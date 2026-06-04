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    मारुति वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल से उठा पर्दा : यहां देखें इसकी डिजाइन, फीचर, माइलेज, संभावित कीमत, बुकिंग राशि से जुड़ी जानकारी

    भारत की सबसे पसंदीदा हैचबैक कारों में से एक वैगन आर अब और भी ज्यादा पर्यावरण-अनुकूल और एफिशिएंट हो गई है!

    प्रकाशित: जून 04, 2026 02:59 pm । स्तुति

    139 Views
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    Maruti Wagon R Flex Fuel

    पेट्रोल में लगातार बढ़ते इथेनॉल मिश्रण को लेकर चिंतित हैं? मारुति के पास अब आपके लिए एक जवाब है! अब कंपनी ने पहली मास-मार्केट फ्लेक्स फ्यूल कार के तौर पर वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल को भारत में पेश कर दिया है। 

    डिजाइन, इंटीरियर और फीचर लिस्ट जैसे पहलुओं को लेकर यह स्टैंडर्ड ई2ओ रेटेड मॉडल से मिलती जुलती लगती है, लेकिन इसे ज्यादा पर्यावरण-अनुकूल और भविष्य के लिए तैयार पैकेज बनाने के लिए इसके इंजन में बड़े बदलाव किए गए हैं!

    नई मारुति वैगन कार फ्लेक्स फ्यूल में क्या कुछ मिलता है खास, चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    एक्सटीरियर 

    वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल की डिजाइन स्टैंडर्ड वैगन आर जैसी है, लेकिन रेगुलर मॉडल से अलग दिखाने के लिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं। 

    • आगे की तरफ इसमें बड़े स्क्वायर ऑफ हैलोजन हेडलैंप्स और चौड़ा बोनट दिया गया है। 

    Maruti Wagon R Flex Fuel

    • इसमें सिंगुलर क्रोम स्लेट और हनीकोंब डिटेलिंग के साथ हॉरिजोंटल ग्रिल दी गई है जो इसे ज्यादा मॉडर्न लुक देती है। 

    • इसमें बंपर पर बड़े एयर डैम और ब्लैक सराउंड के अंदर फॉग लैंप पोजिशन किए गए हैं। 

    फ्लेक्स फ्यूल स्पेसिफिक टच :

    स्टैंडर्ड वैगन आर के मुकाबले फ्लेक्स फ्यूल वर्जन में 'फ्लेक्स फ्यूल' डेकल्स दिए गए हैं। 

    • साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल में बड़ी विंडो दी गई हैं और इसकी शेप बॉक्सी है जिससे यह स्पेशियस नजर आती है। राइडिंग के लिए इसमें 14-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। 

    Maruti Wagon R Flex Fuel

    • इसमें सी-पिलर पर फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट के लिए ब्लैक इंसर्ट दिया गया है।

    • पीछे की तरफ इसमें फ्लैट और सिंपल एक्सटीरियर लेआउट मिलता है। इसमें बड़े वर्टिकल टेललैंप्स दिए गए हैं और टेलगेट पर इसमें छोटा 'फ्लेक्स फ्यूल' बैज भी मिलता है। 

    Maruti Wagon R Flex Fuel

    • इसमें रजिस्ट्रेशन प्लेट टेलगेट में बने एक खांचे में लगी है, जिसके ऊपर की तरफ क्रोम गार्निश दी गई है और इसमें बंपर में भी एक ब्लैक इंसर्ट दिया गया है।

    • वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल को करीब से देखने के लिए यह फोटो गैलरी देखें। 

    इंटीरियर

    • एक्सटीरियर डिजाइन की तरह वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल के इंटीरियर की डिजाइन भी स्टैंडर्ड मॉडल जैसी है। 

    Maruti Wagon R Flex Fuel

    • इस गाड़ी का डैशबोर्ड थोड़ा उठा हुआ है और इस पर डुअल-टोन ब्लैक और बेज कलर थीम दी गई है। 

    • इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को डैशबोर्ड के बीच में पोजिशन किया गया है और इसके पास में वर्टिकल एसी वेंट्स दिए गए हैं।

    • इसके नीचे की तरफ एसी कंट्रोल्स दिए गए हैं, साथ ही इसमें चार्जिंग पोर्ट और 12वोल्ट सॉकेट भी मिलता है।

    • इसमें ड्राइवर के लिए 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ ऑडियो कंट्रोल्स और एमआईडी के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। 

    • केबिन के अंदर इसमें पतली फ्रंट सीटों के साथ इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिए गए हैं। 

    • इसकी पीछे वाले सीट इसी साइज में आने वाली दूसरी कारों के मुकाबले स्पेशियस है और ऊंचे कद वाले पैसेंजर को इसमें हेडरूम और नीरूम को लेकर कोई समस्या भी नहीं होगी। 

    फीचर और सेफ्टी

    • वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल इस कीमत में आने वाला सबसे फीचर लोडेड पैकेज है :- 

    • वैगन कार गाड़ी में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दिया गया है। इसमें 4-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है। 

    • अन्य फीचर में मैनुअल एसी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और पावर फोल्डिंग ओआरवीएम्स, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, पावर विंडो, मैनुअल डे/नाइट आईआरवीएम और इनबिल्ट नेविगेशन शामिल हैं। 

    • सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), एबीएस के साथ ईबीडी, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), रियर पार्किंग सेंसर, सभी पैसेंजर के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर और स्पीड सेंसिटिव डोर लॉक जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    इंजन ऑप्शन 

    इंजन 

    1.2-लीटर फ्लेक्स-फ्यूल पेट्रोल इंजन 

    फ्यूल रेटिंग 

    ई85 ब्लेंड तक 

    पावर 

    पीएस

    टॉर्क 

    एनएम 

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी

    • फ्लेक्स फ्यूल वैगन आर में एक नया इंजन दिया गया है जो कि ई85 एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के साथ कंपेटिबल है।

    Maruti Wagon R Flex Fuel

    Maruti Wagon R Flex Fuel

    • मारुति ने वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल मॉडल के स्पेसिफिकेशन साझा नहीं किए हैं, लेकिन इस बदलाव के कारण आंकड़ों में थोड़ा अंतर आया है, और अब 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन थोड़ी ज्यादा पावर और टॉर्क देता है।

    • स्टैंडर्ड ई2ओ वर्जन के मुकाबले फ्लेक्स फ्यूल मॉडल से ज्यादा बेहतर माइलेज की उम्मीद की जा सकती है।

    • फ्लेक्स फ्यूल वर्जन में केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

    लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

    मारुति ने वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसे आने वाले कुछ हफ्तों में पेश किया जा सकता है। इसकी कीमत 5.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है।

    मार्केट की पहली फ्लेक्स-फ्यूल मास मार्किट कार होने के नाते वैगन आर का सीधा मुकाबला किसी से नहीं रहेगा। हालांकि, यह मारुति सेलेरियो और स्विफ्ट, टाटा टियागो और हुंडई ग्रैंड आई10 निओस जैसी दूसरी एंट्री-लेवल हैचबैक कारों के मुकाबले एक ज्यादा पर्यावरण-अनुकूल और भविष्य के लिहाज से सुरक्षित विकल्प साबित हो सकती है। 

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    Maruti Suzuki Wagon R पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    B
    birendra kumar
    Jun 4, 2026, 3:53:28 PM

    Sir, this Flex Fuel Wagon R is coming also in Flex Fuel with CNG option, or the Maruti is not providing CNG option. Thanks

    और देखें...
      जवाब
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