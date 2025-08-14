सभी
    स्वतंत्रता दिवस पर महिंद्रा 4 नई कॉन्सेप्ट कार से उठाएगी पर्दा, जानिए इनसे क्या है उम्मीदें

    प्रकाशित: अगस्त 14, 2025 03:59 pm । सोनू

    75 Views
    नए कॉन्सेप्ट के अलावा एक नया प्लेटफॉर्म भी पेश किया जाएगा, जो कई बॉडी स्टाइल और इंजन विकल्प सपोर्ट करेगा

    इस स्वतंत्रता दिवस पर महिंद्रा मुंबई में ‘फ्रीडम एनयू’ इवेंट का आयोजन करेगी। इवेंट में कंपनी अपनी 4 नई कॉन्सेप्ट एसयूवी कार: विजन.टी, विजन.एस, विजन.एसएक्सटी और विजन.एक्स को शोकेस करेगी। इन कॉन्सेप्ट मॉडल के साथ ही कंपनी एक नए प्लेटफॉर्म से भी पर्दा उठाएगी, जो कई बॉडी स्टाइल और इंजन विकल्प सपोर्ट करेगा। 15 अगस्त 2025 को महिंद्रा से क्या उम्मीद की जा सकती है, आइए जानते हैं:

    विजन.टी

    Mahindra Vision.T

    जैसा कि विजन.टी के टीजर और इसके नाम से पता चलता है, यह 2023 में साउथ अफ्रीका में शोकेस की गई महिंद्रा थार ई कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो सकती है। टीजर में इस आगामी कॉन्सेप्ट कार में बॉक्सी शेप और ऑफ रोड टायर दिखाए गए हैं, जो इलेक्ट्रिक महिंद्रा थार कॉन्सेप्ट के विकसित वर्जन होने का संकेत दे रहे हैं।

    विजन.एस

    Mahindra Vision.S

    यह महिंद्रा स्कॉर्पियो का नई पीढ़ी का इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड वर्जन हो सकता है, जो नए फ्रीडम एनयू प्लेटफार्म पर बेस्ड हो सकती है। पूर्व में जारी हुए टीजर में मौजूदा स्कॉर्पियो एन की तरह बड़ा स्टांस और प्रभावशाली ग्रिल की झलक देखी जा चुकी है। उम्मीद है कि इस मॉडल का प्रोडक्शन वर्जन नए प्लेटफार्म पर बेस्ड होगा।

    विजन.एसएक्सटी

    Mahindra Vision.SXT

    जैसा कि टीजर में दिखाया गया है, हैवी-ड्यूटी बंपर, क्लैमशेल बोनट और खुले हिंज इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि विजन.एसएक्सटी एक लाइफस्टाइल एडवेंचर पिकअप होगी, जो महिंद्रा थार या महिंद्रा स्कॉर्पियो पर बेस्ड होगी। यह भी संभावना है कि यह 2023 में साउथ अफ्रीका में शोकेस हुए ग्लोबल पिकअप का विकसित वर्जन हो सकता है। विजन.एसएक्स की लॉन्च टाइमलाइन का अभी खुलासा नहीं हुआ है।

    विजन.एक्स

    Mahindra Vision.X

    यह एक कॉन्सेप्ट एसयूवी होगी, जिसे विजन.टी और विजन.एस के बीच पोजिशन किया जा सकता है। टीजर में विजन.एक्स में विजन.टी और विजन.एस की तुलना में स्मूद लाइनें और एक कनेक्टेड एलईडी सेटअप दिखाया गया है। इसमें अन्य दोनों एसयूवी कॉन्सेप्ट की तुलना में ज्यादा प्रीमियम फीचर मिलेंगे। महिंद्रा ने विजन.एक्स की लॉन्च टाइमलाइन का अभी खुलासा नहीं किया है।

    नए प्लेटफार्म की होगी घोषणा

    इन चार नई एसयूवी कॉन्सेप्ट के अलावा, महिंद्रा एक नए ‘एनएफए’ प्लेटफॉर्म की भी घोषणा करने वाली है, जो नई जनरेशन का फ्लैक्सिबल आर्किटेक्चर होगा। यह न केवल कई बॉडी स्टाइल सपोर्ट करेगा, बल्कि आईसीई, ईवी और हाइब्रिड जैसे कई पावरट्रेन भी सपोर्ट करेगा।  इस नए प्लेटफॉर्म के साथ महिंद्रा का लक्ष्य महाराष्ट्र के पुणे स्थित अपने चाकण प्लांट की वार्षिक प्रोडक्शन क्षमता को 1.2 लाख यूनिट तक पहुंचाना है।

    स्वतंत्रता दिवस पर महिंद्रा 4 नई कॉन्सेप्ट कार से उठाएगी पर्दा, जानिए इनसे क्या है उम्मीदें
