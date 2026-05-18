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    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: स्कोडा कोडिएक को नया अपडेट मिला, किआ कैरेंस क्लाविस ईवी सब्सक्रिप्शन के साथ पेश, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी, और बहुत कुछ

    बीते सप्ताह कार की खबरों के अलावा, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी ने सबका ध्यान खींचा

    प्रकाशित: मई 18, 2026 10:28 am । सोनू

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    Weekly Wrap Up

    भारत के कार बाजार के लिए पिछला सप्ताह काफी अहम रहा। बीते सप्ताह कुछ बड़े अपडेट आए जिनका असर साफ दिखाई दिया। स्कोडा ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी कार कोडिएक को एक जरूरी सेफ्टी फीचर के साथ अपडेट किया और इसके बेस मॉडल को काफी किफायती बना दिया। इसके अलावा, हमें टाटा और किआ कार के भी अपडेट मिले। ऑडी ने भी अपनी आगामी फ्लैगशिप एसयूवी के केबिन से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्दा उठाया।

    पिछले सप्ताह पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की प्राइस में बढ़ोतरी ने ऑटोमोबाइल मार्केट को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। पेट्रोल और डीजल की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ी, जबकि सीएनजी की प्राइस में 2 रुपये प्रति किलोमीटर तक का इजाफा हुआ।

    यहां देखिए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज:

    2026 स्कोडा कोडिएक में नया फीचर जुड़ा और प्राइस लिस्ट अपडेट हुई

    स्कोडा ने अपनी प्रीमियम एसयूवी कार कोडियक को नया मॉडल-ईयर 2026 अपडेट दिया है। कोडिएक में अब लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) फीचर दिया गया है। इसके अलावा, कुछ वेरिएंट्स की कीमत भी एक लाख रुपये तक बढ़ी है। वहीं बेस मॉडल 5-सीटर लॉन्ज की प्राइस में भारी कटौती हुई है।

    2026 Skoda Kodiaq

    टाटा अल्ट्रोज सीएनजी ऑटोमैटिक लॉन्च

    टाटा अल्ट्रोज प्रीमियम हैचबैक कार के सीएनजी वेरिएंट को ऑटोमैटेड मैनुअल गियरबॉक्स (एएमटी) के साथ पेश किया गया है। यह इस सेगमेंट में इस गियरबॉक्स वाली इकलौती कार है। सात वेरिएंट में से पांच वेरिएंट में एएमटी पावरट्रेन का विकल्प दिया गया है।

    Tata Altroz iCNG AMT

    किआ कैरेंस क्लाविस ईवी अब बीएएस के साथ पेश

    ईवी सेगमेंट में बैटरी-एज-ए-सर्विस (बीएएएस) कोई नई बात नहीं है, और अब किआ मोटर्स इस ट्रेंड में शामिल होने वाली नई कंपनी बन गई है। अब किआ कैरेंस क्लाविस ईवी को इस स्कीम के साथ खरीदा जा सकता है और इससे कैरेंस क्लाविस ईवी को खरीदना 6 लाख रुपये तक सस्ता हो जाता है। अगर आप यह विकल्प चुनते हैं तो आपको बैटरी रेंटल फीस के लिए प्रति किलोमीटर 3.3 रुपये देने होंगे। यह फीस दोनों बैटरी पैक के लिए एक समान है।

    Kia Carens Clavis EV

    आगामी ऑडी क्यू9 के केबिन से पर्दा उठा

    ऑडी अपनी फ्लैगशिप एसयूवी क्यू9 को शायद अगले साल पेश करेगी। लेकिन उससे पहले, कंपनी ने इसके प्रीमियम, फ्यूचरिस्टिक और टेक्नोलॉजी से भरपूर केबिन की झलक दिखाई है। क्यू9 थ्री-रो लेआउट में मिलेगी और यह 6 सीटर व 7 सीटर ऑप्शन में उपलब्ध होगी। प्रीमियम मैटेरियल और फिनिश, स्टाइलिश एम्बिएंट लाइटिंग, और लंबी फीचर लिस्ट के साथ क्यू9 एक शानदार जर्मन लग्जरी एसयूवी कार है।

    Audi Q9

    रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी लॉन्च

    रेंज रोवर ने स्पोर्ट एसवी को भारत में लॉन्च किया है। इसे लिमिटेड रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी एडिशन टू के नीचे पोजिशन किया गया है। इसमें स्टैंडर्ड एसवी वाली परफॉर्मेंस है। यह भारत में जगुलर लैंड रोवर की उन पहली गाड़ियों में से भी एक है, जिन्हें भारत-यूके फ्री ट्रेड समझौते के तहत कीमत में बदलाव का फायदा मिला है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है।

    Range Rover Sport SV

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