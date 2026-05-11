2026 स्कोडा कोडिएक भारत में हुई लॉन्च: अब मिलेगा एडीएएस फीचर और कीमत में भी हुआ बदलाव

प्रकाशित: मई 11, 2026 03:11 pm । भानु

स्कोडा ने भारतीय बाजार में अपडेटेड 2026 कोडिएक को 36.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है। नए मॉडल में मैकेनिकल रूप से कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह ही तीन वेरिएंट और पांच कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इस अपडेट के तहत, स्कोडा ने कोडिएक में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) फीचर शामिल किया है और साथ ही स्पोर्टलाइन वेरिएंट के इक्विपमेंट लिस्ट को भी अपडेट किया है। आगे आपको अपडेट और कीमतों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी:

2026 स्कोडा कोडिएक: क्या कुछ है नया?

वेरिएंट्स नई कीमत पुरानी कीमत अंतर लाउंज 5 सीटर 36.99 लाख रुपये 39.99 लाख रुपये (- 3 लाख रुपये) स्पोर्टलाइन 7 सीटर 44.99 लाख रुपये 43.99 लाख रुपये + 1 लाख रुपये सलेक्शन एलएंडके 7 सीटर 46.99 लाख रुपये 46.49 लाख रुपये + 50,000

2026 कोडिएक स्पोर्टलाइन की कीमतों में 1 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की बढ़ोतरी की गई है, और लॉरिन एंड क्लेमेंट वेरिएंट की कीमत में 50,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

स्कोडा कोडिएक में अब लेवल-2 एडीएएस फीचर्स जैसे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, फ्रंट वार्निंग असिस्ट और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट उपलब्ध हैं। ये फीचर्स केवल स्पोर्टलाइन और सिलेक्शन एलएंडके वेरिएंट में ही उपलब्ध हैं।

स्पोर्टलाइन वेरिएंट को कुछ प्रमुख फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है, जो पहले केवल सिलेक्शन एल एंड के ट्रिम में ही उपलब्ध थे। इन फीचर्स में इल्यूमिनेटेड ग्रिल, लेवल-1 एडीएएस फीचर्स, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा और प्री-क्रैश ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन सिस्टम शामिल हैं।

एमवाय26 मॉडल के सभी एक्सटीरियर और इंटीरियर डिज़ाइन एलिमेंट्स पहले जैसे ही हैं।

2026 स्कोडा कोडिएक: अन्य फीचर्स और सेफ्टी

ऊपर बताए गए नए फीचर्स के अलावा, स्कोडा कोडिएक में पिछले मॉडल के सभी फीचर्स बरकरार रखे गए हैं, जिनमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 12.9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 13-स्पीकर वाला कैंटन साउंड सिस्टम, वेंटिलेशन, हीटिंग और मसाज फंक्शन के साथ 12-वे पावर्ड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइव और ट्रैक्शन मोड, हीटेड और ऑटो-डिमिंग ओआरवीएम, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और वायरलेस फोन चार्जर शामिल हैं।

सेफ्टी के लिए कोडिएक में 9 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, पार्क असिस्ट सिस्टम, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, रेन-सेंसिंग वाइपर, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, रेन ब्रेक सपोर्ट और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक जैसे मजबूत फीचर्स मौजूद हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, 2026 के अपडेट में एडीएएस फीचर्स भी शामिल किए गए हैं।

स्कोडा कोडिएक: पावरट्रेन

2026 स्कोडा कोडिएक का इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई पावर 204 पीएस टॉर्क 320 एनएम ट्रांसमिशन 7-स्पीड डीसीटी ड्राइवट्रेन ऑल व्हील ड्राइव

डीसीटी-ड्युअल क्लच ट्रांसमिशन

2026 कोडिएक में 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह इंजन 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स से लैस है और सभी वेरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम स्टैंडर्ड दिया गया है।

स्कोडा के अनुसार, कोडिएक का माइलेज 14.86 किलोमीटर प्रति लीटर है।

2026 स्कोडा कोडिएक: कंपेरिजन

स्कोडा कोडिएक का मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोक्सवैगन टैरॉन आर-लाइन, एमजी ग्लोस्टर और जीप मेरिडियन जैसी दमदार कारों से रहेगा। यह अपकमिंग एमजी मैजेस्टर का भी एक दमदार विकल्प साबित होगी।