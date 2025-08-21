महिंद्रा विजन कॉन्सेप्ट के ये पांच फीचर प्रोडक्शन मॉडल में आ सकते हैं नजर, देखिए पूरी लिस्ट

कर्व्ड ड्यूल-डिस्प्ले सेटअप से एसी कंट्रोल्स के लिए टच पेनल तक, महिंद्रा ने अपने नए विजन कॉन्सेप्ट के साथ कुछ नए फीचर दिखाए हैं

महिंद्रा ने हाल ही में अपनी चार नई कॉन्सेप्ट कार और एक नए ‘एनयू आईक्यू’ प्लेटफॉर्म से पर्दा उठाया है। इन कॉन्सेप्ट कार को महिंद्रा विजन एस, विजन एक्स, विजन टी और विजन एसएक्सटी नाम दिया गया है, ये सभी नए प्लेटफॉर्म पर बनी हैं और 2027 से इन्हें लॉन्च किया जाएगा। नए कॉन्सेप्ट की पूरी फीचर लिस्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन चारों कॉन्सेप्ट कार में कुछ न कुछ अनोखा जरूर है, जो हमें उम्मीद है कि प्रोडक्शन मॉडल में भी देखने को मिलेगा। यहां हमने ऐसे ही पांच फीचर की लिस्ट बनाई है, जिस पर आप भी डालिए एक नजर:

दो कर्व्ड डिस्प्ले सेटअप

हालांकि महिंद्रा ने 2021 में एक्सयूवी700 के साथ दो डिजिटल डिस्प्ले देने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन अब कंपनी बीएमडब्ल्यू कार की तरह मॉडर्न कर्व्ड ड्यूल-डिस्प्ले सेटअप अपनी गाड़ियों में देने की योजना बना रही है। विजन एक्स कॉन्सेप्ट में इसका संकेत मिला है, जिसमें फाइटर जेट के कॉकपिट जैसे डिजाइन के साथ फ्यूचरिस्टिक केबिन दिया गया है। हम यह डिजाइन पहले महिंद्रा बीई 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी में देख चुके हैं, लेकिन इसमें कर्व्ड ड्यूल-डिजिटल डिस्प्ले सेटअप नहीं दिया गया है।

एसी कंट्रोल्स के लिए टच पेनल

महिंद्रा का एक और नया फीचर एसी कंट्रोल्स के लिए टचस्क्रीन पेनल हो सकता है, जिसकी झलक विजन टी कॉन्सेप्ट में दिखी है। यह कुछ ऑडी कारों जैसा ही है। यह टचस्क्रीन पेनल विजन टी के वर्टिकल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में इंटीग्रेट किया गया है।

पेलोड बे में टायर

हालांकि कॉन्सेप्ट के तौर पर यह पूरी तरह से नया नहीं है, लेकिन विजन टी के पेलोड बेड में लगे ऑफ-रोड टायर से ऐसा प्रतीत होता है कि ये इसके प्रोडक्शन वर्जन में भी मिलेंगे। महिंद्रा ने इससे पहले 2023 में स्कॉर्पियो एन बेस्ड एक ग्लोबल पिकअप के रूप में ऐसा ही लाइफस्टाइल पिकअप शोकेस किया था, जिसमें बड़ा पेलोड बे था। इसमें एक फ्लैटबेड भी था, जिसमें ऑफ-रोड टायरों का एक सेट था जो इसके स्पोर्टी नेचर को बढ़ाता था।

यह भी पढ़ें: महिंद्रा विजन टी vs विजन एसएक्सटी : तस्वीरों के जरिए देखिए इनके डिजाइन में क्या है अंतर

जेरी कैन

ऑफ रोडिंग की बात करें तो ऐसे सफर में आपातकालीन परिस्थितियों के लिए आपके पास अतिरिक्त फ्यूल होना चाहिए। विजन एस सब-5 मीटर एसयूवी कॉन्सेप्ट में मौजूद जेरी कैन से यह संभव हो सकता है। विजन एस, विजन टी और विजन एसएक्सटी ऑफ-रोडिंग व्हीकल हो सकते हैं, ऐसे में महिंद्रा के लिए इन सभी में एक जेरी कैन देना कोई बड़ी बात नहीं है।

डिफेंडर जैसा स्टीयरिंग व्हील

महिंद्रा द्वारा शोकेस किए गए नए कॉन्सेप्ट में एक लोकप्रिय ऑफ रोडिंग कार से प्रेरित स्टीयरिंग व्हील नजर आया है। आप विजन एसएक्सटी के स्टीयरिंग व्हील को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यह लैंड रोवर डिफेंडर एसयूवी जैसा है। इसमें आजकल की अधिकांश कारों की तरह ऑडियो, कॉलिंग, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज और इंफोटेनमेंट यूनिट के लिए कंट्रोल्स भी होंगे।

तो ये हैं वो फीचर जिन्हें महिंद्रा कॉन्सेप्ट कार से प्रोडक्शन मॉडल में दिया जा सकता है। आपके अनुसार महिंद्रा इन चार कॉन्सेप्ट के और कौनसे फीचर फाइनल प्रोडक्शन मॉडल में दे सकती है? हमें अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं।