हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट एचएक्स 4 प्लस Vs एचएक्स 6: इस एसयूवी कार का कौनसा मिड-वेरिएंट खरीदना होगा बेहतर?

प्र�काशित: अप्रैल 23, 2026 02:57 pm । स्तुति

हाल ही में 2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हुई है। इस गाड़ी में कई हल्के-फुल्के डिजाइन और फीचर अपडेट दिए गए हैं और इसके वेरिएंट लाइनअप में भी बदलाव किया गया है। यह एसयूवी कार सात वेरिएंट : एचएक्स 2, एचएक्स 3, एचएक्स 4, एचएक्स 4+, एचएक्स 6, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में आती है।

एचएक्स 4+ वेरिएंट को लाइनअप के बीच में पोजिशन किया गया है और इसमें कई अच्छे फीचर दिए गए हैं, जबकि एचएक्स 6 वेरिएंट स्टाइलिंग को और बेहतर बनाकर, कंफर्ट बढ़ाकर और कुछ नए फीचर जोड़कर इसे एक लेवल और आगे ले जाता है।

क्या आपको पैसे बचाकर एचएक्स 4+ वेरिएंट खरीदना चाहिए या फिर ज्यादा फीचर लोडेड एचएक्स 6 वेरिएंट लेना चाहिए? चलिए जानते हैं आगे :-

हुंडई एक्सटर एचएक्स 4+ Vs एचएक्स 6: कीमत

वेरिएंट पेट्रोल एमटी पेट्रोल एएमटी सीएनजी एमटी हुंडई एक्सटर एचएक्स 4+ - 8.06 लाख रुपये - हुंडई एक्सटर एचएक्स 6 7.95 लाख रुपये 8.55 लाख रुपये 8.94 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, एचएक्स 4+ वेरिएंट में केवल एएमटी का ऑप्शन दिया गया है। एक्सटर एचएक्स 6 वेरिएंट का पेट्रोल एएमटी वर्जन एचएक्स 4+ वेरिएंट से 50,000 रुपये ज्यादा महंगा है। एचएक्स 6 वेरिएंट में पेट्रोल-मैनुअल और सीएनजी-मैनुअल ऑप्शन भी दिया गया है। एचएक्स 6 वेरिएंट में अतिरिक्त कीमत पर क्या कुछ खास मिलता है आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

हुंडई एक्सटर एचएक्स 4+ Vs एचएक्स 6: एक्सटीरियर

डिजाइन के मामले में एचएक्स 4 प्लस फीचर लोडेड वेरिएंट लगता है। आगे की तरफ इसमें एलईडी डीआरएल्स, सिल्वर स्किड प्लेट और ब्लैक ग्रिल दी गई है, जो कि सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड मिलती है। हालांकि, इसमें प्रोजेक्टर हेडलैंप्स की कमी है, जो कि इससे ऊपर वाले एचएक्स 6 वेरिएंट में मिलते हैं।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो दोनों वेरिएंट में ओआरवीएम्स पर एलईडी टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, साथ ही इनमें व्हील आर्क क्लैडिंग और 15-इंच डुअल-टोन स्टाइलिश स्टील व्हील्स भी दिए गए हैं। एचएक्स 6 वेरिएंट में रूफ रेल्स दिए गए हैं, जो कि एक्सटर को ज्यादा ऊंचा और एसयूवी कार जैसा लुक देते हैं।

पीछे की तरफ दोनों वेरिएंट में एलईडी टेललाइट और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है। हालांकि, एचएक्स 6 वेरिएंट में ज्यादा प्रीमियम लुक के लिए शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है।

क्या आप एक्सटर एचएक्स 4+ वेरिएंट का 360-डिग्री लुक देखना चाहते हैं? यह स्टोरी देखें।

सभी पैमानों पर खरा उतरती है: एचएक्स 6 वेरिएंट में स्टाइलिंग और फंक्शनैलिटी के मामले में काफी कुछ खास मिलता है।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 4+ Vs एचएक्स 6: इंटीरियर

एचएक्स 4+ और एचएक्स 6 वेरिएंट में डुअल-टोन नेवी और ग्रे कलर केबिन थीम के साथ सेमी-फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। इन दोनों वेरिएंट की केबिन डिजाइन में ज्यादा कोई फर्क नहीं है।

इन दोनों वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है, और अतिरिक्त कंफर्ट के लिए इसमें एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट की सुविधा भी मिलती है। इनमें पार्सल ट्रे और सनरूफ फीचर भी दिया गया है जो केबिन को हवादार बनाता है।

फ्रंट और रियर पैसेंजर के लिए चार्जिंग पोर्ट की सुविधा भी दी गई है।

एचएक्स 6 वेरिएंट में फोल्डिंग ड्राइवर आर्मरेस्ट दिया गया है, जो केबिन में अच्छा कंफर्ट देता है।

इन दोनों वेरिएंट में लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब, फुटवेल लाइटिंग और स्पोर्ट्स पैडल जैसे प्रीमियम फीचर की कमी है।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 4+ Vs एचएक्स 6: फीचर

एचएक्स 4+ एक फीचर लोडेड वेरिएंट है जिसमें कई मॉडर्न फीचर दिए गए हैं जैसे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ, फ्रंट और रियर स्पीकर, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, रियर एसी वेंट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स, ऑल फोर पावर विंडो, और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट आदि।

वहीं, एचएक्स 6 वेरिएंट में कई अतिरिक्त कंफर्ट फीचर दिए गए हैं जो केबिन एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाते हैं। इनमें पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल (पेट्रोल इंजन के साथ), और एएमटी वेरिएंट के लिए पैडल शिफ्टर्स शामिल हैं। इन अतिरिक्त फीचर्स के साथ इसका केबिन ज्यादा प्रीमियम लगता है और रोज़ाना गाड़ी चलाने की कंडीशन में इसकी उपयोगिता बेहतर हो जाती है।

यहां देखें हुंडई एक्सटर के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

पैसा वसूल डील : कुल मिलाकर, एचएक्स 6 वेरिएंट के साथ आपको जो अतिरिक्त फीचर मिल रहे हैं, वह पूरी तरह से पैसा वसूल लगते हैं और ओनरशिप एक्सपीरिएंस को भी कहीं ज्यादा बेहतर बनाते हैं।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 4+ Vs एचएक्स 6: सेफ्टी

एचएक्स 4+ और एचएक्स 6 वेरिएंट दोनों में कई शानदार सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिनमें छह एयरबैग, हिल होल्ड कंट्रोल, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट शामिल है। इनमें रियर पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) भी दिया गया है।

इसके अलावा एचएक्स 6 वेरिएंट के साथ डैशकैम और रियर डिफॉगर फीचर भी मिलता है। रियर वाइपर के साथ वॉशर इकलौता फीचर है जो एचएक्स 6 वेरिएंट में भी नहीं दिया गया है।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 4+ Vs एचएक्स 6: इंजन ऑप्शन

नई हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट गाड़ी के एचएक्स 4+ और एचएक्स 6 वेरिएंट में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है। मगर, इसमें एचएक्स 4 + वेरिएंट के साथ मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। एचएक्स 6 वेरिएंट के साथ सीएनजी की चॉइस भी मिलती है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी पावर 83 पीएस 83 पीएस/ 69 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 114 एनएम 114 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी) ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

कारदेखो का क्या है कहना

2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट कार के एचएक्स 4+ वेरिएंट में सभी जरूरी और कई शानदार फीचर दिए गए हैं। यह वेरिएंट उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने बजट को ज्यादा बढ़ाए बिना एक बैलेंस्ड पैकेज चाहते हैं।

हालांकि, एचएक्स 6 वो वेरिएंट है जहां से एक्सटर ज्यादा प्रीमियम लगती है। 50,000 रुपये अतिरिक्त प्राइस पर इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई महत्वपूर्ण अपडेट दिए गए हैं। इसमें दिए गए अतिरिक्त फीचर ना केवल कंफर्ट को बढ़ाते हैं, बल्कि ओनरशिप एक्सपीरिएंस को भी बेहतर बनाते हैं।

यदि आपका बजट टाइट नहीं है तो हम आपको एचएक्स 6 वेरिएंट खरीदने की सलाह देंगे। एचएक्स 6 वेरिएंट एक ज्यादा बेहतर पैकेज है, जिसमें फीचर्स और रोड प्रेजेंस दोनों के मामले में काफी सुधार देखने को मिलते हैं, और इसमें कई सारे इंजन ऑप्शन भी दिए गए हैं।

अगर आप एचएक्स 6 वेरिएंट का करीब से लुक देखना चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं।