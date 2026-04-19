हुंडई एक्सटर एचएक्स3 vs एचएक्स4: माइक्रो एसयूवी कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

प्रकाशित: अप्रैल 19, 2026 10:41 am । सोनू

फेसलिफ्ट हुंडई एक्सटर अभी भी माइक्रो एसयूवी कार सेगमेंट में एक दमदार विकल्प बनी हुई है, जो 8 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। इनमें एचएक्स3 और एचएक्स4 वेरिएंट लाइनअप में एक-दूसरे के काफी करीब हैं, जिसकी वजह से ग्राहकों के मन में अक्सर इन्हें लेकर कन्फ्यूजन रहता है।

एचएक्स3 को बेस मॉडल के ऊपर पोजिशन किया गया है, जबकि एचएक्स4 में कुछ अतिरिक्त कंफर्ट, सुविधाएं और प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। इन दोनों की कीमत में काफी अंतर होने से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आपको एचएक्स3 लेना चाहिए, या एचएक्स4 के लिए बजट बढ़ाना चाहिए? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

हुंडई एक्सटर एचएक्स3 vs एचएक्स4: एक्सटीरियर

दोनों वेरिएंट का ओवरऑल डिजाइन एक जैसा ही है, जिसमें बॉक्सी स्टांस, स्कवायर व्हील आर्क, और एसयूवी जैसा पोर्शन शामिल है। फेसलिफ्ट अपडेट से आगे का हिस्सा थोड़ा ज्यादा शार्प दिखता है, लेकिन कुल मिलाकर दोनों वेरिएंट में एक जैसा अपराइट स्टांस नजर आता है।

एचएक्स3 में हेलोजन हेडलैंप्स दिए गए हैं, जबकि बंपर के नीचे की तरफ सिल्वर इनसर्ट है जो लुक में कंट्रास्ट जोड़ता है। राइडिंग के लिए बिना कवर के 14-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं, जिससे इसका लुक काफी बेसिक लगता है। ओआरवीएम में भी इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर नहीं दिए गए हैं। हालांकि, बड़े व्हील आर्क और सी-पिलर पर ब्लैक इनसर्ट जैसे एलिमेंट्स इसके लुक को और बेहतर करते हैं। पीछे की तरफ, एचएक्स3 में एलईडी टेल लैंप्स के साथ एक ग्लॉसी ब्लैक इनसर्ट दिया गया है।

वहीं एचएक्स4 को कुछ और फीचर जोड़कर बेहतर बनाया गया है। इसमें भी वही अपराइट और बॉक्सी स्टांस बरकरार है, लेकिन इसमें एलईडी डीआरएल दिए गए हैं, हालांकि हेलोजन हेडलैंप्स को बरकरार रखा गया है। एचएक्स4 वेरिएंट में 15-इंच स्टील व्हील के साथ स्टाइलिश कवर दिए गए हैं, जो एचएक्स3 के सिंपल स्टील व्हील से काफी अच्छे लगते हैं। साइड प्रोफाइल काफी हद तक वैसी ही है, जिसमें ब्लैक बॉडी क्लेडिंग, बड़े व्हील आर्क, और सी-पिलर पर लगा इनसर्ट इसे एसयूवी कार जैसा लुक देता है। हालांकि, दोनों वेरिएंट में रूफ रेल्स और पीछे स्पॉइलर जैसे फीचर नहीं दिए गए हैं।

हुंडई एक्सटर एचएक्स3 vs एचएक्स4: कलर ऑप्शन

हुंडई एक्सटर एचएक्स3 कलर ऑप्शन हुंडई एक्सटर एचएक्स4 कलर ऑप्शन गोल्डन ब्रॉन्ज गोल्डन ब्रॉन्ज एबिस ब्लैक पर्ल एबिस ब्लैक पर्ल एबिस ब्लैक मैट एबिस ब्लैक मैट स्टारी नाइट स्टारी नाइट टाइटन ग्रे टाइटन ग्रे टाइटन ग्रे मैट टाइटन ग्रे मैट एटलस व्हाइट एटलस व्हाइट रेंजर खाकी रेंजर खाकी

हुंडई एक्सटर कार के एचएक्स3 और एचएक्स4 दोनों वेरिएंट में एक जैसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों वेरिएंट मे एक जैसे रंगों का विकल्प मिलने से आपको किसी एक को चुनने का फैसल कलर की उपलब्धता के हिसाब से नहीं करना पड़ेगा। यहां हुंडई एक्सटर के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें।

हुंडई एक्सटर एचएक्स vs एचएक्स: केबिन

एक्सटर एचएक्स3 और एचएक्स4 का केबिन लेआउट और डिजाइन एक जैसा ही है। इनमें ड्यूल-टोन थीम दी गई है, दोनों वेरिएंट में नेवी ब्लू और ग्रे कॉम्बिनेशन फिनिश दी गई है, जिससे यह थोड़ी स्पोर्टी लगती है। दोनों वेरिएंट की सीटों पर बैज फिनिश वाली सेमी-फैब्रिक अपहोल्स्ट्री चढ़ी है, जो केबिन को शानदार लुक देती है।

डैशबोर्ड लेआउट सिंपल और फंक्शनल है, सेंटर कंसोल और डैशबोर्ड पर दिए गए सिल्वर एक्सेंट इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। दोनों वेरिएंट में एक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है, जो इसे थोड़ा स्पोर्टी टच देता है।

हुंडई एक्सटर एचएक्स3 vs एचएक्स4: फीचर

एक्सटर एचएक्स3 और एचएक्स4 दोनों में एक जैसे जरूरी फीचर दिए गए हैं। इनमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, टाइप-सी यूएसबी पोर्ट, एक हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और आगे वाले पैसेंजर के लिए पावर विंडो जैसे फीचर्स शामिल हैं।

हालांकि, एचएक्स3 की तुलना में एचएक्स4 में कुछ अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। इसमें पीछे एसी वेंट्स, एक ड्राइवर साइड ऑटो अप/डाउन पावर विंडो, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, और पीछे टाइप-सी यूएसबी पोर्ट शामिल है। ध्यान दें कि दोनों वेरिएंट में सिंगल पैन सनरूफ नहीं मिलता है, जो एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट से दिया गया है।

हुंडई एक्सटर एचएक्स3 vs एचएक्स4: सेफ्टी

दोनों वेरिएंट में छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, आईएसओफिक्स माउंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, और सेंसर के साथ एक रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे जरूरी सुरक्षा फीचर दिए गए हैं।

यहां हुंडई एक्सटर की वेरिएंट अनुसार फीचर लिस्ट देखें।

हुंडई एक्सटर एचएक्स3 vs एचएक्स4: इंजन

एक्सटर गाड़ी के एचएक्स3 और एचएक्स4 दोनों वेरिएंट में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट का विकल्प भी मिलता है।

हालांकि, अगर आप ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाली कार चाहते हैं तो आपको एचएक्स3 वेरिएंट ही लेना होगा, क्योंकि एचएक्स4 में एएमटी गियरबॉक्स नहीं दिया गया है। स्पेसिफिकेशन की जानकारी नीचे दी गई है:

इंजन 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 83 पीएस 83 पीएस/ 69 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 114 एनएम 114 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी) गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एमटी* 5-स्पीड एमटी

*एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

हुंडई एक्सटर एचएक्स 3 vs एचएक्स 4: प्राइस

वेरिएंट एचएक्स3 एचएक्स4 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन 6.24 लाख रुपये 7.22 लाख रुपये 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-सीएनजी के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन 7.44 लाख रुपये 8.27 लाख रुपये 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन 6.91 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।

हुंडई एक्सर माइक्रो एसयूवी कार का मुकाबला टाटा पंच और सिट्रोएन सी3 से है। इसे हुंडई ग्रैंड आई10 निओस जैसी हैचबैक कार के विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है।

यह भी देखें: हुंडई एक्सटर ऑन रोड प्राइस