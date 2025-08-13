अगस्त 2025 में किआ की कारों पर कितना चल रहा है वेटिंग पीरियड, जानिए यहां

शहर किआ सिरोस किआ सोनेट किआ सेल्टोस किआ कैरेंस किआ कैरेंस क्लाविस किआ कैरेंस क्लाविस ईवी किआ ईवी6

नई दिल्ली 1 महीना 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने

बेंगलुरु 1-2 महीने 1 हफ्ता 1 हफ्ता 1 हफ्ता 1-1.5 महीने 1-2महीने 1-1.5 महीने

मुंबई 2 महीने 0 0 0 1 महीना 1-1.5 महीने 0

हैदराबाद 1-2 महीने 0 0 0 1 महीना 1-2 महीने 3 महीने

पुणे 2 महीने 0 0 0 0.5 से 1.5 महीने 1.5 महीने 0

चेन्नई 1-2 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 0.5 से 1.5 महीने 1.5 महीने 1 महीना

जयपुर 1-2 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1.5 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने

अहमदाबाद 2 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1-2 महीने 2 महीने

गुरुग्राम 2 महीने 0 0 0 0.5 से 1.5 महीने 1.5 महीने 0

लखनऊ 2 महीने 0.5 महीना 0.5 महीना 0.5 महीना 1-2 महीने 1.5 महीने 0.5 महीना

कोलकाता 2 महीने 0 0 0 0.5 से 1.5 महीने 1.5 महीने 0

ठाणे 1-2 महीने 0 0 0 1 महीना 1-2 महीने 0

सूरत 2 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1.5 महीने 2 महीने

गाजियाबाद 1-2 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 0.5 से 1.5 महीने 1.5 महीने 1 महीना

चंडीगढ़ 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने 0.5 से 1.5 महीने 1-2 महीने 2 महीने

कोयंबटूर 1-2 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1.5 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने

पटना 1-2 महीने 0.5 महीना 0.5 महीना 0.5 महीना 0.5 से 1.5 महीने 1.5 महीने -

फरीदाबाद 1-2 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 2 महीने 1-2 महीने 1 महीना

इंदौर 1-2 महीने 0.5 महीना 0.5 महीना 0.5 महीना 0.5 से 1.5 महीने 1.5 महीने 0.5 महीना