    हुंडई इंडिया फ्यूचर प्लान: 2030 तक 8 नई हाइब्रिड कार लॉन्च होगी

    प्रकाशित: अक्टूबर 16, 2025 11:40 am । सोनू

    हाइब्रिड मॉडल में मास-मार्केट और प्रीमियम दोनों सेगमेंट की कार शामिल होंगी, जिनमें कुछ मौजूदा नेमप्लेट के साथ-साथ नए लॉन्च भी शामिल होंगे

    Hybrid Hyundai Cars

    हुंडई इंडिया ने हाल ही में इन्वेस्टर मीट में 2030 तक 8 नई हाइब्रिड कार लॉन्च करने की पुष्टि की है। कोरियन कार कंपनी ने कई अन्य घोषणाएं भी की है जिनके बारे में हमने इस खबर में बताया है।

    क्या उम्मीद है?

    Hybrid Hyundai Cars

    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हुंडई अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले से ही माइल्ड-हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल बेच रही है, लेकिन अभी तक कंपनी ने इन्हें भारत में पेश नहीं किया है। इन 8 नई हाइब्रिड कार में मौजूदा नेमप्लेट के साथ-साथ नए मॉडल भी शामिल होने की उम्मीद है, जिन्हें हुंडई मास-मार्केट और प्रीमियम सेगमेंट में उतारेगी।

    दरअसल, नई जनरेशन क्रेटा कार में एक हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है। ऐसा होने पर क्रेटा अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी मारुति ग्रैंड विटारा और मारुति विक्टोरिस को कड़ी टक्कर दे सकती है, क्योंकि ये दोनों गाड़ी हाइब्रिड इंजन विकल्प के साथ आती है। हाइब्रिड कार आईसीई पावर्ड और ईवी के बीच का गैप भरती है, और कंपनी ने अभी तक इस तकनीक का पूरी तरह से फायदा नहीं उठाया है, जब यह तकनीक सभी तक पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर हुंडई को बढ़त मिलेगी।

    इस साल की शुरुआत में, हुंडई ने अपने नए हाइब्रिड सिस्टम से पर्दा उठाया था, जिसमें दो पावरट्रेन ऑप्शन: 2.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी गई थी। भारत में हम 1.5-लीटर हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद करते हैं, जो भारत में हुंडई कार के शुरुआती बैच को पावर देगा।

    अन्य उल्लेखनीय अपडेट

    Hyundai MPV and Off-roader Confirmed

    2030 में हुंडई के पास भारत में पेश करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोरियन कार कंपनी से और क्या उम्मीद की जा सकती है, तो इन खबरों को जरूर पढ़ें:

    हुंडई के फ्यूचर प्लान पर आपके क्या विचार हैं हमें नीचे कमेंट में बताएं, और सभी महत्वपूर्ण व दिलचस्प ऑटोमोटिव अपडेट के लिए कारदेखो को फॉलो करें।

    1 कमेंट
    1
    Y
    yohann
    Oct 16, 2025, 6:08:46 AM

    When is the next gen Hyundai Tucson expected to be launched in India?

