सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और पुरानी एक्सयूवी700 के बीच कितना है अंतर, जानिए यहां

    प्रकाशित: जनवरी 06, 2026 02:23 pm । स्तुति

    59 Views
    • Write a कमेंट

    महिंद्रा एक्सयूवी700 के मुकाबले नई एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी की डिजाइन ज्यादा शार्प है और इसमें टेक्नोलॉजी लोडेड केबिन और कई अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं, लेकिन इसमें पुराने मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं

    Mahindra XUV 7XO Old vs New

    महिंद्रा एक्सयूवी700 का फेसलिफ्ट वर्जन एक्सयूवी 7एक्सओ भारत में लॉन्च हो गया है। परफॉरमेंस और फीचर के मामले में एक्सयूवी700 सेगमेंट में बेंचमार्क सेट कर चुकी है, अब नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को भी उसी फॉर्मूला पर तैयार किया गया है। इस गाड़ी की डिजाइन एकदम नई है और इसमें ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी फोकस्ड इंटीरियर दिया गया है, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी शामिल किए गए हैं। 

    यदि आप एक्सयूवी700 का नया अपग्रेड (यहां देखें पूरी बुकिंग प्रक्रिया) चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि यह नई एसयूवी कार एक्सयूवी700 से कितनी अलग दिखती है, तो यहां पुरानी महिंद्रा एक्सयूवी700 और महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के बीच कंपेरिजन देख सकते हैं :- 

    डिजाइन 

    आगे की डिजाइन 

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में सबसे बड़ा बदलाव आगे की तरफ हुआ है। एक्सयूवी700 के कर्वी फ्रंट लुक की बजाए इस नई एसयूवी कार में बोल्ड और ज्यादा अपराइट स्टेंस दिया गया है जो कि महिंद्रा की नई डिजाइन लेंग्वेज से इंस्पायर्ड है।

    Mahindra XUV700

    Mahindra XUV 7XO

    इस गाड़ी में नई डिजाइन की ग्रिल दी गई है जो कि एक्सयूवी700 से ज्यादा चौड़ी है। आगे की तरफ इसमें नई डिजाइन की ग्रिल के पास में सिंगल-पीस एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं जिसे एक्सईवी 9एस की तरह बोनट लाइन के ऊपर की तरफ पोजिशन किया गया है। इसमें हेडलैंप सेटअप को भी अपडेट किया गया है, एक्सयूवी700 में मिलने वाली रिफ्लेक्टर एलईडी यूनिट को इसमें नए डुअल-पॉड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप से रिप्लेस किया गया है। इसमें पिक्सेल जैसे एलईडी फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं जिसे बंपर पर नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है। 

    इस एसयूवी कार का फ्रंट बंपर दिखने में बेहद आकर्षक है क्योंकि इस पर शार्प कट्स और फॉक्स स्किड प्लेट दी गई है। कुल मिलाकर, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की फ्रंट प्रोफाइल एक्सयूवी700 के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न और बोल्ड है। 

    साइड 

    इसकी साइड प्रोफाइल काफी हद तक जानी पहचानी लगती है, लेकिन इसमें कई हल्के फुल्के बदलाव जरूर किए गए हैं। महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स (अनुमानित 18 इंच) दिए गए हैं जो इसे एक्सयूवी700 में लगे अलॉय व्हील्स के मुकाबले फ्रेश लुक देते हैं। 

    Mahindra XUV700

    Mahindra XUV 7XO

    एक्सयूवी700 की तरह एक्सयूवी 7एक्सओ में भी मिनिमल लुक के लिए फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइंस और ऊंचे स्टेंस के चलते यह गाड़ी अच्छी रोड प्रजेंस देती है।

    पीछे की डिजाइन 

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में पीछे की तरफ नए एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जिनके अंदर की तरफ पिक्सेल जैसे लाइटिंग एलिमेंट मिलते हैं। पीछे की साइड में सेंटर पर इसमें एक्सयूवी 7एक्सओ बैजिंग भी दी गई है, जबकि एक्सयूवी700 में टेलगेट के दाएं तरफ स्मॉल बैजिंग दी गई थी। इसमें मॉडिफाइड रियर बंपर भी दिया गया है। इस गाड़ी में रूफ माउंटेड स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है।

    Mahindra XUV700

    Mahindra XUV 7XO

    एक्यूवी 7एक्सओ की एक्सटीरियर डिजाइन काफी हद तक एक्सयूवी700 जैसी ही है, लेकिन नया लुक देने के लिए इसमें कई डिजाइन अपडेट जरूर दिए गए हैं। यहां देखें महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की डिजाइन। 

    इंटीरियर 

    महिंद्रा एक्सयूवी700 और एक्सयूवी 7एक्सओ दोनों कारों के केबिन में अंतर पता लगाना बेहद आसान है। एक्सयूवी700 का केबिन पहले से काफी मॉडर्न है, जबकि एक्सयूवी 7एक्सओ टेक्नोलॉजी और प्रीमियमनेस के मामले में इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। 

    Mahindra XUV700

    Mahindra XUV 7XO

    एक्सयूवी 7एक्सओ में डैशबोर्ड पर ज्यादा लेयर्ड और क्लीन लेआउट मिलता है और इसमें स्क्रीन को अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया हुआ है। केबिन का सबसे हाइलाइट फीचर नया ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप है जिसके तहत बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और को-ड्राइवर एंटरटेनमेंट के लिए अतिरिक्त स्क्रीन शामिल है। जबकि, पुराने मॉडल में स्मॉल 10.25-इंच इंफोटेनमेंट और ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया था, लेकिन इसमें पैसेंजर के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन नहीं मिलती थी। 

    Mahindra XUV700

    Mahindra XUV 7XO

    इसमें महिंद्रा के नए लोगो और माउंटेड कंट्रोल्स के साथ नया 2-स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जबकि एक्सयूवी700 में चौड़ा स्टीयरिंग व्हील मिलता था। एक्सयूवी 7एक्सओ में डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। 

    महिंद्रा ने एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में लोअर सेंटर कंसोल को भी मॉडिफाई किया है और इस पर अब ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है जो इसके केबिन को काफी आकर्षक लुक देती है। केबिन के अंदर इसमें डुअल-टोन टैन और बेज कलर थीम दी गई है। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल के लिए कोई फिजिकल बटन नहीं दिए गए हैं, जो हमारे अनुसार सही कदम नहीं है।

    फीचर 

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ सेगमेंट की सबसे फीचर लोडेड एसयूवी कार है जो एक्सयूवी700 की पहले से ही शानदार फीचर लिस्ट को और बेहतर बनाएगी।

    Mahindra XUV700

    Mahindra XUV 7XO

    एक्सयूवी 700 के मुकाबले इसमें तीन स्क्रीन, 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, बॉस मोड के साथ पावर्ड को-ड्राइवर सीट, रियर वायरलेस फोन चार्जर, बीवायओडी (ब्रिंग योर ओन डिवाइस), वेंटिलेटेड रियर सीटें, 540-डिग्री कैमरा (एक्सयूवी700 पहले 360-डिग्री कैमरे के साथ आती थी), और हेड-अप डिस्प्ले जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले फीचर भी दिए गए हैं जिसमें पावर्ड ड्राइवर सीट, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, फ्रंट वायरलेस फोन चार्जर, और ऑटोमैटिक हेडलैंप शामिल हैं। 

    सुरक्षा के लिए एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में 7 एयरबैग्स (6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड) दिए गए हैं। इसमें एक्सयूवी700 वाले सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एबीएस के साथ ईबीडी, हिल होल्ड असिस्ट, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर शामिल हैं। एक्सयूवी700 की तरह इसमें लेवल-2 एडीएएस भी दिया गया है जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर मिलते हैं। 

    इंजन ऑप्शन

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में एक्सयूवी700 वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-  

    इंजन 

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    2.2-लीटर डीजल 

    ट्रांसमिशन*

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 

    पावर

    200 पीएस

    185 पीएस तक

    टॉर्क

    380 एनएम

    450 एनएम तक

    ड्राइवट्रेन 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव/ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी) 

    *एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    कीमत और मुकाबला 

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एसयूवी कार की कीमत 13.66 लाख रुपये से शुरू होती है। यहां देखें इस नई एसयूवी कार की वेरिएंट-वाइज कीमत। इसका मुकाबला महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार और एमजी हेक्टर से रहेगा।

    was this article helpful ?

    महिंद्रा xuv 7xo पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    A
    ashok
    Jan 6, 2026, 11:32:29 AM

    Xuv 700 december 15th I have booked

    और देखें...
      जवाब
      Write a Reply

      कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

      कार न्यूज़

      • ट्रेंडिंग न्यूज़
      • ताजा खबरें

      संबंधित समाचार

      ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

      • लेटेस्ट
      • अपकमिंग
      • पॉपुलर
      सभी नई कारें देखें
      सभी अपकमिंग कारें देखें
      सभी पॉपुलर कारें देखें

      सभी ब्रांड्स

      सभी ब्रांड देखें
      होम
      नई कारें
      न्यूज़
      नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और पुरानी एक्सयूवी700 के बीच कितना है अंतर, जानिए यहां
      *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
      भारत का #1

      सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

      कार बेचें

      हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

      ऑफर

      अपडेट रहें और पैसे बचाएं

      तुलना

      सही कार चुनें

      © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

      ×
      हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है