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    हुंडई वरना फेसलिफ्ट एचएक्स 6 vs एचएक्स 6 प्लस : क्या आपको इसका प्लस वेरिएंट लेना चाहिए?

    क्या एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट में फीचर लोडेड एचएक्स 6 वेरिएंट के मुकाबले कुछ खास मिलता है? आइए जानते हैं आगे :-

    प्रकाशित: अप्रैल 08, 2026 03:16 pm । स्तुति

    73 Views
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    Hyundai Verna Facelift

    हाल ही में लॉन्च हुई हुंडई वरना फेसलिफ्ट की एक्सटीरियर डिजाइन में कई बदलाव किए गए हैं और इसमें कई नए फीचर और जाने पहचाने इंजन ऑप्शन भी शामिल किए गए हैं। नए अपडेट के साथ हुंडई वरना गाड़ी अब छह वेरिएंट : एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 6, एचएक्स 6 प्लस, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में आती है। 

    इस सेडान कार का एचएक्स 6 वेरिएंट काफी प्रीमियम और फीचर लोडेड है, जबकि एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट में कई अतिरिक्त कंफर्ट और अपमार्केट फीचर दिए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या आपको नई हुंडई वरना का फीचर लोडेड एचएक्स 6 वेरिएंट चुनना चाहिए या फिर अपना बजट बढ़ाकर एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट लेना चाहिए? चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    हुंडई वरना एचएक्स 6 vs एचएक्स 6 प्लस : कीमत 

    वेरिएंट 

    मैनुअल 

    ऑटोमेटिक 

    हुंडई वरना एचएक्स 6

    13.19 लाख रुपये 

    14.4 लाख रुपये 

    हुंडई वरना एचएक्स 6 प्लस 

    13.81 लाख रुपये 

    15.02 लाख रुपये 

    जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, एचएक्स 6 वेरिएंट के मैनुअल और ऑटोमेटिक वेरिएंट के बीच अंतर 1.2 लाख रुपये का है। एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट की कीमत एचएक्स 6 वेरिएंट से 62,000 रुपये ज्यादा है। ज्यादा कीमत पर एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है जानेंगे इसके बारे में आगे:- 

    हुंडई वरना एचएक्स 6 vs एचएक्स 6 प्लस : एक्सटीरियर

    इन दोनों वेरिएंट का लुक एक जैसा है और यह गाड़ियां कई आकर्षक डिजाइन एलिमेंट के साथ काफी प्रीमियम लगती है।

    Hyundai Verna HX 6

    Hyundai Verna HX 6 Plus

    एचएक्स 6 और एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट में डुअल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट और कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं जो इस सेडान कार को चौड़ा लुक देती हैं। आगे की तरफ इसमें ब्लैक ग्रिल और अपडेटेड बंपर दिया गया है, जिसे फेसलिफ्ट मॉडल के साथ पेश किया गया था। 

    Hyundai Verna HX 6

    Hyundai Verna HX 6 Plus

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो दोनों वेरिएंट में 16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं और इनमें ज्यादा आकर्षक लुक के लिए क्रोम डोर हैंडल्स भी मिलते हैं। वहीं, नई हुंडई वरना कार के निचले वेरिएंट में छोटे साइज के व्हील्स और बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स दिए गए हैं। 

    Hyundai Verna HX 6

    Hyundai Verna HX 6 Plus

    नई हुंडई वरना कार के दोनों मिड-वेरिएंट में पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स, रियर स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना दिया गया है। इनमें पीछे वाले बंपर पर सिल्वर फिनिश भी दी गई है। 

    Hyundai Verna HX 6

    Hyundai Verna HX 6 Plus

    कुल मिलाकर, 2026 हुंडई वरना गाड़ी का एचएक्स 6 और एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट टॉप एचएक्स 8 और एचएक्स 10 वेरिएंट की तरह काफी प्रीमियम लगता है।

    हुंडई वरना एचएक्स 6 vs एचएक्स 6 प्लस : इंटीरियर

    केबिन के अंदर इन दोनों वेरिएंट में एक जैसा लेआउट, और ब्लैक और बेज कलर थीम मिलती है। हालांकि, एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट ज्यादा प्रीमियम नजर आता है।

    एचएक्स 6 वेरिएंट में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है, जबकि एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट में लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है। इन दोनों वेरिएंट में स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब पर लेदरेट पैडिंग दी गई है।

    Hyundai Verna HX 6

    Hyundai Verna HX 6 Plus

    केबिन को हवादार बनाने के लिए इसमें सनरूफ दिया गया है। इन दोनों वेरिएंट में रियर सनशेड, कई सारी स्टोरेज स्पेस, चार्जिंग पोर्ट और आर्मरेस्ट भी दिए गए हैं। इनमें नया हुंडई मोर्स कोड स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है।

    एचएक्स 8 और एचएक्स 10 वेरिएंट में ऑल-ब्लैक केबिन के साथ ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी दिया गया है। 

    क्या आपको लेदर सीट चाहिए? अगर आप एचएक्स 6 और एचएक्स 6 प्लस को लेकर कंफ्यूज हैं, तो यही एक सवाल है जो आप खुद से पूछना चाहेंगे। वैसे तो आप बाहर से भी लेदर सीट लगवा सकते हैं, लेकिन हुंडई की ओरिजिनल फिट और फिनिश हमेशा ज्यादा बेहतर लगेगी।

    हुंडई वरना एचएक्स 6 vs एचएक्स 6 प्लस : फीचर

    यह दोनों वेरिएंट फीचर लोडेड हैं, लेकिन एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट में कई महत्वपूर्ण फीचर अपडेट दिए गए हैं।

    एचएक्स 6 वेरिएंट में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, छह स्पीकर, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, सिंगल-पेन सनरूफ, और स्मार्ट ओपनिंग बूट जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Hyundai Verna HX 6

    Hyundai Verna HX 6 Plus

    जबकि, एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम भी दिया गया है। इन दोनों वेरिएंट में बड़े डिस्प्ले, पावर्ड फ्रंट सीटें, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन जैसे फीचर की कमी है।

    क्या आप जानना चाहते हैं कि 2026 हुंडई वरना के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं? तो आप यह स्टोरी देख सकते हैं

    हुंडई वरना एचएक्स 6 vs एचएक्स 6 प्लस : सेफ्टी

    इन दोनों वेरिएंट में एक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    एचएक्स 6 और एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट में छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, ईएससी, हिल स्टार्ट असिस्ट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    इन दोनों वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, एडीएएस, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और एक अतिरिक्त एयरबैग का अभाव है। 

    कोई समझौता नहीं : एचएक्स 6 प्लस की बजाए एचएक्स 6 वेरिएंट चुनने पर आप किसी भी सेफ्टी फीचर से वंचित नहीं रहेंगे।  

    हुंडई वरना एचएक्स 6 vs एचएक्स 6 प्लस : इंजन ऑप्शन

    एचएक्स 6 और एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट में केवल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 

    पावर

    115 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड मैनुअल, सीवीटी 

    सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमेटिक)

    बता दें कि हुंडई वरना न्यू मॉडल के एचएक्स 8 और एचएक्स 10 वेरिएंट में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया गया है, जो ज्यादा पावर और टॉर्क देता है। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी। 

    कारदेखो का है कहना 

    नई हुंडई वरना सेडान कार के एचएक्स 6 वेरिएंट में सभी जरूरी कंफर्ट और सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जो इसे उन ग्राहकों के लिए एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनाता है जो अपना बजट बढ़ाना नहीं चाहते।

    हालांकि, 60,000 रुपये ज्यादा प्राइस पर आपको एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट मिल जाता है, जिसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और 8-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। यह सभी फीचर केबिन एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाते हैं और गाड़ी को ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं।  यहां देखें एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट का पूरा लुक

    Hyundai Verna HX 6

    Hyundai Verna HX 6 Plus

    यदि आपको अतिरिक्त कंफर्ट और केबिन में अपमार्केट फील चाहिए या फिर आप लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए कोई कार खरीदना चाहते हैं, तो एचएक्स 6 प्लस वेरिएंट आपके लिए अच्छा साबित होगा क्योंकि यह अपनी ज्यादा कीमत को सही साबित करता है। अगर आपको प्राइस और फीचर के बीच अच्छा बैलेंस चाहिए तो एचएक्स 6 को लेना स्मार्ट चॉइस होगी क्योंकि इसमें किसी भी जरूरी फीचर की कमी नहीं है।

    आप कौनसा वेरिएंट चुनना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।

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    हुंडई वरना पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    P
    pravin motwani
    Apr 8, 2026, 11:31:35 AM

    Do you have diesel engine in verna?

    और देखें...
    जवाब
    Write a Reply
    2
    C
    cardekho support
    Apr 8, 2026, 6:03:58 PM

    The Hyundai Verna is now available only with petrol engine options and does not come with a diesel engine anymore.

    और देखें...
      जवाब
      Write a Reply

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