन उन लोगों के लिए है जो ऑफ-रोडिंग और एडवेंचर के शौकीन हैं। इसका रग्ड लुक और ऑफ-रोड क्षमताएं इसे मुश्किल रास्तों का सामना करने के लिए तैयार करती हैं।

Reef Edition (Aquareef): अगर आपको कैंपिंग, सर्फिंग या दूसरी आउटडोर एक्टिविटीज पसंद हैं, तो यह एडिशन आपके लिए है। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप अपना सारा सामान आसानी से लेकर जा सकें।

Valley Edition (Artemis Grey): यह एडिशन उन खरीदारों को टारगेट करता है जो एक प्रीमियम और स्टाइलिश अर्बन व्हीकल चाहते हैं। इसका सोफिस्टिकेटेड लुक इसे शहर की सड़कों पर हट कर दिखाता है।

प्रीमियम एसयूवी जैसे फीचर्स

इस पिकअप की सबसे बड़ी खासियत इसके इंटीरियर और फीचर्स हैं, जो किसी प्रीमियम SUV से कम नहीं हैं। महिंद्रा ने इसे एक कमर्शियल व्हीकल वाली इमेज से निकालकर एक आरामदायक और मॉडर्न गाड़ी बनाया है। इसमें एक बड़ा वर्टिकल टचस्क्रीन सिस्टम है जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, इसमें डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, सिंगल-पेन सनरूफ, और ड्यूल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। कंफर्ट का ध्यान रखते हुए इसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट भी दी गई हैं। सेफ्टी के मामले में भी यह काफी एडवांस्ड है, जिसमें 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सेफ्टी सूट शामिल है।

भारत के लाइफस्टाइल पिकअप सेगमेंट को दे सकता है नई दिशा

अभी तक भारत में लाइफस्टाइल पिकअप सेगमेंट काफी छोटा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से Toyota Hilux का दबदबा था। लेकिन, महिंद्रा Scorpio Lifestyler की आक्रामक कीमत और दमदार फीचर्स इस सेगमेंट को पूरी तरह से बदल सकते हैं। महिंद्रा इसे "payload और playload" दोनों के लिए एक परफेक्ट व्हीकल के तौर पर पेश कर रही है, जिसका मतलब है कि यह सामान ढोने के साथ-साथ वीकेंड पर मस्ती करने के लिए भी उतना ही अच्छा है। कंपनी इसे बोल्ट-ऑन कैंपर्स जैसी एसेसरीज के साथ भी पेश कर सकती है, जो इसे एक कंप्लीट एडवेंचर व्हीकल बना देगा। इसकी कीमत इसे उन लोगों की पहुंच में लाएगी जो अब तक Hilux को महंगा मानते थे।

कारदेखो का क्या है कहना...

महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप भारत में पिकअप ट्रक्स को लेकर बनी-बनाई धारणा को तोड़ने की एक मजबूत कोशिश है। यह साबित करता है कि एक पिकअप सिर्फ कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि एक फैमिली और एडवेंचर व्हीकल भी हो सकता है। इसकी अनुमानित शुरुआती कीमत (19.79 लाख रुपये) होने की उम्मीद है। स्कॉर्पियो N का भरोसेमंद और पावरफुल इंजन, और प्रीमियम SUV जैसे फीचर्स का कॉम्बिनेशन इसे एक बेहद आकर्षक पैकेज बनाता है। महिंद्रा की इसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लॉन्च करने की भी योजना है। इसका मतलब है कि यह उन प्रोडक्ट में से एक है जो महिंद्रा को एक ग्लोबल ऑटोमोटिव प्लेयर के तौर पर स्थापित कर सकता है।