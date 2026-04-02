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    2026 हुंडई एक्सटर एचएक्स 8 फोटो गैलरी: माइक्रो एसयूवी कार के इस वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है, जानिए यहां

    एक्सटर एचएक्स 8 में आराम और सुविधा के लिए कई फीचर दिए गए हैं, और इसमें माइक्रो एसयूवी कार के सभी इंजन ऑप्शन मिलते हैं

    प्रकाशित: अप्रैल 02, 2026 06:10 pm । सोनू

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    Hyundai Exter HX 8

    हुंडई एक्सटर के फेसलिफ्ट वर्जन को हाल ही में भारत के कार बाजार में लॉन्च किया गया है, इसकी कीमत 5.80 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। हुंडई इसे नई वेरिएंट लाइनअप: एचएक्स 2, एचएक्स 3, एचएक्स 4, एचएक्स 4 प्लस, एचएक्स 6, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में बेच रही है। नई एक्सटर गाड़ी अब कुछ हुंडई शोरूम पर पहुंचना शुरू हो गई है। नई एक्सटर के नए वीडियो में टॉप मॉडल से नीचे वाले एचएक्स 8 वेरिएंट के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसके बारे हम जानेंगे आगे:

    एक्सटीरियर

    वीडियो में नई एक्सटर टाइटेनियम ब्लैक कलर में नजर आ रही है जो एचएक्स 8 वेरिएंट में उपलब्ध है। हमने एक्सटर के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में विस्तार से बताया है, जिससे आपको एक्सटर न्यू मॉडल का पसंदीदा कलर चुनने में मदद मिलेगी।

    आगे का डिजाइन

    नई एक्सटर का एचएक्स 8 वेरिएंट टॉप मॉडल एचएक्स 10 जैसा दिखता है। इसमें वही हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइटों के साथ एच आकार वाली एर्लडी डीआरएल और नई ग्रिल के लिए ब्लैक फिनिश भी दी गई है। इसमें बंपर में नई सिल्वर फिनिश स्किड भी दी गई है।

    Hyundai Exter

    साइड

    आपको एसयूवी कार के चारों ओर मोटी ब्लैक क्लेडिंग के साथ मस्कुलर व्हील आर्क और ओआरवीएम माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर दिखेंगे। एचएक्स 8 में टॉप मॉडल एचएक्स 10 वाले नए 15-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं। हुंडई इस वेरिएंट में काली रूफ रेल्स भी दे रही है, जो मिड वेरिएंट एचएक्स 6 से मिलती है।

    Hyundai Exter HX 8
    Hyundai Exter HX 8

    पीछे का डिजाइन

    पीछे से भी आपको एचएक्स 8 और एचएक्स 10 वेरिएंट में काफी समानताएं नजर आएंगी, जिसकी शुरुआती एलईडी टेल लाइटों से होती है। अन्य एलिमेंट्स में एक शार्क फिन एंटीना, एक विंग-शेप्ड स्पॉइलर (केवल एचएक्स 8 पेट्रोल में), और नई स्किड प्लेट शामिल है।

    Hyundai Exter HX 8

    केबिन

    हुंडई ने एचएक्स 8 में ड्यूल-टोन नेवी ब्लू और ग्रे केबिन थीम और सीट अपहोल्स्ट्री दी है। इसके अलावा इसमें सीटों के लिए सेमी-फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है, जो एचएक्स 10 वेरिएंट में है। नई एक्सटर गाड़ी में एचएक्स 8 वेरिएंट से लेदर-रेप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर नोब के साथ-साथ फुटवेल लाइटिंग भी मिलती है। एचएक्स 8 वेरिएंट में पीछे एक पार्सल ट्रे दी गई है, यह केवल पेट्रोल वेरिएंट के साथ मिलती है। एचएक्स 8 वेरिएंट में मेटल पेडल का अभाव है, जो एचएक्स 10 वेरिएंट में उपलब्ध है।

    Hyundai Exter HX 8

    फीचर

    फीचर की बात करें तो 2026 हुंडई एक्सटर एचएक्स 8 में एक 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (बिना ओटीए अपडेट सपोर्ट), वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आगे और पीछे स्पीकर दिए गए हैं। हुंडई ने एचएक्स 8 वेरिएंट में पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, एक सिंगल-पैन सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल (केवल पेट्रोल वेरिएंट), और पडल शिफ्टर (केवल एएमटी) जैसे फीचर भी दिए हैं।

    Hyundai Exter HX 8
    Hyundai Exter HX 8

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड कंट्रोल, एक बिल्ट-इन डैशकैम, वाशर और डिफॉगर के साथ एक पीछे वाइपर, और एक पीछे पार्किंग कैमरा दिया गया है। हमने नई हुंडई एक्सटर कार की वेरिएंट अनुसार फीचर लिस्ट भी बनाई है, जिससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

    2026 हुंडई एक्सटर एचएक्स 8: इंजन

    एचएक्स 8 2026 हुंडई एक्टर के उन तीन वेरिएंट्स में एक है जिसमें सभी इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं। यहां इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखिए:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    83 पीएस

    83 पीएस/69 पीएस (सीएनजी)

    टॉर्क

    114 एनएम

    114 एनएम/95 एनएम (सीएनजी)

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी*

    5-स्पीड एमटी

    *एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इसके किस वेरिएंट में कौनसा इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है तो इसकी वेरिएंट अनुसार इंजन ऑप्शन की स्टोरी देखें

    Hyundai Exter HX 8

    2026 हुंडई एक्सटर एचएक्स 8: प्राइस और कंपेरिजन

    2026 हुंडई एक्सटर एचएक्स 8 वेरिएंट की कीमत 8.36 लाख रुपये से 9.41 लाख रुपये के बीच है, जबकि अन्य वेरिएंट्स की प्राइस 5.80 लाख रुपये से 9.42 लाख रुपये (सभी इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। यहां एक्सटर की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देखें

    हुंडई की माइक्रो एसयूवी कार का मुकाबला टाटा पंच और सिट्रोएन सी3 से है। इसे रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू और टाटा नेक्सन से सस्ती कार के तौर पर भी चुना जा सकता है।

    यह भी देखें: हुंडई एक्सटर ऑन रोड प्राइस

    फोटो क्रेडिट

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