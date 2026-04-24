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    हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट एचएक्स 6 Vs एचएक्स 8 : क्या आपको इसका मिड-वेरिएंट एचएक्स 6 लेना चाहिए या फिर इससे ऊपर वाले वेरिएंट पर अपग्रेड करना चाहिए?

    एचएक्स 8 वेरिएंट में कई प्रीमियम टच और कुछ खास कंफर्ट फीचर मिलते हैं, लेकिन क्या इसकी ज्यादा कीमत वाजिब ठहरती है? चलिए जानते हैं आगे :-

    प्रकाशित: अप्रैल 24, 2026 05:11 pm । स्तुति

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    Hyundai Exter

    हाल ही में 2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हुई है, जिसमें कई हल्के-फुल्के डिजाइन अपडेट दिए गए हैं और इसमें कई नए फीचर और नया वेरिएंट लाइनअप जोड़ा गया है। यह माइक्रो एसयूवी कार सात वेरिएंट : एचएक्स 2, एचएक्स 3, एचएक्स 4, एचएक्स 4+, एचएक्स 6, एचएक्स 8, और एचएक्स 10 में आती है। 

    ऊपर बताए गए वेरिएंट में से एचएक्स 6 इसका सबसे फीचर लोडेड मिड-वेरिएंट है, जिसमें कई शानदार फीचर के साथ आकर्षक स्टाइलिंग एलिमेंट मिलते हैं। जबकि, एचएक्स 8 वेरिएंट कई प्रीमियम एलिमेंट, बेहतर कंफर्ट फीचर और हल्के-फुल्के डिजाइन अपडेट के साथ चीजों को एक कदम आगे ले जाता है।

    अब सवाल यह उठता है कि क्या आपको इसका वैल्यू-पैक्ड एचएक्स 6 वेरिएंट खरीदना चाहिए या फिर ज्यादा प्रीमियम एचएक्स 8 वेरिएंट के लिए अपना बजट बढ़ाना चाहिए? चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    हुंडई एक्सटर एचएक्स 6 Vs एचएक्स 8: कीमत 

    वेरिएंट 

    पेट्रोल एमटी 

    पेट्रोल एएमटी 

    सीएनजी एमटी 

    हुंडई एक्सटर एचएक्स 6

    7.95 लाख रुपये 

    8.55 लाख रुपये 

    8.94 लाख रुपये 

    हुंडई एक्सटर एचएक्स 8 

    8.36 लाख रुपये 

    9.08 लाख रुपये 

    9.41 लाख रुपये 

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है। 

    जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, इन दोनों वेरिएंट के पेट्रोल एमटी वेरिएंट के बीच अंतर 41,000 रुपये का है। जबकि, एएमटी और सीएनजी वेरिएंट के बीच अंतर क्रमशः 53,000 रुपये और 47,000 रुपये का है। 

    यदि आपका बजट टाइट है, तो आप एचएक्स4 + और एचएक्स 6 वेरिएंट के बीच कंपेरिजन भी देख सकते हैं।

    हुंडई एक्सटर एचएक्स 6 Vs एचएक्स 8: एक्सटीरियर 

    यह दोनों वेरिएंट दिखने में काफी हद तक एक जैसे लगते हैं, लेकिन एचएक्स 8 वेरिएंट में एक ऐसा खास डिजाइन एलिमेंट मौजूद है जो इसे सबसे अलग बनाता है।

    Hyundai Exter Facelift HX 6

    Hyundai Exter

    आगे की तरफ दोनों वेरिएंट में प्रोजेक्टर (बाय-फंक्शन) हेडलाइट के साथ एच-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स, नई ब्लैक ग्रिल और सिल्वर फिनिश्ड स्किट प्लेट दी गई है।

    Hyundai Exter Facelift HX 6

    Hyundai Exter HX 8

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें व्हील आर्क के आसपास चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग, ओआरवीएम्स माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर और ब्लैक फिनिश्ड रूफ रेल्स दी गई है। जबकि, एचएक्स 8 वेरिएंट में राइडिंग के लिए 15-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं जो इसे अच्छी रोड प्रेजेंस देते हैं।  

    Hyundai Exter Facelift HX 6

    Hyundai Exter HX 8

    पीछे की तरफ दोनों वेरिएंट में एलईडी टेललाइट, शार्क फिन एंटीना और नई स्किड प्लेट दी गई है। इनमें विंग-शेप्ड स्पॉइलर (पेट्रोल वेरिएंट में) भी दिया गया है, जो इसे ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देता है। 

    एचएक्स 6 वेरिएंट का करीब से लुक देखने के लिए यह स्टोरी देखें। 

    अलॉय व्हील्स एक बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं:

    एचएक्स 6 और एचएक्स 8 वेरिएंट में एक जैसे डिजाइन एलिमेंट मिलते हैं, लेकिन एचएक्स 8 वेरिएंट में अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं।

    हुंडई एक्सटर एचएक्स 6 Vs एचएक्स 8: इंटीरियर  

    नई हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट कार के एचएक्स 6 और एचएक्स 8 वेरिएंट में डुअल-टोन नेवी और ग्रे कलर केबिन थीम के साथ सेमी-फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। 

    Hyundai Exter Facelift HX 6

    Hyundai Exter HX 8

    हालांकि, एचएक्स 8 वेरिएंट में कई प्रीमियम अपडेट दिए गए हैं जिससे इसका केबिन काफी शानदार लगता है। इसमें लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब दिया गया है जो केबिन को आकर्षक लुक देता है। एचएक्स 8 वेरिएंट में फुटवेल लाइटिंग भी दी गई है जिससे इसका केबिन रात में काफी अपमार्केट लगता है। 

    एचएक्स 6 और एचएक्स 8 वेरिएंट में कई काम आने वाले कंफर्ट फीचर भी दिए गए हैं जिनमें फोल्डिंग ड्राइवर आर्मरेस्ट, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर हेडरेस्ट और पार्सल ट्रे शामिल हैं। इन दोनों मिड-वेरिएंट में सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलता है जो केबिन को हवादार बनाता है। 

    टॉप वेरिएंट में अतिरिक्त फीचर मिलते हैं :

    एचएक्स 8 वेरिएंट में एचएक्स 10 वेरिएंट वाले सभी कंफर्ट फीचर दिए गए हैं। लेकिन, एचएक्स 10 वेरिएंट में अतिरिक्त फीचर के तौर पर मेटल पैडल्स भी मिलते हैं। 

    हुंडई एक्सटर एचएक्स 6 Vs एचएक्स 8: फीचर 

    हुंडई एक्सटर न्यू मॉडल के एचएक्स 6 वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8-इंच टचस्क्रीन, इलेक्ट्रिक सनरूफ, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल (पेट्रोल), पैडल शिफ्टर्स (एएमटी), स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, फ्रंट और रियर स्पीकर, रियर एसी वेंट्स, और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Hyundai Exter Facelift HX 6

    Hyundai Exter HX 8

    जबकि, एचएक्स 8 वेरिएंट में वायरलेस फोन चार्जर भी दिया गया है जिससे इसका केबिन व्यवस्थित लगता है। इसमें कूल्ड ग्लवबॉक्स और ऑटोमेटिक हेडलैंप्स भी दिए गए हैं। 

    यदि आप फेसलिफ्ट एक्सटर कार के वेरिएंट-वाइज फीचर देखना चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं। 

    हुंडई एक्सटर एचएक्स 6 Vs एचएक्स 8: सेफ्टी 

    सेफ्टी के मामले में यह दोनों वेरिएंट काफी फीचर लोडेड हैं। इनमें छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल-होल्ड कंट्रोल, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, रियर पार्किंग सेंसर, रिवर्सिंग कैमरा, टीपीएमएस, डैशकैम और रियर डिफॉगर जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    एचएक्स 8 वेरिएंट में अतिरिक्त फीचर के तौर पर रियर वाइपर के साथ वॉशर भी मिलता है। 

    यदि आप एचएक्स 8 वेरिएंट के बारे में जानना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट देख सकते हैं। 

    हुंडई एक्सटर एचएक्स 6 Vs एचएक्स 8: इंजन ऑप्शन 

    फेसलिफ्ट हुंडई एक्सटर के एचएक्स 6 और एचएक्स 8 वेरिएंट में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं, साथ ही इसमें सीएनजी का ऑप्शन भी दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन 

    1.2-लीटर 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.2-लीटर 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी 

    पावर 

    83 पीएस 

    83 पीएस/ 69 पीएस (सीएनजी)

    टॉर्क 

    114 एनएम

    114 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी)

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    कारदेखो का क्या है कहना 

    2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट का एचएक्स 6 वेरिएंट एक फीचर लोडेड पैकेज है। इसमें ज्यादातर जरूरी फीचर्स के साथ कुछ खास कंफर्ट फीचर्स भी मिलते हैं जिनकी आप लंबे समय तक तारीफ करेंगे। यह उन लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी चॉइस है जो अपना बजट बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते।

    हालांकि, एचएक्स 8 एक्सटर का वो वेरिएंट है जहां से यह गाड़ी प्रीमियम लगने लगती है। 40,000 रुपये से 50,000 रुपये अतिरिक्त कीमत पर इसमें अलॉय व्हील्स, लेदर रैप्ड टचपॉइंट्स, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक हेडलैंप्स और कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे फीचर दिए गए हैं, जिससे इसका लुक बेहद आकर्षक लगता है और यह अच्छा केबिन एक्सपीरिएंस भी देती है। यह सभी फीचर कागज पर यह छोटे-मोटे एडिशन लग सकते हैं, मगर यह रोजाना इस्तेमाल करने और लॉन्ग-टर्म ओनरशिप में एक बड़ा फर्क पैदा करते हैं। 

    अगर आप कीमत और फीचर्स के बीच अच्छा बैलेंस चाहते हैं, तो एचएक्स 6 वेरिएंट को चुनना एक समझदारी भरा विकल्प होगा। वहीं, अगर आपके पास अपना बजट बढ़ाने की थोड़ी बहुत गुंजाइश है, तो एचएक्स 8 वेरिएंट खरीदना आपके लिए सबसे सही विकल्प होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रीमियम एक्सपीरिएंस मिलता है। आप इन दोनों में से कोई भी वेरिएंट चुनें, आप कभी निराश नहीं होंगे।

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