2026 हुंडई वरना फेसलिफ्ट एचएक्स 6 प्लस Vs एचएक्स 8: इनमें से कौनसे वेरिएंट को खरीदना है वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन?

प्रकाशित: अप्रैल 22, 2026 11:38 am । स्�तुति

हुंडई वरना फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बदलाव किए गए हैं और इसके वेरिएंट लाइनअप को भी अपडेट किया गया है। सभी वेरिएंट्स में से एचएक्स 6 प्लस और एचएक्स 8 लाइनअप के सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। एचएक्स 6 प्लस में कई शानदार कंफर्ट फीचर दिए गए हैं, जबकि एचएक्स 8 वेरिएंट में कई अतिरिक्त प्रीमियम फीचर जोड़कर इसे और भी बेहतर बनाया गया है। हालांकि, हर खरीदार इन अतिरिक्त फीचर्स के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं होंगे।

क्या आपको नई वरना फेसलिफ्ट का फीचर लोडेड एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट खरीदना चाहिए या फिर ज्यादा प्रीमियम एचएक्स 8 वेरिएंट के लिए अपना बजट बढ़ाना चाहिए? चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

हुंडई वरना एचएक्स 6 प्लस Vs एचएक्स 8: कीमत

वेरिएंट 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल सीवीटी मैनुअल डीसीटी हुंडई वरना एचएक्स 6 प्लस 13.81 लाख रुपये 15.02 लाख रुपये - - हुंडई वरना एचएक्स 8 14.88 लाख रुपये 16.09 लाख रुपये 16.28 लाख रुपये 17.62 लाख रुपये

जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, एचएक्स 8 वेरिएंट में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट में केवल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है।

नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल और सीवीटी ऑप्शन की कीमत के बीच अंतर 1.07 लाख रुपये का है।

क्या 1 लाख रुपये ज्यादा खर्च करना वाजिब होगा? आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

हुंडई वरना एचएक्स 6 प्लस Vs एचएक्स 8: एक्सटीरियर

यदि हम नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल का कंपेरिजन करें तो दोनों वेरिएंट का लुक एक जैसा लगता है। आगे की तरफ दोनों वेरिएंट में डुअल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट और एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं जिसे एलईडी लाइट बार से कनेक्ट किया गया है। इन दोनों वेरिएंट में ब्लैक ग्रिल और नया बंपर दिया गया है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो इनमें क्रोम डोर हैंडल्स और 16-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। यदि आप एचएक्स 8 वेरिएंट में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन चुनते हैं तो आपको अलॉय व्हील्स पर डार्क ग्रे फिनिश मिलेगी। स्पोर्टी इफेक्ट के लिए इसमें रेड ब्रेक कैलिपर्स भी दिए गए हैं।

पीछे की तरफ दोनों वेरिएंट में कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स, वरना बैजिंग, और ज्यादा प्रीमियम इफेक्ट के लिए शार्क फिन एंटीना दिया गया है। इन दोनों वेरिएंट में रियर स्पॉइलर भी दिया गया है जो लुक को ज्यादा बेहतर बनाता है। यहां देखें एचएक्स 8 वेरिएंट का पूरा लुक।

मामूली अंतर : लुक्स के मामले में इन दोनों वेरिएंट के बीच शायद ही कोई अंतर है, इसलिए अपग्रेड करने से लुक्स में कोई खास बदलाव नहीं आएगा जब तक कि आप इसका टर्बो-पेट्रोल इंजन ना चुनें।

हुंडई वरना एचएक्स 6 प्लस Vs एचएक्स 8: इंटीरियर

इन दोनों वेरिएंट में मॉडर्न और प्रीमियम केबिन लेआउट मिलता है। हालांकि, एचएक्स 8 में कुछ अतिरिक्त फीचर को जोड़कर चीजों को बेहतर बनाया गया है।

एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट में लेदरेट अपहोल्स्ट्री, और ब्लैक और बेज कलर थीम दी गई है जो काफी प्रीमियम लगती है। इन दोनों वेरिएंट में स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब पर लेदरेट पैडिंग दी गई है। इसके अलावा इनमें सिंगल-पेन सनरूफ भी दिया गया है जो केबिन को हवादार अहसास देता है।

एचएक्स 6 प्लस और एचएक्स 8 वेरिएंट में स्टोरेज स्पेस के साथ आर्मरेस्ट भी दिया गया है, और इसमें ज्यादा प्रीमियम इफेक्ट के लिए डैशबोर्ड पर कई सिल्वर एक्सेंट भी मिलते हैं। दोनों ही वेरिएंट में 'मोर्स-कोड' हुंडई लोगो के साथ नया फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। अब हम फीचर वाले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां एचएक्स 8 वेरिएंट में एचएक्स 6 प्लस के मुकाबले कुछ अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

हुंडई वरना एचएक्स 6 प्लस Vs एचएक्स 8 : फीचर

एचएक्स 6 प्लस 2026 हुंडई वरना कार का फीचर लोडेड वेरिएंट है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सिंगल-पेन सनरूफ और वायरलेस फोन चार्जर दिया गया है। इसमें पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर भी मिलते हैं।

हालांकि, एचएक्स 8 वेरिएंट में मेमोरी फंक्शन वाली 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट और रेन-सेंसिंग वाइपर्स के साथ ज्यादा प्रीमियम फील मिलती है। इसमें बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कनेक्टेड कार फीचर भी दिए गए हैं। यहां देखें हुंडई वरना न्यू मॉडल के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

एचएक्स 6 और एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट के बीच कंपेरिजन देखने के लिए यह रिपोर्ट देखें।

हुंडई वरना एचएक्स 6 प्लस Vs एचएक्स 8 : सेफ्टी

सुरक्षा के मामले में एचएक्स 8 वेरिएंट कहीं ज्यादा बेहतर साबित होता है। इन दोनों वेरिएंट में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, रियर व्यू कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं।

एचएक्स 8 टर्बो पेट्रोल वेरिएंट में ऑल व्हील्स डिस्क ब्रेक, एक डैशकैम, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (केवल डीसीटी) और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं।

इन दोनों वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा फीचर की कमी है, जो कि इसमें एचएक्स 10 वेरिएंट के साथ मिलता है।

अतिरिक्त सेफ्टी : एचएक्स 8 वेरिएंट में अतिरिक्त सेफ्टी फीचर का मिलना उन लोगों के लिए अच्छा है जो ज्यादातर हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं और एडवांस सेफ्टी फीचर चाहते हैं।

हुंडई वरना एचएक्स 6 प्लस Vs एचएक्स 8 : इंजन ऑप्शन

नई हुंडई वरना सेडान के एचएक्स 8 वेरिएंट में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के अलावा ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस 160 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल/सीवीटी 6-स्पीड मैनुअल/ 7-स्पीड डीसीटी

डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

कारदेखो का क्या है कहना

हुंडई वरना एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट लाइनअप का सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। इसमें सभी जरूरी चीज़ें दी गई हैं, साथ ही इसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री, सनरूफ और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे प्रीमियम फीचर भी मिलते हैं। ज्यादातर खरीदारों के लिए यह वेरिएंट बजट पर बोझ डाले बिना एक आरामदायक और फीचर लोडेड एक्सपीरिएंस देता है।

जबकि, एचएक्स 8 वेरिएंट सुरक्षा के मामले में ज्यादा एडवांस पैकेज लगता है। ज्यादा दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन के अलावा एडीएएस, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और मेमोरी फंक्शन वाली पावर्ड ड्राइवर सीट और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर जुड़ने से इसमें अच्छा-खासा कंफर्ट और सुरक्षा मिलती हैं। यह वेरिएंट खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जो एडवांस टेक्नोलॉजी से भरपूर और शानदार परफॉरमेंस देने वाली सेडान कार खरीदना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए भी है जो लॉन्ग-टर्म ओनरशिप एक्सपीरिएंस का आनंद लेना चाहते हैं और जिन्हें करीब एक लाख रुपये ज्यादा खर्च करने में कोई दिक्कत भी नहीं है।

कुल मिलाकर, एचएक्स 8 वेरिएंट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना बिलकुल वाजिब लगता है, लेकिन अगर आप एक वैल्यू-फॉर-मनी मॉडल खरीदना चाहते हैं तो एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट भी आपका काम चला देगा। यहां देखें एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट का पूरा लुक।