2026 टोयोटा हाइलक्स फोटो गैलरी: नए पिकअप ट्रक में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां
नई हाइलक्स को इसके मजबूत और रग्ड पर्सनैलिटी के अनुरूप बनाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया है।
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9वीं-जनरेशन टोयोटा हाइलक्स भारत में 31.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो गई है। इस अपडेट के साथ, इस लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक को नया एक्सटीरियर और इंटीरियर डिज़ाइन मिला है, साथ ही इसमें कई नए एडवांस्ड फीचर्स भी जोड़े गए हैं। यहां हम तस्वीरों के जरिए जानेंगे नई टोयोटा हाइलक्स में क्या कुछ खास मिलता है।
डिजाइन
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नई हाइलक्स को इसके पुराने मॉडल वाले आईएमवी प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया है, लेकिन इसका डिज़ाइन पूरी तरह से नया है।
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सामने की तरफ एक बड़ी ग्रिल है, जिसमें हनीकॉम्ब डिटेलिंग दी गई है। ग्रिल के ठीक ऊपर एक पियानो-ब्लैक स्ट्रिप है जिस पर 'टोयोटा' ब्रांडिंग की गई है।
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इसके दोनों तरफ पतले एलईडी हेडलैंप्स हैं, जिन्हें काफी ऊंचाई पर पोज़िशन किया गया है।
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फ्रंट बंपर को भी काफी तराशा हुआ लुक दिया गया है, जिसमें कई कट्स और क्रीज़ हैं। इसमें ट्राएंगुलर फॉग लैंप सराउंड और एक टफ दिखने वाली सिल्वर स्किड प्लेट भी मिलती है, जो इसके ऑफ-रोड कैरेक्टर को और मज़बूत करती है।
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साइड प्रोफाइल में बड़े 17-इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स, व्हील आर्च पर मोटी क्लैडिंग और दरवाजों पर 'हाइलक्स' बैजिंग दी गई है। इसके अलावा, रूफ पर एक शार्कफिन एंटीना भी मौजूद है।
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पीछे की तरफ एलईडी टेल लैंप्स, एक चंकी बंपर और टेलगेट पर 'टोयोटा' की स्टिकरिंग मिलती है।
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नई हाइलक्स 6 कलर ऑप्शन: इमोशनल रेड, ऐश, सल्फर मेटैलिक, सुपर व्हाइट, प्लैटिनम पर्ल व्हाइट और एटीट्यूड ब्लैक में उपलब्ध है।
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साइज:
लंबाई: 5320 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1855 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1815 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 3085 मिलीमीटर
केबिन
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कार का टफ और रग्ड थीम केबिन के अंदर भी जारी रहता है। डैशबोर्ड को एजी और स्क्वेयर्ड-ऑफ एलिमेंट्स के साथ डिज़ाइन किया गया है और पूरे केबिन में ऑल-ब्लैक कलर स्कीम का इस्तेमाल हुआ है।
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इंटीरियर का सबसे बड़ा हाइलाइट 'फ्लोटिंग' टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो पुरानी हाइलक्स के मुकाबले कहीं ज्यादा एडवांस्ड और मॉडर्न है। इसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है, जिसमें कस्टमाइजेबल लेआउट मिलता है।
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सेंटर कंसोल में टॉगल-जैसे एसी कंट्रोल्स, ऑफ-रोड फंक्शन के लिए एक डेडिकेटेड पैनल, की स्लॉट और कपहोल्डर भी दिए गए हैं।
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प्रैक्टिकैलिटी का भी खास ध्यान रखा गया है, जिसमें दो ग्लवबॉक्स, डैशबोर्ड पर ड्राइवर और पैसेंजर साइड के लिए कंसील्ड कपहोल्डर्स, और फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट के नीचे स्टोरेज स्पेस शामिल है।
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पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए भी सेंटर आर्मरेस्ट में कपहोल्डर्स और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स जैसी सुविधाएं दी गई हैं।
फीचर और सेफ्टी
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नई हाइलक्स में फीचर की कोई कमी नहीं है। इंफोटेनमेंट के लिए 12.3-इंच की बड़ी टचस्क्रीन दी गई है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले सपोर्ट करती है। इसे 8-स्पीकर साउंड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है।
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ड्राइवर के लिए 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसका रिजॉल्यूशन काफी क्रिस्प है।
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अन्य फीचर्स में हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कई यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स, ड्राइव मोड्स और मैनुअल यूएसबी टाइप-सी शामिल हैं।
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सुरक्षा के लिए नई हाइलक्स में 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), हिल डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी), 360-डिग्री कैमरा और आगे-पीछे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं।
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इस जनरेशन के पिकअप को ऑस्ट्रेलियन एनकैप और एशियन एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक बनाती है।
इंजन और परफॉर्मेंस
नई हाइलक्स में वही भरोसेमंद 2.8-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो टोयोटा फॉर्च्यूनर में भी मिलता है। यह इंजन ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है और इसमें फोर-व्हील ड्राइव सेटअप है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:
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इंजन
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2.8-लीटर डीजल
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पावर
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204 पीएस
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टॉर्क
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500 एनएम
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड एटी
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ड्राइव
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4-व्हील ड्राइव
हाइलक्स में 700 मिलीमीटर की वाटर वेडिंग डेप्थ, 10 टेरेन मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल और डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी हैं, जो इसे किसी भी तरह के मुश्किल इलाके से निपटने में सक्षम बनाते हैं।
कीमत और मुकाबला
नई टोयोटा हाइलक्स की कीमत 31.99 लाख रुपये से शुरू होकर 36.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसका सीधा मुकाबला इसुजु वी-क्रॉस से है। इसे टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी मैजेस्टर और इसुजु एमयू-एक्स जैसी बॉडी-ऑन-फ्रेम एसयूवी के विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है।