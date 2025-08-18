सभी
    महिंद्रा विजन एक्स कॉन्सेप्ट vs महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ: डिजाइन कंपेरिजन

    प्रकाशित: अगस्त 18, 2025 05:52 pm । भानु

    महिंद्रा विजन एक्स प्रोटोटाइप से हाल ही में 15 अगस्त 2025 के दिन फ्रीडम एनयू इवेंट के दौरान पर्दा उठाया गया है। इस सब 4 मीटर एसयूवी कॉन्सेप्ट को महिंद्रा के नए एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है जिसका डिजाइन महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ के अगले जनरेशन मॉडल से इंस्पायर्ड है। हमनें एक्सयूवी 3एक्सओ और विजन एक्स कॉन्सेप्ट के एक्सटीरियर और इंटीरियर को तस्वीरों के जरिए कंपेयर किया है जिसकी पूरी डीटेल्स आपको मिलेगी आगे:

    आगे का डिजाइन

    Mahindra Vision X
    Mahindra XUV 3XO

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ के मुकाबले महिंद्रा विजन एक्स कॉन्सेप्ट का डिजाइन स्लीक है। इनमें मस्क्यूलर हुड कूंटूर,स्लिम हॉरिजॉन्टल डेटाइम रनिंग लैंप्स और एक्स शेप्ड पैटर्न के साथ बड़े एयर डैम दिए गए हैं। दूसरी तरफ एक्सयूवी 3एक्सओ में फ्लैंज शेप्ड एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप्स के साथ दमदार अपीयरेस नजर आती है और इसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप दिया गया है। विजन एक्स की ग्रिल ज्यादा रिफाइंड नजर आती है और इसमें एक्सयूवी 3एक्सओ की तरह 6 स्लैट डिजाइन दी गई है। साथ ही दोनों एसयूवी में सेंटर में सिग्नेचर 'ट्विन पीक'लोगो दिए गए हैं। 

    साइड का डिजाइन

    Mahindra Vision X
    Mahindra XUV 3XO

    साइड की बात करें तो विजन एक्स कॉन्सेप्ट में एक्सयूवी 3एक्सओ के मुकाबले स्मूद कर्व्स दिए गए हैं। दोनों एसयूवी कारों में मोटी साइड क्लैडिंग और रूफ रेल्स दी गई है मगर सिल्वर फिनिशिंग साइड स्कर्ट्स के विजन एक्स ज्यादा प्रीमियम लगती है और इसमें फ्लश टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं। 

    जहां विजन एक्स कॉन्सेप्ट में 19 इंच के एयरो स्टाइल्ड ड्युअल टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं वहीं एक्सयूवी 3एक्सओ में छोटे 17 इंच डायमंड कट ड्युअल टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। 

    पीछे का डिजाइन

    Mahindra Vision X
    Mahindra XUV 3XO

    विजन एक्स कॉन्सेप्ट और एक्सयूवी 3एक्सओ दोनों में कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स के साथ साथ ब्लैक बंपर दिया गया है। हालांकि,विजन एक्स में दमदार बंपर,प्रॉमिनेंट सिल्वर स्किड प्लेट और रूफ स्पॉयलर परमॉर्डन ड्युअल फिन टाइप हाई माउंटेड स्टॉप लैप्स दिए गए है ​जिससे ये अलग नजर आती है। एक्सयूवी 3एक्सओ में कन्वेंशनल लुक वाले हॉरिजॉन्टल हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिए गए हैं। 

    इंटीरियर 

    Mahindra Vision X
    Mahindra XUV 3XO

    ​इंटीरियर की बात करें तो एक्सयूवी 3एक्सओ के मुकाबले विजन एक्स में ज्यादा मॉर्डन डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है। इसमें 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील और इंटीग्रेटेड कर्व्ड डिस्प्ले सेटअप दिया गया है जिनमें से एक इंफोटेनमेंट और दूसरी ड्राइवर डिस्प्ले के लिए है। इसमें एसी वेंट्स को साफ तरीके से साइड वेंट्स में इंटीग्रेट किया गया है जिसके नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन डिस्प्ले करता है। 

    दूसरी तरफ एक्सयूवी 3एक्सओ में ड्युअल टोन व्हाइट और ब्लैक इंटीरियर थीम दी गई है और विजन एक्स के मुकाबले इसके डैशबोर्ड का लेआउट काफी सीधा है। इसमें फ्लोटिंग 10.25 इंच टचस्क्रीन,10.25 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इसके एसी वेंट्स का डिजाइन ज्यादा ट्रेडिशनल है जिसके चारो ओर क्रोम दी गई है। 

    इसके अलावा एक्सयूवी 3एक्सओ में डुअल-ज़ोन एसी, वायरलेस फ़ोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ़ और 7-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम दिया गया है। सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), एक 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) उपलब्ध हैं।

    पावरट्रेन

    चूंकि महिंद्रा विजन एक्स कॉन्सेप्ट महिंद्रा के नए एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जिसपर अलग अलग तरह के पावरट्रेन वाली कारें तैयार की जा सकती है। ऐसे में इसे पेट्रोल/डीजल और इलेक्ट्रिक वर्जन में पेश किया जा सकता है। 

    दूसरी तरफ एक्सयूवी 3एक्सओ में तीन इंजन के विकल्प दिए गए हैं जिनका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

    इंजन 

    1.2-लीटर एमपीएफआई टर्बो-पेट्रोल 

    1.2-लीटर टीजीडीआई टर्बो पेट्रोल  

    1.5-लीटर डीजल 

    पावर 

    111.5 पीएस 

    130  पीएस 

    116  पीएस 

    टॉर्क 

    200 एनएम

    230 एनएम

    300 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एएमटी 

    लॉन्च,कीमत और कंपेरिजन

    महिंद्रा विजन एक्स कॉन्सेप्ट के प्रोडक्शन वर्जन को 2028 के मध्य या 2029 की शुरूआत तक लॉन्च किया जा सकता है। महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ कार की कीमत 7.99 लाख रुपये से लेकर 15.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन,मारुति ब्रेजा,हुंडई वेन्यू,किआ सोनेट और स्कोडा कायलाक से रहेगा। 

    महिंद्रा विजन एक्स कॉन्सेप्ट vs महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ: डिजाइन कंपेरिजन
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
