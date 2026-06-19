एमजी मैजेस्टर vs जीप मेरिडियन: कौनसी प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी कार को खरीदना है फायदे का सौदा? जानिए यहां

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प्रकाशित: जून 19, 2026 06:18 pm । सोनू

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भारत में प्रीमियम थ्री-रो एसयूवी कार सेगमेंट की हमेशा से एक खास जगह रही है, जहां ग्राहक अच्छी रोड प्रजेंस, कंफर्ट, परफॉर्मेंस और ऑफ-रोडिंग क्षमता वाली खूबियां चाहते हैं। इस सेगमेंट में एमजी मैजेस्टर और जीप मेरिडियन ऐसी दो एसयूवी कार हैं, जो अलग-अलग पहचान और पैकेज के साथ आती हैं।

एमजी मैजेस्टर असल में एमजी ग्लोस्टर का ही ज्यादा प्रीमियम और रफ-एंड-टफ वर्जन है, जबकि मेरिडियन जीप कंपास का ज्यादा प्रीमियम और बड़ा वर्जन है।

अगर आप एक बड़ी 7 सीटर एसयूवी कार लेने की सोच रहे हैं और इन दोनों के बीच कंफ्यूज हैं, तो यहां कई मोर्चों पर इनका कंपेरिजन किया गया है:

कीमत

मॉडल एमजी मैजेस्टर जीप मेरिडियन कीमत (एक्स-शोरूम) 38.99 लाख रुपये से 44.99 लाख रुपये 23.33 लाख रुपये से 37.82 लाख रुपये

जीप मेरिडियन एमजी मैजेस्टर से काफी सस्ती कार है।

इनके बेस मॉडल की कीमत में करीब 15 लाख रुपये का अंतर है, जबकि टॉप मॉडल की प्राइस के बीच अंतर भी काफी ज्यादा है।

मेरिडियन की कम कीमत इसे उन ग्राहकों की ज्यादा पहुंच में रखती है, जो लग्जरी एसयूवी सेगमेंट में एंट्री किए बिना एक प्रीमियम थ्री-रो एसयूवी कार लेना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर, उम्मीद है कि मैजेस्टर अपने बड़े साइज, ज्यादा फीचर और ज्यादा लग्जरी केबिन अनुभव से अपनी पोजिशन को सही साबित करेगी।

यहां देखिए ज्यादा कीमत पर एमजी मैजेस्टर में क्या मिलता है:

साइज

पैरामीटर एमजी मैजेस्टर जीप मेरिडियन अंतर लंबाई 5046 मिलीमीटर 4769 मिलीमीटर +277 मिलीमीटर चौड़ाई 2016 मिलीमीटर 1859 मिलीमीटर +157 मिलीमीटर ऊंचाई 1876 मिलीमीटर 1698 मिलीमीटर +178 मिलीमीटर व्हीलबेस 2950 मिलीमीटर 2782 मिलीमीटर +168 मिलीमीटर

एमजी मैजेस्टर करीब हर मामले में जीप मेरिडियन से थोड़ी बड़ी कार है।

मैजेस्टर की रोड़ प्रजेंस शानदार है, क्योंकि यह काफी लंबी, चौड़ी और बड़ा व्हीलबेस है। इसका मतलब ये है कि इसके केबिन में ज्यादा स्पेस मिलता है, खासकर दूसरी और तीसरी पंक्ति की सीटों पर बैठे पेसेंजर को।

मेरिडियन को कॉम्पैक्ट साइज की वजह से शहर में चलाना आसान है और यह उन लोगों के लिए सही रहेगी जो संकड़े रास्तों से गुजरने के लिए एसयूवी कार लेना चाहते हैं।

कलर ऑप्शन

एमजी मैजेस्टर जीप मेरिडियन पर्ल व्हाइट गैलेक्सी ब्लू कंक्रीट ग्रे पर्ल व्हाइट ब्लैक मेटल ब्रिलियंट ब्लैक ब्लैक एश मिनिमल ग्रे — टेक्नो मैटेलिक ग्रीन — वेलवेट रेड — सिल्वर मून — मैग्नेसियो ग्रे

जीप मेरिडियन में ज्यादा कलर ऑप्शन मिलते हैं, जबकि एमजी मैजेस्टर में प्रीमियम और शानदार कलर शेड पर फोकस है।

मैजेस्टर में ज्यादा प्रीमियम दिखने वाली डार्क एक्सटीरियर थीम भी दी गई है जो इसके बड़े एसयूवी स्टांस को कॉम्प्लिमेंट देती है।

मेरिडियन कार का ट्रैक और ट्रेलिस एडिशन भी आता है, जिसमें अंदर और बाहर खास स्टाइल एलिमेंट्स दिए गए हैं।

इंजन

एमजी मैजेस्टर जीप मेरिडियन इंजन 2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल 2-लीटर डीजल इंजन गियरबॉक्स 8-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 9-स्पीड एटी पावर 215 पीएस 170 पीएस टॉर्क 478 एनएम 350 एनएम ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव/ 4-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव/ ऑल-व्हील ड्राइव

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

एमजी मैजेस्टर में जीप मेरिडियन की तुलना में ज्यादा पावरफुल डीजल इंजन दिया गया है।

मैजेस्टर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन थोड़ा ज्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करता है, जो इसे हाईवे पर ड्राइव करने और आसानी से ओवरटेक के लिए बेहतर बनाता है।

मेरिडियन का डीजल इंजन ज्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन परफॉर्मेंस और माइलेज के बीच अच्छा बैलेंस है।

मैजेस्टर अनजान रास्तों पर मेरिडियन के मुकाबले ज्यादा बेहतर है, और इसमें ऑफ रोड टेक्नोलॉजी भी है। मेरिडियन रेगुलर ड्राइविंग के लिए ज्यादा सही है, लेकिन यह आपको खराब रास्तों से भी निकाल सकती है।

फीचर

फीचर एमजी मैजेस्टर जीप मेरिडियन ऑटो एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ एलईडी फॉगलैंप्स ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ व्हील 19-इंच अलॉय व्हील 18-इंच अलॉय व्हील रूफ रेल्स ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ इंफोटेनमेंट सेटअप 12.3-इंच टचस्क्रीन 10.1-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 12.3-इंच डिस्प्ले 10.25-इंच डिस्प्ले वायरलेस फोन चार्जर ✅(दो) ✅(एक) साउंड सिस्टम 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम 9-स्पीकर एल्पाइन साउंड सिस्टम एयर प्यूरीफायर ✅ ✅ ऑटो डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल थ्री-जोन ड्यूल-जोन कीलेस एंट्री ✅ ✅ आगे वेंटिलेटेड सीट ✅ ✅ पीछे वेंटिलेटेड सीट ✅ ❌ आगे और पीछे मसाजिंग सीटें ✅ ❌ पावर्ड सीटें हां, 12 तरह से पावर्ड हां, 8 तरह से पावर्ड सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ पावर्ड टेलगेट ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग 6 6 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ आगे और पीछे पार्किंग सेंसर ✅ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ✅ ✅

फीचर लिस्ट के मामले में एमजी मैजेस्टर साफ तौर पर आगे है।

इसमें एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, पीछे वेंटिलेटेड और मसाजिंग सीटें, ड्राइवर सीट के लिए ज्यादा एडजस्टमेंट और एक बेहतर साउंड सिस्टम दिया गया है।

हालांकि, दोनों एसयूवी कार में एक पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे प्रीमियम फीचर दिए गए हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

कागजों में 2026 एमजी मैजेस्टर ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा फीचर से भरपूर एसयूवी कार है। इसमें बड़ा साइज, ज्यादा पावरफुल डीजल इंजन, ज्यादा लग्जरी केबिन और ज्यादा टेक्नोलॉजी मिलती है। जो लोग दमदार रोड प्रजेंस, कंफर्ट और प्रीमियम फीचर चाहते हैं, उन्हें मैजेस्टर ज्यादा कंप्लिट पैकेज लगेगी।

जीप मेरिडियन उन लोगों को पसंद आएगी जो जीप ब्रांड, ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस और ऑफ रोडिंग को महत्व देते हैं। इसका छोटा साइज, कम कीमत और प्रीमियम केबिन इसे कार चलाने के शौकीन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाते हैं, जिसे आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं।

अगर आप शानदार रोड प्रजेंस और कहीं भी जाने के लिए एक बेहतरीन एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो आप एमजी मैजेस्टर ले सकते हैं। हालांकि, अगर आप एक ऐसी एसयूवी लेना चाहते हैं जो ज्यादा पैसा वसूल हो तो मेरिडियन के बेस मॉडल या मिड वेरिएंट पर विचार किया जा सकता है।

एमजी मैजेस्टर और जीप मेरिडियन के मुकाबले में मौजूद आप इन एसयूवी कार पर भी विचार कर सकते हैं: