सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    अगस्त 2025 में किआ की कारों पर कितना चल रहा है वेटिंग पीरियड, जानिए यहां

    संशोधित: अगस्त 13, 2025 06:46 pm | स्तुति

    21 Views
    • Write a कमेंट

    किआ ईवी6 पर सबसे ज्यादा तीन महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है, जबकि किआ सिरोस और कैरेंस क्लाविस ईवी की डिलीवरी दो महीने में मिल सकेगी

    Kia Cars Including Kia Carens Clavis And Kia Syros Will Make You Wait For Up To 2 Months In August 2025

    यदि आप अगस्त 2025 में किआ की किसी कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ज्यादातर मॉडल्स जैसे किआ सोनेट, किआ सेल्टोस, किआ कैरेंस, किआ कैरेंस क्लाविस, किआ कैरेंस क्लाविस ईवी, किआ सिरोस और किआ ईवी6 पर लंबे वेटिंग पीरियड का इंतजार करना पड़ सकता है। अगस्त 2025 में भारत के प्रमुख शहरों में किआ की कारों पर कितना चल रहा है वेटिंग पीरियड जानिए यहां :- 

    वेटिंग पीरियड  

    शहर

    किआ सिरोस

    किआ सोनेट

    किआ सेल्टोस

    किआ कैरेंस

    किआ कैरेंस क्लाविस

    किआ कैरेंस क्लाविस ईवी 

    किआ ईवी6

    नई दिल्ली

    1 महीना 

    1-1.5 महीने 

    1-1.5 महीने 

    1-1.5 महीने 

    1 महीना 

    1-1.5 महीने 

    1-1.5 महीने 

    बेंगलुरु 

    1-2 महीने 

    1 हफ्ता

    1 हफ्ता

    1 हफ्ता

    1-1.5 महीने 

    1-2महीने 

    1-1.5 महीने 

    मुंबई 

    2 महीने 

    0

    0

    0

    1 महीना 

    1-1.5 महीने 

    0

    हैदराबाद

    1-2 महीने 

    0

    0

    0

    1 महीना 

    1-2 महीने 

    3 महीने 

    पुणे

    2 महीने 

    0

    0

    0

    0.5 से  1.5 महीने 

    1.5 महीने 

    0

    चेन्नई

    1-2 महीने 

    1 महीना 

    1 महीना 

    1 महीना 

    0.5 से  1.5 महीने 

    1.5 महीने 

    1 महीना 

    जयपुर

    1-2 महीने 

    1 महीना 

    1 महीना 

    1 महीना 

    1.5 महीने 

    1-2 महीने 

    1-2 महीने 

    अहमदाबाद 

    2 महीने 

    1 महीना 

    1 महीना 

    1 महीना 

    1 महीना 

    1-2 महीने 

    2 महीने 

    गुरुग्राम 

    2 महीने 

    0

    0

    0

    0.5 से  1.5 महीने 

    1.5 महीने 

    0

    लखनऊ 

    2 महीने 

    0.5 महीना 

    0.5 महीना 

    0.5 महीना 

    1-2 महीने 

    1.5 महीने 

    0.5 महीना 

    कोलकाता

    2 महीने 

    0

    0

    0

    0.5 से  1.5 महीने 

    1.5 महीने 

    0

    ठाणे

    1-2 महीने 

    0

    0

    0

    1 महीना 

    1-2 महीने 

    0

    सूरत

    2 महीने 

    1 महीना 

    1 महीना 

    1 महीना 

    1 महीना 

    1.5 महीने 

    2 महीने 

    गाजियाबाद 

    1-2 महीने 

    1 महीना 

    1 महीना 

    1 महीना 

    0.5 से  1.5 महीने 

    1.5 महीने 

    1 महीना 

    चंडीगढ़ 

    2 महीने 

    2 महीने 

    2 महीने 

    2 महीने 

    0.5 से  1.5 महीने 

    1-2 महीने 

    2 महीने 

    कोयंबटूर 

    1-2 महीने 

    1 महीना 

    1 महीना 

    1 महीना 

    1.5 महीने 

    1-2 महीने 

    1-2 महीने 

    पटना

    1-2 महीने 

    0.5 महीना 

    0.5 महीना 

    0.5 महीना 

    0.5 से  1.5 महीने 

    1.5 महीने 

    -

    फरीदाबाद 

    1-2 महीने 

    1 महीना 

    1 महीना 

    1 महीना 

    2 महीने 

    1-2 महीने 

    1 महीना 

    इंदौर

    1-2 महीने 

    0.5 महीना 

    0.5 महीना 

    0.5 महीना 

    0.5 से  1.5 महीने 

    1.5 महीने 

    0.5 महीना 

    नोएडा

    1 महीना 

    1 महीना 

    1 महीना 

    1 महीना 

    0.5 से  1.5 महीने 

    1.5 महीने 

    1 महीना 

    यह भी पढ़ें : इस ओणम किआ की कारों पर पाएं 15 लाख रुपये तक की छूट

    Kia Syros

    • किआ सिरोस पर ज्यादातर शहरों में औसत 2 महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। यदि आप इस एसयूवी कार को नई दिल्ली और नोएडा में बुक करते हैं तो आपको इसे घर लाने के लिए एक महीने तक का इंतजार करना होगा। 

    Kia Seltos

    • अगस्त 2025 में किआ सोनेट, किआ कैरेंस और किआ सेल्टोस पर औसत एक महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। इन सभी कारों को चंडीगढ़ में घर लाने के लिए आपको 2 महीने तक का इंतजार करना होगा, जबकि मुंबई, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम, कोलकाता और ठाणे जैसे शहरों में यह तीनों मॉडल्स तुरंत डिलीवरी के लिए उपलब्ध हैं।  

    Kia Carens Clavis

    • किआ कैरेंस क्लाविस को लखनऊ में घर लाने के लिए आपको 2 महीने तक का इंतजार करना होगा, जबकि ज्यादातर शहरों में इस कार पर 1.5 महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। यदि आप नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, ठाणे और सूरत जैसे शहरों में रहते हैं तो आपको क्लाविस कार की डिलीवरी एक महीने में मिल सकेगी। 

    Kia Carens Clavis EV

    • किआ कैरेंस क्लाविस ईवी पर दो महीने तक का औसत वेटिंग पीरियड चल रहा है। यह गाड़ी भारत के किसी भी शहर में तुरंत डिलीवरी के लिए उपलब्ध नहीं है। 

    Kia EV6

    • किआ ईवी6 पर ज्यादातर शहरों में औसत 1 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है, जबकि हैदराबाद में इसे घर लाने के लिए आपको तीन महीने तक का इंतजार करना होगा। यदि आप मुंबई, पुणे, गुरुग्राम, कोलकाता और ठाणे जैसे शहरों में रहते हैं तो आपको इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की डिलीवरी तुरंत मिल सकेगी। 

    नोट : कार का वास्तविक वेटिंग पीरियड वेरिएंट, कलर, शहर और राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। कृपया ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी किआ डीलरशिप पर जाकर संपर्क करें।

    was this article helpful ?

    किया कैरेंस क्लाविस ईवी पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग इलेक्ट्रिक कारें

    • पॉपुलर
    • अपकमिंग
    इलेक्ट्रिक कार
    अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    अगस्त 2025 में किआ की कारों पर कितना चल रहा है वेटिंग पीरियड, जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है