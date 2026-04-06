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    2026 हुंडई वरना एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट : क्या इस सेडान कार के मिड-वेरिएंट को खरीदना है फायदे का सौदा?

    अगर आप अपना बजट एचएक्स 8 या एचएक्स 10 वेरिएंट को खरीदने के लिए नहीं बढ़ा सकते, तो हो सकता है कि यह वेरिएंट आपके लिए अच्छा साबित हो 

    प्रकाशित: अप्रैल 06, 2026 11:11 am । स्तुति

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    Hyundai Verna

    नई हुंडई वरना फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी की डिजाइन में कई बदलाव किए गए हैं और इसके वेरिएंट लाइनअप को भी अपडेट किया गया है। यह सेडान कार अब एचएक्स 2 से लेकर एचएक्स 10 वेरिएंट में आती है। एचएक्स 6 प्लस इसका मिड-वेरिएंट है जिसे एचएक्स 6 वेरिएंट पर तैयार किया गया है और इसमें अतिरिक्त कंफर्ट और प्रीमियम फीचर भी दिए गए हैं। 

    यदि आप नई वरना को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसका फीचर लोडेड वेरिएंट चाहते हैं जो आपकी जेब पर भी भारी ना पड़े तो आप इसका एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट चुन सकते हैं, जो आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है।

    हुंडई वरना एचएक्स 6+ : एक्सटीरियर 

    हुंडई वरना न्यू मॉडल के एचएक्स 6+ वेरिएंट में एचएक्स 6 जैसी प्रीमियम स्टाइलिंग दी गई है, जो इसे काफी अपमार्केट लुक देती है। 

    Hyundai Verna HX 6 Plus

    आगे की तरफ इसमें डुअल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ एलईडी डीआरएल्स दी गई है, जिससे इसे काफी शार्प और मॉडर्न लुक मिलता है। कुल मिलाकर, इसके आगे का हिस्सा टॉप वेरिएंट जैसा लगता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पर मिलना एक अच्छी बात है।

    Hyundai Verna HX 6 Plus

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें राइडिंग के लिए 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें क्रोम डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं जो इसे काफी प्रीमियम लुक देते हैं। इस गाड़ी के टॉप टर्बो पेट्रोल वेरिएंट में टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ डार्क अलॉय व्हील्स और रेड ब्रेक कैलिपर दिए गए हैं जो इसे स्पोर्टी लुक देते हैं। 

    Hyundai Verna HX 6 Plus

    पीछे की तरफ इसमें एलईडी टेललैंप्स, रियर स्पॉइलर और कनेक्टेड लाइटिंग सेटअप दिया गया है जो इसे अच्छी रोड प्रेजेंस देते हैं। इसमें शार्क फिन एंटीना और नए डिजाइन के बंपर पर सिल्वर फिनिश दी गई है। 

    कुल मिलाकर, डिजाइन के मामले में एचएक्स 6+ वेरिएंट टॉप मॉडल जैसा लगता है और आपको केवल स्टाइलिंग के लिए इसे अपग्रेड करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। 

    आपको इंटीरियर और फीचर के मामले में सबसे ज्यादा अंतर देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे :-

    हुंडई वरना एचएक्स 6+ : इंटीरियर 

    एचएक्स 6+ वेरिएंट में केबिन के अंदर 'प्लस' बैजिंग दी गई है और इसमें काफी प्रीमियम एक्सपीरिएंस भी मिलता है।  

    इसमें ब्लैक और बेज इंटीरियर थीम के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जो कि निचले वेरिएंट में मिलने वाली फैब्रिक सीटों के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड है। इसका स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब लेदर रैप्ड है जो इसे काफी प्रीमियम टच देता है। 

    Hyundai Verna HX 6 Plus

    इस वेरिएंट में स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट, रियर सनशेड, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और कई सारी स्टोरेज स्पेस दी गई है। इसमें नए मोर्स कोड हुंडई लोगो के साथ अपडेटेड फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। 

    कुल मिलाकर, एचएक्स 6+ वेरिएंट कंफर्ट और प्रीमियमनेस के मामले में एचएक्स 6 वेरिएंट से कहीं ज्यादा बेहतर है, जो इसे रोजाना इस्तेमाल करने के हिसाब से एक अच्छी चॉइस बनाता है।  

    ध्यान देने वाली बात :

    यदि आप स्पोर्टी केबिन एक्सपीरिएंस चाहते हैं तो आप एचएक्स 8 और एचएक्स 10 वेरिएंट चुन सकते हैं जिसमें टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। इन वेरिएंट में स्पोर्टी दिखने वाला ब्लैक केबिन दिया गया है जिसके साथ रेड एक्सेंट मिलते हैं।  

    हुंडई वरना एचएक्स 6+ : फीचर 

    एचएक्स 6+ एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन साबित होता है क्योंकि इसमें कीमत और फीचर के बीच अच्छा बैलेंस है। 

    Hyundai Verna HX 6 Plus

    इस वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसमें लोअर वेरिएंट एचएक्स 6 के मुकाबले 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम दिया गया है। हालांकि, इसमें बड़े 10.25-इंच डिस्प्ले की कमी है जो कि इसके टॉप वेरिएंट में मिलता है। इसका सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले फंक्शनल और यूजर फ्रेंडली है। एचएक्स 6+ वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट भी दी गई है, जो कि गर्मियों के दिनों में काफी काम की साबित होती है। 

    एचएक्स 6+ वेरिएंट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सिंगल-पेन सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर दिए गए हैं। यह सभी फीचर केबिन एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाते हैं। 

    कुल मिलाकर, एचएक्स 6+ वेरिएंट कंफर्ट से भरपूर है। हालांकि, इसमें फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, बड़े इंफोटेनमेंट, पावर्ड सीट और कई काम के फीचर की कमी है, लेकिन फिर भी इसमें लगभग सभी जरूरी और अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं जिनकी ज्यादातर खरीदारों को जरूरत पड़ती है। 

    केवल एक समझौता :

    10.25-इंच डिस्प्ले के मुकाबले इसका 8-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम काफी छोटा लगता है और केबिन को कम प्रीमियम अहसास देता है। इसमें कनेक्टेड कार फीचर की भी कमी है। 

    हुंडई वरना एचएक्स 6+ : सेफ्टी 

    सुरक्षा के मामले में एचएक्स 6+ वेरिएंट में सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं जिसकी उम्मीद सेडान कार के मिड वेरिएंट से की जाती है। इसमें 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। अतिरिक्त कंफर्ट के लिए इसमें फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर के साथ रियर व्यू कैमरा भी दिया गया है जो गाड़ी को शहर में ड्राइव और पार्क करना आसान बनाता है।

    Hyundai Verna HX 6 Plus

    इस वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, रियर डिफॉगर, और ऑटो हेडलाइट जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं। हालांकि, 360-डिग्री कैमरा, डैशकैम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और एडीएएस जैसे एडवांस फीचर केवल इसमें टॉप वेरिएंट के साथ मिलते हैं। 

    यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। 

    हुंडई वरना एचएक्स 6+ : इंजन ऑप्शन 

    नई हुंडई वरना कार के एचएक्स 6+ वेरिएंट में केवल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन  

    पावर 

    115 पीएस

    टॉर्क 

    144 एनएम 

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड मैनुअल, सीवीटी

    सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    यहां देखें नई हुंडई वरना के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी। 

    कारदेखो का क्या है कहना 

    2026 हुंडई वरना का एचएक्स 6 + वेरिएंट ज्यादातर खरीदारों के लिए लाइनअप में सबसे समझदारी भरा विकल्प साबित होता है। टॉप वेरिएंट के लिए ज्यादा पैसे खर्च किए बिना ही इसमें कई प्रीमियम फीचर मिल जाते हैं।

    इसे एचएक्स 6 वेरिएंट पर तैयार किया गया है, लेकिन इसमें कई अतिरिक्त कंफर्ट और काम के फीचर जोड़े गए हैं, जो इसके रोजाना के ड्राइविंग एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाते हैं। साथ ही, यह एचएक्स 8 और एचएक्स 10 वेरिएंट की ज्यादा कीमत से भी बचता है। 

    Hyundai Verna HX 6 Plus

    हालांकि, इसमें इंफोटेनमेंट पैकेज और सेफ्टी के साथ थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है। यदि आप फुली लोडेड और लॉन्ग टर्म एक्सपीरिएंस चाहते हैं, तो ये कमियां आपके लिए मायने रख सकती हैं। 

    अगर आप कम बजट में फीचर लोडेड, आरामदायक और प्रीमियम दिखने वाली सेडान कार को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं तो एचएक्स 6+ वेरिएंट आपके लिए सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन साबित होगा। 

    एचएक्स 6+ वेरिएंट की कीमत 13.81 लाख रुपये से 15.02 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां देखें नई हुंडई वरना फेसलिफ्ट की वेरिएंट-वाइज कीमत। 

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