किआ सिरोस ईवी फिर टेस्टिंग के दौरान दिखी: इस बिना कवर से ढके नजर आई, जल्द होगी लॉन्च

Published On जुलाई 13, 2026 10:55 ist

last updated on Jul 13, 2026 10:55 IST

published on Jul 13, 2026 10:55 IST

किआ सिरोस ईवी को अब तक कई बार कवर से ढके हुए देखा जा चुका है और इसके कुछ आधिकारिक टीजर भी जारी हो चुके हैं, अब किआ सिरोस ईवी की नई जानकारी सामने आई है। किआ इस महीने के आखिर में इस इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने की तैयार कर रही है, और अब यह इलेक्ट्रिक कार बैंगलुरु में बिना कवर से ढकी हुई नजर आई है।

टेस्टिंग के दौरान दिखी गाड़ी से यह साफ पता चलता है कि सिरोस ईवी कैसी है और हम इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप एक यूनिक सब-कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां आगामी किआ सिरोस ईवी की सभी जरूरी जानकारी दी गई है।

एक्सटीरियर

सिरोस ईवी का डिजाइन किआ सिरोस आईसी वर्जन जैसा है। आगे की तरफ, अनोखा और अलग डिजाइन है जिसने सिरोस को सेगमेंट में खास बनाया और सिरोस ईवी में यह डिजाइन बरकरार रखा गया है। इसमें वर्टिकल हेडलैंप्स यूनिट के साथ डीआरएल, बॉडी कलर एयरो इनसर्ट, चौड़े एयर डैम और मोटी क्लेडिंग को बरकरार रखा गया है। उभरी किआ बैजिंग के साथ यूनिक स्लोपिंग हुड एसयूवी कार को दमदार लुक देती है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां सिरोस ईवी में आईसीई मॉडल वाले 17-इंच व्हील दिए गए हैं। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स दिए गए हैं जिससे यह ऊंची लगती है। फ्लश डोर हैंडल और ब्लैक ए, सी और डी-पिलर एसयूवी गाड़ी को फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट देते हैं। चार्जिंग पोर्ट आगे बाईं तरफ दिया गया है और सिरोस ईवी में कुछ यूनिक कलर ऑप्शन भी मिल सकते हैं।

पीछे की तरफ भी यूनिक डिजाइन को बरकरार रखा गया है, इसमें मोटे फेंडर के ठीक ऊपर टेल लैंप्स दिए गए हैं और पीछे वाली विंडस्क्रीन के दोनों सिरों पर सेकंडरी लैंप्स दिए गए हैं। बॉडी कलर डिजाइन एलिमेंट्स के साथ पीछे मोटा बंपर वैसा ही है। फ्लैट टेलगेट के साथ एक काफी छोटा इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है जो सिरोस ईवी कार को पीछे से काफी अच्छा लुक देता है।

केबिन

सिरोस ईवी में आईसीई पावर्ड मॉडल वाले लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन के साथ प्रीमियम लेदर इनसर्ट और लेदर चढे टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल सकते हैं। आगे और पीछे वाली पंक्ति की सीटें वेंटिलेटेड हो सकती हैं।

सिरोस ईवी में वही ट्रिपल स्क्रीन लेआउट, एक इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, एक क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले और एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलेगा।

फीचर और सेफ्टी

किआ सिरोस ईवी में आईसीई पावर्ड मॉडल वाले फीचर दिए जा सकते हैं, जिनमें एक 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, एक 12.3-इंच ड्राइवर डिस्प्ले और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए अतिरिक्त 5-इंच स्क्रीन, आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीटें, एक वायरलेस फोन चार्जर, एक पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, और 8-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम शामिल हैं।

संदर्भ के लिए आईसीई पावर्ड किआ सिरोस की फोटो की इस्तेमाल किया गया है

सुरक्षा के लिए किआ सिरोस ईवी में 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट, साइड और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

किआ , जिनमें 42 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक और 51.4 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प शामिल है।

बैटरी 42 केडब्ल्यूएच 51.4 केडब्ल्यूएच पावर 135 पीएस 171 पीएस टॉर्क 255 एनएम 255 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 404 किलोमीटर 490 किलोमीटर ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

संभावित लॉन्च तारीख, कीमत और कंपेरिजन

किआ सिरोस ईवी 23 जुलाई को लॉन्च हो सकती है। इस सब-कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की कीमत 14 लाख रुपये से 18 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, एमजी विंडसर ईवी और आगामी इंस्टर बेस्ड हुंडई इलेक्ट्रिक कार से रहेगा।

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