मारुति सुजुकी इंडिया ने वैगन आर का नया फ्लेक्स फ्यूल वर्जन लॉन्च किया है, जो 2070 तक भारत के नेट कार्बन न्यूट्रैलिटी के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लॉन्च से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए, हमारी पूरी रिपोर्ट पढ़ें। चूंकि कई लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि यह फ्यूल टाइप कैसे काम करता है, इंजन में क्या बदलाव किए गए हैं, इसलिए हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

क्या होता है फ्लेक्स फ्यूल?

फ्लेक्स फ्यूल एक वैकल्पिक फ्यूल है जो सामान्य पेट्रोल को एथेनॉल या मेथनॉल जैसे रिन्यूएबल बायोफ्यूल के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इन प्रणालियों वाले वाहनों को फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल (एफएफवी) कहा जाता है। ये इंजन 100 प्रतिशत पेट्रोल, 100 प्रतिशत एथेनॉल या दोनों के मिश्रण पर एक ही टैंक में चल सकते हैं। फ्लेक्स फ्यूल का यह मिश्रण ई20 से ई100 तक हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किस वाहन के लिए डिज़ाइन किया गया है।

कैसे काम करता है ये?

पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल की कोरोजन नेचर और हाई फ्लो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन में हार्डवेयर लेवल पर अपग्रेड की आवश्यकता होती है। मुख्य परिवर्तनों में कोरोजन-​रेजिजटेंट फ्यूल सिस्टम, हाई कैपेसिटी वाले फ्यूल पंप और इंजेक्टर, एक इथेनॉल सेंसर और इंजन के हार्ड पार्ट्स शामिल हैं।

इन फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल्स में विभिन्न स्तरों के फ्यूल मिक्सचर के अनुकूल इंजन कंपोनेंट्स और फ्यूल सिस्टम को मॉडिफाइड किया गया है। आइए देखें कि इन फ्यूल्स के काम करने के लिए किन-किन चीजों को बदलने या मॉडिफाय करने की आवश्यकता है।

ऑटोमैटिक एडजस्टमेंट्स: फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में फ्यूल मिश्रण में होने वाले इन बदलावों को समायोजित करने के लिए विशेष हार्डवेयर लगे होते हैं। फ्यूल लाइंस और इंजेक्टरों में मॉडिफाय करना पड़ता है, और एक इथेनॉल सेंसर की आवश्यकता होती है।

फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल पंप: फ्लेक्स फ्यूल वाहनों में बड़े फ्यूल इंजेक्टर और एडवांस्ड फ्यूल पंप की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंजन समान पावर जनरेट करने के लिए ज्यादा फ्यूल की खपत करेगा।

इथेनॉल सेंसर: यह फ्यूल टैंक में 10 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक इथेनॉल की सटीक मात्रा का पता लगाता है, और उसी के अनुसार एयर-फ्यूल रेशो को समायोजित करने के लिए डेटा को ईसीयू को भेजता है।

इंजन कंट्रोल यूनिट (ईसीयू): यह उपकरण पेट्रोल और इथेनॉल के सटीक अनुपात का पता लगाने में मदद करता है और फिर इष्टतम दहन के लिए फ्यूल इंजेक्शन और स्पार्क टाइमिंग को ऑटोमैटिक रूप से समायोजित करता है।

गर्म फ्यूल लाइनें: इष्टतम तापमान सुनिश्चित करने और कोल्ड स्टार्ट को सुचारू बनाने के लिए फ्यूल रेल में सीधे निर्मित होती हैं, क्योंकि इथेनॉल कम तापमान में जलने में कठिनाई का सामना कर सकता है।

हार्ड वाल्व सीट और रिंग: इथेनॉल अलग तरह से जलता है और इंजन के अंदरूणी कंपोनेंट्स पर ज्यादा दबाव डाल सकता है। सिलेंडर हेड, वाल्व और पिस्टन रिंग अक्सर इन मांगों को सहन करने और समय से पहले घिसाव को रोकने के लिए प्रबलित होते हैं या स्पेशल हार्ड मैटेरियल्स का उपयोग करते हैं।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने में मदद करेंगे। इससे फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल्स के बड़े बाज़ार में भारत का प्रवेश भी होगा। इससे टेलपाइप एमिशन में 70-75 प्रतिशत तक कमी आ सकती है।

बड़े परिप्रेक्ष्य में कहें तो, इथेनॉल मिश्रण से सरकार को फ्यूल की कीमतें कम करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि एक्चुअल फ्यूल (पेट्रोल) का प्रतिशत कम हो जाता है, जिससे यह आम लोगों के लिए अधिक सुलभ हो जाता है।

ओवरव्यू: वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल

वैगन आर एंट्री-लेवल सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय हैचबैक में से एक है, और यह फ्यूल-एफिशिएंट इंजन, बड़े इंटीरियर और सभी आवश्यक फीचर्स के साथ एक कंप्लीट पैकेज के रूप में जानी जाती है। अब फ्लेक्स फ्यूल विकल्प के साथ, यह भारत में पहली मास मार्केट फ्लेक्स-फ्यूल कार बन गई है, जो ई20 से ई85 तक के इथेनॉल फ्यूल मिक्सचर पर चलने में सक्षम है।

फ्लेक्स फ्यूल वैगन आर के डिजाइन में देखने में कोई अंतर नहीं है। इसके डोर पैनल पर फ्लेक्स फ्यूल का बैज लगा है और ट्रंक पर बायोफ्यूल का बैज दिया गया है। इंटीरियर भी पेट्रोल वेरिएंट जैसा ही है, फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी बदलाव इंजन में किए गए हैं ताकि यह ई85 स्टैंडर्ड्स के अनुरूप हो सके। वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल कैसी दिखती है, इसकी अधिक जानकारी के लिए, यहां हमारी तस्वीरों के साथ डिटेल्ड रिपोर्ट दी गई है।

इसमें 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 4 पावर विंडो, कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रियर पार्किंग सेंसर और हिल होल्ड असिस्ट दिया गया है।

मारुति वैगन आर में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का मॉडिफाइड वर्जन होगा, जिससे रेगुलर पेट्रोल इंजन के समान परफॉर्मेंस की उम्मीद है। फ्लेक्स फ्यूल इंजन के स्पेसिफिकेशन अभी जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए संदर्भ के लिए यहां रेगुलर वैगन आर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिया गया है:

इंजन 1.2 लीटर पेट्रोल पावर 90 पीएस टॉर्क 113 एनएम ट्रांसमिशन 5-5-स्पीड मैनुअल/ 5-स्पीड एएमटी माइलेज 23.5 किलोमीटर प्रति लीटर

*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

कारदेखो ओपिनियन…

वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल भारत के वैकल्पिक ईंधन भविष्य की एक झलक पेश करती है। जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल सुर्खियां बटोर रहे हैं, वहीं फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके और इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम करके एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देगी।

हालांकि, सबसे बड़ी चुनौती पूरे देश में ई85 जैसे हाई इथेनॉल मिक्सचर की व्यापक उपलब्धता होगी। यदि वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल जैसे वाहनों के साथ-साथ सपोर्टिंग फ्यूल इकोसिस्टम विकसित होता है, तो यह तकनीक भारत को कार्बन न्यूट्रेलिटी गोल्स की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, साथ ही आम लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन को किफायती बनाए रख सकती है।