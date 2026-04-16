विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 vs किआ कैरेंस क्लाविस ईवी: कौनसी एमपीवी कार खरीदें?
दोनों इलेक्ट्रिक एमपीवी कार में लंबी रेंज का वादा और 7 लोगों के बैठने के लिए जगह है, लेकिन इनका डिजाइन अलग है। कागजों में दोनों का कंपेरिजन कैसा है, जानेंगे आगे
प्रकाशित: अप्रैल 16, 2026 04:10 pm । सोनू
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विनफास्ट ने वीएफ एमपीवी 7 के साथ इलेक्ट्रिक एमपीवी सेगमेंट में कदम रखा है। इसे बड़े साइज और एक बैटरी पैक में पेश किया गया है, इसका मुख्य फोकस लंबी रेंज और परफॉर्मेंस पर है। इसका मुकाबला किआ कैरेंस क्लाविस ईवी से है, जिसमें कई बैटरी पैक का विकल्प है और आईसी पावर्ड मॉडल जैसा ही जाना-पहचाना पैकेज भी मिलता है।
दोनों ही मॉडल का लक्ष्य फैमिली के लिए प्रैक्टिकल और कुशल इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध कराना है। यहां हमने दोनों का कई मोर्चों पर कंपेरिजन किया है, जिसके बारे में विस्तार से जानेंगे आगे:
साइज
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मॉडल
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विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7
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किआ कैरेंस क्लाविस ईवी
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अंतर
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लंबाई
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4740 मिलीमीटर
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4550 मिलीमीटर
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+190 मिलीमीटर
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चौड़ाई
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1872 मिलीमीटर
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1800 मिलीमीटर
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+72 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1734 मिलीमीटर
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1730 मिलीमीटर
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+4 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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2840 मिलीमीटर
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2780 मिलीमीटर
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+60 मिलीमीटर
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विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 हर मामले में बड़ी एमपीवी कार है। यह ज्यादा लंबी, चौड़ी और ऊंची है, इसका व्हीलबेस भी कैरेंस क्लाविस ईवी से लंबा है।
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बड़े साइज का मतलब है कि केबिन में ज्यादा जगह होगी और सड़क पर मौजूदगी दमदार होगी।
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कैरेंस क्लाविस ईवी थोड़ी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, जिससे इसे शहर में चलाना आसान हो जाता है।
बैटरी पैक, मोटर और रेंज
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विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7
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किआ कैरेंस क्लाविस ईवी
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बैटरी पैक
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60.13 केडब्ल्यूएच
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42 केडब्ल्यूएच
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51.4 केडब्ल्यूएच
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इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
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1
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1
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1
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फुल चार्ज में रेंज
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517 किलोमीटर
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404 किलोमीटर
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490 किलोमीटर
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पावर
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204 पीएस
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135 पीएस
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171 पीएस
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टॉर्क
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280 एनएम
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255 एनएम
|
255 एनएम
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दोनों एमपीवी कार में एक इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप दिया गया है।
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विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 में एक बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, जिससे ज्यादा रेंज और शानदार परफॉर्मेंस मिलती है।
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वहीं कैरेंस क्लाविस ईवी में दो बैटरी पैक का विकल्प है, जिससे ग्राहकों को रेंज और प्राइस के बीच चुनने का विकल्प मिलता है।
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हालांकि इसके बड़े बैटरी पैक की रेंज काफी करीब है, लेकिन कागजों में अभी भी वीएफ एमपीवी 7 ज्यादा रेंज और ज्यादा पावर के साथ आगे है।
फीचर और सेफ्टी
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फीचर
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विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7
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किआ कैरेंस क्लाविस ईवी
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हेडलाइट
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एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी
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एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी प्रोजेक्टर
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टेललाइट
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एलईडी
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एलईडी
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व्हील
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19-इंच अलॉय व्हील
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17-इंच अलॉय व्हील
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इंफोटेनमेंट सिस्टम
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10.1-इंच टचस्क्रीन
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12.25-इंच टचस्क्रीन
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एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले
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✅(वायर्ड)
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✅(वायर्ड)
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डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
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✅
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✅(12.25-इंच)
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क्रूज कंट्रोल
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✅
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✅(अडेप्टिव)
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साउंड सिस्टम
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4-स्पीड ऑडियो सिस्टम
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8-स्पीड बोस ऑडियो सिस्टम
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ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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✅
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✅
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एयरबैग
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4
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6
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ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
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✅
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✅
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टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
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✅
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✅
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पार्किंग सेंसर
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✅
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✅
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360-डिग्री कैमरा
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✅
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✅
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एडीएएस
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❌
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✅
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दोनों एमपीवी कार में जरूरी फीचर दिए गए हैं, जिनमें एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एक 360 डिग्री कैमरा शामिल है।
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कैरेंस क्लाविस ईवी में ज्यादा एडवांस्ड फीचर हैं। इसमें बड़ी टचस्क्रीन और डिजिटल डिस्प्ले, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, एक प्रीमियम बोस साउंड सिस्टम, छह एयरबैग, और लेवल-2 एडीएएस दिया गया है।
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विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 में बेसिक चीजों पर ज्यादा फोकस है, और इसमें बड़े व्हील दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि ड्राइविंग अनुभव बेहतर हो सकता है।
प्राइस और कंपेरिजन
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विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7
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किआ कैरेंस क्लाविस ईवी
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कीमत
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24.49 लाख रुपये
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17.99 लाख रुपये से 24.99 लाख रुपये
सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है
विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 की कीमत ज्यादा है और ये केवल एक वेरिएंट में उपलब्ध है। वहीं किआ कैरेंस क्लाविस ईवी कई वेरिएंट में आती है, जिससे इसकी प्राइस रेंज बड़ी हो जाती है और ग्राहकों को कई ऑप्शन मिल जाते हैं।
ये दोनों इलेक्ट्रिक एमपीवी कार आपस में टक्कर के अलावा बीवाईडी ईमैक्स 7 और महिंद्रा एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक एसयूवी को भी टक्कर देती है।
कौनसी इलेक्ट्रिक कार खरीदें?
विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 अपने बड़े साइज, बड़े बैटरी पैक, ज्यादा रेंज और शानदार परफॉर्मेंस की वजह से अलग दिखती है। यह उन लोगों को पसंद आ सकती है जो कागजों में ज्यादा परफॉर्मेंस और ज्यादा स्पेस चाहते हैं।
वहीं किआ कैरेंस क्लाविस ईवी में दो बैटरी पैक के साथ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा फीचर पैकेज मिलता है। इसकी प्राइस रेंज भी बड़ी है जिससे यह ज्यादा लोगों की पहुंच में है।
पूरे पैकेज के हिसाब से कैरेंस क्लाविस ईवी कागजों में ज्यादा बैलेंस्ड विकल्प लग रही है, इसकी वजह इसके फीचर और फ्लेक्सिबिलिटी है। हालांकि, अगर स्पेस, रेंज, और परफॉर्मेंस आपकी प्राथमिकता है तो वीएफ एमपीवी 7 पर विचार किया जा सकता है।
यहां कुछ और विकल्प हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं:
बीवाईडी ईमैक्स 7: अपने सिंपल डिजाइन, दूसरी पंक्ति में कैप्टन सीटों के साथ स्पेशियस केबिन, 530 किलोमीटर की अच्छी रेंज और फास्ट चार्जिंग क्षमता के लिए चुनें।
महिंद्रा एक्सईवी 9एस: इसकी कीमत ज्यादा है, लेकिन फीचर से भरपूर केबिन, 600 किलोमीटर से ज्यादा की सर्टिफाइड रेंज और मस्कुलर एसयूवी डिजाइन मिलता है।
यह भी देखें: विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 ऑन रोड प्राइस