2026 हुंडई वरना एचएक्स8 फोटो गैलरी: क्या सेडान कार का ये वेरिएंट लेना चाहिए? जानिए यहां

प्रकाशित: अप्रैल 10, 2026 06:13 pm । सोनू

2026 हुंडई वरना के डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसकी वेरिएंट लाइनअप को भी अपडेट किया गया है। टॉप मॉडल एचएक्स10 से नीचे वाले एचएक्स8 वेरिएंट टर्बो-पेट्रोल इंजन के लिए एंट्री पॉइंट का काम करता है, साथ ही कुछ अतिरिक्त फीचर भी मिलते हैं।

अगर आप मिड वेरिएंट या टॉप मॉडल के बजाय इसे लेने की सोच रहे हैं, तो यहां देखिए इसमें डिजाइन, इंटीरियर और इंजन ऑप्शन के मामले में क्या-क्या मिलता है।

हुंडई वरना एचएक्स8: एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

वरना एचएक्स8 में आगे की तरफ वही शार्प और मॉडर्न डिजाइन बरकरार है जो इसकी पूरी लाइनअप में देखने को मिलता है। आगे अपडेट ब्लैक ग्रिल इसकी खूबसूरती को और बढ़ाती है, जबकि ओवरऑल लेआउट पहले जैसा ही है, जिसमें चौड़ी ग्रिल, स्लीक लाइटिंग एलिमेंट्स, और साफ लाइन्स इसकी सड़क पर शानदार मौजूदगी बनाए रखती है।

साइड प्रोफाइल

साइड वाले हिस्से की बात करें तो यहां एचएक्स8 16-इंच अलॉय व्हील के साथ अलग नजर आता है। खास बात ये है कि अगर आप टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं तो ये अलॉय व्हील डार्क ग्रे कलर में आते हैं, जो इसमें थोड़ा और स्पोर्टी टच जोड़ते हैं। टर्बो-पेट्रोल वर्जन में रेड ब्रेक कैलिपर्स भी मिलते हैं, जो इसके स्पोर्टी अंदाज को और बढ़ा देते हैं।

यह अभी भी आकर्षक और संतुलित नजर आती है, जिसमें क्रोम फिनिश डोर हैंडल और विंडो लाइन एक कंट्रास्ट जोड़ती है। इसका बाकी का साइड प्रोफाइल पहले जैसा ही है।

पीछे का डिजाइन

पीछे की तरफ वरना एचएक्स8 में स्लीक टेल लैंप्स के साथ इंटीग्रेटेड बंपर लेआउट दिया गया है। कनेक्टेड एलईडी टेल लाइटें इसे मॉडर्न लुक देती है, जबकि स्पॉइलर इसकी स्पोर्टी अपील को और बढ़ाता है।

कुल मिलाकर, एचएक्स6 वेरिएंट की तुलना में एचएक्स8 वेरिएंट में कोई ज्यादा विजुअल बदलाव नहीं किए गए हैं। अगर आप एचएक्स6 और एचएक्स6 प्लस वेरिएंट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं हमारी विस्तृत रिपोर्ट देखें।

हुंडई वरना एचएक्स8: केबिन

वरना एचएक्स8 में ड्यूल-टोन ब्लैक और बैज केबिन थीम दी गई है, जो इसे अंदर से प्रीमियम फील देती है। जो लोग टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं, उन्हें पूरी ब्लैक केबिम थीम मिलेगी, जो थोड़ा स्पोर्टी टच देता है। इसे और बेहतर बनाने के लिए, टर्बो वेरिएंट में मेटल पेडल भी दिए गए हैं।

केबिन में लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जबकि इंटीग्रेटेड डिस्प्ले और सिल्वर एक्सेंट केबिन को और निखारते हैं। कुल मिलाकर एचएक्स8 का केबिन प्रीमियम लगता है, जैसा कि लाइनअप के किसी भी टॉप मॉडल्स से उम्मीद की जाती है।

अगर आपका बजट कम है, तो आप एचएक्स4 वेरिएंट पर विचार कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने एक अलग रिपोर्ट में बताया है।

हुंडई वरना एचएक्स8: फीचर और सेफ्टी

वरना कार के एचएक्स8 वेरिएंट में दिए गए अतिरिक्त फीचर में एक बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और मेमोरी फंक्शन के साथ 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट शामिल है।

अन्य फीचर में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, आगे वेंटिलेटेड सीटें, इलेक्ट्रिक सनरूफ, पीछे विंडो सनशेड, 8 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, पीछे एसी वेंट्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, एम्बिएंट लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल और कीलेस एंट्री शामिल है।

सुरक्षा के लिए लेवल-2 एडीएएस, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, एक डैशकैम, और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। वहीं 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, रियर व्यू कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर जैसे फीचर को पहले की तरह बरकरार रखा गया है।

नोट: तीनों नए सेफ्टी फीचर केवल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ मिलते हैं। इसके अलावा, ईपीबी और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक केवल डीसीटी वेरिएंट्स में मिलते हैं।

इसमें डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट, और कुछ सेफ्टी फीचर का अभाव है, जो केवल टॉप मॉडल एचएक्स10 वेरिएंट में उपलब्ध हैं।

हुंडई वरना एचएक्स8: इंजन

वरना गाड़ी के एचएक्स8 वेरिएंट में केवल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 115 पीएस 160 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल/ सीवीटी 6-स्पीड मैनुअल/ 7-स्पीड डीसीटी

डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

हुंडई वरना एचएक्स8: प्राइस और कंपेरिजन

हुंडई वरना एचएक्स8 की कीमत 14.88 लाख रुपये से 17.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया, और फॉक्सवैगन वर्टस जैसी सेडान कार है। यहां आप वरना की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देख सकते हैं।

कारदेखो की राय

लाइनअप में वरना एचएक्स8 में एक बेहतरीन पैकेज मिलता है, जिसमें जरूरी कंफर्ट और सुविधा के साथ दोनों इंजन ऑप्शन हैं। इसमें ज्यादातर जरूरी चीजें हैं जिनकी ग्राहक इस प्राइस में अपनी कार में उम्मीद करते हैं, साथ ही ज्यादा पावरफुल इंजन का विकल्प भी मिलता है। हालांकि इसमें कुछ ऐसे फीचर की कमी है जो केवल टॉप मॉडल में दिए गए हैं, लेकिन यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो टॉप मॉडल के लिए बजट बढ़ाए बिना फीचर से भरपूर हुंडई वरना सेडान कार लेना चाहते हैं।

यह भी देखें: हुंडई वरना ऑन रोड प्राइस

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