जानिए महिंद्रा विजन एस, विजन एक्स, विजन टी और विजन एसएक्सटी एसयूवी कॉन्सेप्ट कब होंगे लॉन्च

प्रकाशित: अगस्त 19, 2025 02:36 pm । सोनू

इनमें से विजन एस को सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा, इसके बाद विजन टी, विजन एसएक्सटी और बाद में विजन एक्स को पेश किया जाएगा

महिंद्रा ने भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर चार नई कॉन्सेप्ट एसयूवी: विजन टी, विजन एस, विजन एक्स और विजन एसएक्सटी से पर्दा उठाया। इन सभी कॉन्सेप्ट एसयूवी कार को नए एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो कई बॉडी टाइप और पावरट्रेन सपोर्ट करता है, जिसमें आईसीई, ईवी और हाइब्रिड शामिल है। कंपनी ने यह जानकारी भी साझा की है कि आप इन कॉन्सेप्ट के प्रोडक्शन वर्जन को कब बाजार में देख सकते हैं।

यहां प्रत्येक कॉन्सेप्ट के प्रोडक्शन वर्जन की लॉन्च टाइमलाइन दी गई है:

मॉडल लॉन्च टाइमलाइन विजन एस 2027 की शुरुआत में विजन टी 2027 के आखिर तक - 2028 की शुरुआत में विजन एक्स 2028 के मध्य - 2029 की शुरुआत में विजन एसएक्सटी 2027 के आखिर तक - 2028 की शुरुआत में

अगर आप इन कॉन्सेप्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं देख पाए हैं, तो यहां इनका संक्षिप्त विवरण दिया गया है:

विजन एस

विजन एस कॉन्सेप्ट एक सब-4 मीटर प्रोटोटाइप है और यह आधुनिक डिजाइन वाली एक छोटी स्कॉर्पियो जैसी दिखती है। इसमें बॉक्सी और ऊंचे डिजाइन के साथ ड्यूल-पोड एलईडी हेडलाइट, पिक्सल आकार के एलईडी फॉग लैंप्स, मॉडर्न फ्लश-टाइप डोर हैंडल, और कैमरा-बेस्ड आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ओआरवीएम) जैसे हाइलाइट फीचर दिए गए हैं।

केबिन में ड्यूल-टोन नेवी ब्लू और ग्रे थीम, कॉन्ट्रास्ट व्हाइट स्टिचिंग के साथ लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, डैशबोर्ड पर ड्यूल स्क्रीन सेटअप और 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि चारों कॉन्सेप्ट में इसे सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा।

विजन टी

विजन टी कॉन्सेप्ट एक रफ-टफ एसयूवी प्रतीत होती है जो थार फैमिली से मिलती-जुलती है। इसमें बॉक्सी डिजाइन, चौकोर व्हील आर्क, पीले बोनट लैच, विजिबल डोर हिंज और मोटे ऑल टेरेन टायर दिए गए हैं। यह 2023 में साउथ अफ्रीका में शोकेस हुई थाई ई कॉन्सेप्ट का विकसित वर्जन लग रही है। पीछे दो वर्टिकल टेल लैंप्स और एक टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील दिया गया है।

विजन टी के केबिन की हल्की झलक देखने को मिली है, जिसके अनुसार इसमें अच्छी खासी टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है और महिंद्रा इसमें कई फिजिकल बटन कंट्रोल वापस लाएगी। हमें 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, इंफोटेनमेंट के लिए एक पोर्टरेट-ओरिएंटेड बड़ी टचस्क्रीन डिस्प्ले, और एक फ्लोटिंग कर्व्ड ड्राइवर डिस्प्ले की भी झलक दिखी है। विजन टी के प्रोडक्शन वर्जन में एक डार्क केबिन थीम मिलने की भी संभावना है।

विजन टी के 2027 में प्रोडक्शन शुरू होने और लॉन्च होने की उम्मीद है।

विजन एक्स

विजन एक्स कॉन्सेप्ट का डिजाइन नई जनरेशन की महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ से प्रेरित होता है। इसके प्रमुख हाइलाइट में बंपर के नीचे एलईडी हेडलाइट, 6 क्रोम पट्टियों के साथ एक बंद ग्रिल पेनल, 19-इंच एयरोडायनामिक स्टाइल ड्यूल-टोन अलॉय व्हील, और सभी दरवाजों के लिए एनएफसी एक्सेस के साथ फ्लश-टाइप डोर हैंडल शामिल है।

केबिन की बात करें तो, यह पहली महिंद्रा एसयूवी है जिसमें इंटीग्रेटेड कर्व्ड ड्यूल-डिस्प्ले सेटअप (एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए) के साथ आधुनिक 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। विजन एक्स को आईसीई और ईवी दोनों अवतार में पेश किया जा सकता है।

विजन एसएक्सटी

विजन एसएक्सटी एक पिकअप-स्टाइल कॉन्सेप्ट है, जो काफी हद तक थार ई और विजन टी कॉन्सेप्ट से प्रेरित है। इसके प्रमुख डिजाइन हाइलाइट में डीआरएल और इंडिकेटर्स के साथ पिक्सल जैसे प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, और एक सिल्वर स्किड प्लेट के साथ बड़ा ऑफ-रोड बंपर शामिल है। इसमें शार्क क्रीज लाइनें, एंगुलर बॉडी क्लेडिंग, सी-माउंटेड पीछे वाले डोर हैंडल (थार रॉक्स की तरह), और साइड में बड़े ऑफ-रोड टायर दिए गए हैं। पीछे की तरफ, इसमें फ्लैटबेड पर दो स्पेयर व्हील रखे गए हैं और वर्टिगल टेल लैंप्स दिए गए हैं।

विजन एसएक्सटी का केबिन आकर्षक और शानदार दिखता है। महिंद्रा ने इसमें ब्लैक और ऑरेंज कलर थीम दी है, और डैशबोर्ड के बीच में एक बड़ी वर्टिकल टचस्क्रीन और एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है।

यह अभी स्पष्ट नहीं है कि भारत में विजन एक्सटी प्रोटोटाइप का प्रोडक्शन वर्जन आईसीई और ईवी में से कौनसे पावरट्रेन के साथ आएगा। विजन एसएक्सटी का प्रोडक्शन 2028 में शुरू होने की उम्मीद है।