महिंद्रा विजन एस vs विजन एक्स कॉन्सेप्ट: तस्वीरों में देखिए दोनों के डिजाइन में क्या है अंतर

ये दोनों सब-4 मीटर एसयूवी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनका डिजाइन अलग-अलग है, एक बॉक्सी एसयूवी है और दूसरी शार्प लुक वाली क्रॉसओवर है

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर महिंद्रा ने एक नहीं बल्कि चार नई कॉन्सेप्ट कार से पर्दा उठाया, साथ ही अपने नए प्लेटफॉर्म की भी घोषणा की। शोकेस किए गए चार कॉन्सेप्ट में से दो सब-4 मीटर एसयूवी: विजन एस और विजन एक्स थी। यहां हम तस्वीरों के जरिए जानेंगे ये अंदर और बाहर से कैसी नजर आती है:

आगे का डिजाइन

महिंद्रा विजन एस को बॉक्सी स्टांस दिया गया है, जिसमें एक आयाताकर ग्रिल के दोनों तरफ दो चौकोर एलईडी लाइट दी गई है, जो इसके डिजाइन को कॉम्प्लिमेंट दे रही है। इसमें वर्टिकल एलईडी डीआरएल, ग्रिल पर कुछ एलईडी इनसर्ट, फॉग लैंप्स के रूप में कई पिक्सल जैसे एलईडी पॉड और एक बड़ी स्किड प्लेट दी गई है, जो इसे आगे से मॉडर्न टच देती है। इसमें बंपर पर एक चौकोर आकर का रडार भी दिया गया है, जिससे पता चलता है कि इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया जाएगा।

वहीं विजन एक्स को ज्यादा मस्क्युलर लुक दिया गया है और इसमें स्प्लिट-हेडलाइट सेटअप दिया गया है। इसमें स्लीक एलईडी डीआरएल दिए गए है और एलईडी हेडलाइट को बंपर पर पोजिशन किया गया है। महिंद्रा ने इसमें एक्स आकार के पेटर्न के साथ एक बड़ा एयर डैम और नीचे की तरफ एक सिल्वर स्किड प्लेट दी है।

साइड प्रोफाइल

साइड से विजन एस आपको लैंड रोवर डिफेंडर की याद दिलाएगी, यहां इसमें डिफेंडर की तरह बाएं सी-पिलर पर सीढ़ी और दाईं तरफ जैरी कैन दिया गया है। इसके बॉक्सी डिजाइन को एंगुलर और बड़े व्हील आर्क से निखारा गया है जो दरवाजों तक फैले हैं। इसमें आपको रोड-फोकस टायर के साथ ड्यूल-टोन अलॉय व्हील, फ्लश-टाइप डोर हैंडल और ब्लैक रूफ रेल्स भी नजर आएंगे।

वहीं विजन एक्स स्मूद कर्व लाइनों और पीछे मस्क्युलर हैंच के साथ अलग नजर आती है। इसमें 19-इंच एयरो स्टाइल अलॉय व्हील दिए गए हैं। कॉन्सेप्ट कार में पीछे वाले डोर हैंडल को सी-पिलर पर पोजिशन किया गया है। सिल्वर फिनिश साइड स्कर्ट के साथ एक ग्लॉसी ब्लैक बॉडी क्लेडिंग दी गई है जो इसे कॉन्ट्रास्ट देती है, जबकि चारों दरवाजों के लिए एनएफसी एक्सेस के साथ फ्लश-टाइप डोर हैंडल इसे मॉडर्न टच देती है।

पीछे का डिजाइन

विजन एस कॉन्सेप्ट का पीछे वाला हिस्सा एसयूवी वाली विशेषताओं को दर्शाता है, जिसमें एक टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील दिया गया है, जो महिंद्रा थार और महिंद्रा बोलेरो नियो जैसी एसयूवी की याद दिलाता है। इसमें टेल लाइट का डिजाइन हेडलाइट जैसा ही है, जबकि पीछे भी आगे की तरह पिक्सल आकार के फॉग लैंप्स दिए गए हैं।

विजन एक्स में कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट और एक्सटेंडेड रूफ स्पॉइलर हाउसिंग ब्रेक लाइट के साथ स्पोर्टी लुक को बरकरार रखा गया है। यहां एक बड़े ब्लैक बंपर के साथ एक सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसे कॉन्ट्रास्ट देती है और इसके रफ-टफ नेचर और स्टाइलिश अपील को बढ़ाती है।

केबिन

महिंद्रा ने विजन एस के केबिन को मॉडर्न लुक देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें डैशबोर्ड पर दो स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसे त्रिकोण शेप वाले एसी वेंट्स से विभाजित किया गया है। विजन एस कॉन्सेप्ट में 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर ‘विजन एस’ ब्रांडिंग और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के लिए नर्लड फिनिश है, जो संभवत: प्रोडक्शन मॉडल में इंफोटेनमेंट ऑडियो और क्रूज कंट्रोल के लिए हो सकते हैं।

इसका सेंटर कंसोल भी आधुनिक दिखता है और इसमें कुछ सिल्वर एलिमेंट्स द्वारा हाइलाइट की गई ग्लॉस ब्लैक फिनिश है। इसमें दो कपहोल्डर, एक गियर सिलेक्टर लिवर, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक व ऑटो होल्ड फंक्शन के लिए बटन दिए गए हैं। सीटों पर नेवी ब्लू और ब्लैक थीम दी गई है, जिससे केबिन काफी शानदार लगता है।

विजन एक्स की बात करें तो, इसका केबिन बीई 6 की तरह फाइटर जेट के कॉकपिट से प्रेरित लगता है, और डैशबोर्ड पर ब्लैक फिनिश दी गई है, जबकि स्टीयरिंग व्हील स्पोर्टी है। इसकी सबसे खास बात ये है कि यह पहली महिंद्रा एसयूवी है जिसमें इंटीग्रेटेड कर्व्ड ड्यूल-डिस्प्ले सेटअप दिया गया है।

इसकी सीटों में 2-टोन फिनिश है और इन्हें विजन एक्स कॉन्सेप्ट के स्पोर्टी अंदाज के अनुरूप डिजाइन किया गया है। सेंटर एसी वेंट्स साइड वेंट्स में मिले हुए हैं, जबकि क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले दो ट्रेपजोडियल सेक्शन के नीचे पोजिशन की गई है।

कॉमन प्लेटफॉर्म

दोनों कॉन्सेप्ट महिंद्रा के नए ‘एनयू आईक्यू’ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। यह प्लेटफार्म कई पावरट्रेन सपोर्ट करता है जिसमें इलेक्ट्रिक भी शामिल है।

संभावित लॉन्च और कंपेरिजन

विजन एस के प्रोडक्शन वर्जन की बिक्री 2027 में शुरू हो सकती है, वहीं विजन एक्स को बाजार में 2028 के मध्य या 2029 की शुरुआत में पेश किया जा सकता है। दोनों सब-4 मीटर एसयूवी का मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सोनेट, टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेजा से रहेगा।