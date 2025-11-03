सभी
नई
पुरानी कार
    होंडा एलिवेट ADV एडिशन लॉन्च, कीमत 15.29 लाख रुपये से शुरू

    प्रकाशित: नवंबर 03, 2025 05:55 pm । सोनू

    45 Views
    एलिवेट ADV एडिशन को टॉप मॉडल जेडएक्स पर तैयार किया गया है और इसकी प्राइस इससे 41,000 रुपये अधिक है

    Honda Elevate ADV Edition

    होंडा ने एलिवेट एसयूवी कार का नया ADV एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 15.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसे टॉप मॉडल जेडएक्स पर तैयार किया गया है। इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव हैं जो डीलरशिप लेवल पर किए जाएंगे। तो बिना देरी किए आइए जानते हैं इस नए एडिशन में क्या-क्या मिलता है और इसकी शुरूआत हम कीमत से करते हैं।

    होंडा एलिवेट ADV एडिशन: प्राइस

    होंडा एलिवेट ADV एडिशन मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स में उपलब्ध है। ग्राहक इसे मोनोटोन और ड्यूल-टोन दोनों कलर विकल्प में चुन सकते हैं। यहां देखिए ADV एडिशन की प्राइस लिस्ट:

    पावरट्रेन

    जेडएक्स

    ADV एडिशन (नया)

    अंतर

    पेट्रोल मैनुअल

    14.88 लाख रुपये 

    15.29 लाख रुपये 

    41,000 रुपये

    पेट्रोल सीवीटी

    16.06 लाख रुपये 

    16.47 लाख रुपये 

    41,000 रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।

    होंडा एलिवेट ADV एडिशन की कीमत जेडएक्स वेरिएंट से 41,000 रुपये अधिक है।

    अगर आप एलिवेट एडिशन को ड्यूल-टोन कलर में लेते हैं तो इसके लिए 20,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

    होंडा एलिवेट ADV एडिशन: एक्सटीरियर डिजाइन

    Honda Elevate ADV Edition

    जैसा की ऊपर तस्वीरों में देखा जा सकता है, ADV एडिशन में कई ऑरेंज इनसर्ट और बॉडी डेकल्स दिए गए हैं जो इसे स्टैंडर्ड कार से अलग दिखाते हैं। आगे इसमें नई ग्रिल (2025 मॉडल जैसी) और फॉग लैंप्स के चारों ओर ऑरेंज इनसर्ट दिए गए हैं, जबकि हुड पर ऑरेंज स्टीकर है जो ओवरऑल थीम से मैच करते हैं।

    Honda Elevate ADV Edition

    ब्लैक व्हील में भी ऑरेंज इनसर्ट देखा जा सकता है, इसके अलावा आगे वाले दरवाजों पर एक बोल्ड ‘ADV’ स्टीकर है। गौर से देखने पर आगे वाले फेंडर पर भी ‘ADV एडिशन’ बैजिंग नजर आएगी। इसके अलावा विंडों के चारों ओर, रूफ रेल्स, डोर हैंडल और ओआरवीएम पर ब्लैक फिनिश है जो इस स्पेशल एडिशन हुंडई कार को शानदार लुक देती है।

    Honda Elevate ADV Edition

    टेलगेट पर एक ‘ADV एडिशन’ बैजिंग और बंपर पर ऑरेंज इनसर्ट है। एलिवेट ADV एडिशन दो कलर: लुनार सिल्वर और मेटियोरोइड में उपलब्ध है। इन दोनों रंगों के साथ ब्लैक छत का विकल्प भी उपलब्ध है।

    होंडा एलिवेट ADV एडिशन: केबिन डिजाइन

    Honda Elevate ADV Edition

    होंडा एलिवेट ADV एडिशन का केबिन काले रंग का है और इसमें कई ऑरेंज हाइलाइट और इनसर्ट दिए गए हैं। आगे और पीछे की दोनों सीटों पर ‘एडीवी’ ब्रांडिंग के साथ कॉन्ट्रास्ट ऑरेंज स्टिचिंग दी गई है। इसमें इल्लुमिनेटेड डैशबोर्ड है जो ‘ADV’ थीम के साथ बहुत कूल लगता है।

    होंडा एलिवेट ADV एडिशन: फीचर और सेफ्टी

    Honda Elevate ADV Edition

    यह एडिशन एलिवेट टॉप मॉडल पर बेस्ड है, ऐसे में इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, 7-इंच सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, सिंगल-पैन सनरूफ, और पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री जैसे फीचर दिए गए हैं।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑप्शनल 360 डिग्री कैमरा (डीलर फिटमेंट), होंडा का लेन वॉच कैमरा, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर मिलेंगे।

    होंडा एलिवेट ADV एडिशन: इंजन

    इंजन में बदलाव नहीं किया है। होंडा एलिवेट 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती है जिसके साथ मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

    पैरामीटर

    स्पेसिफिकेशन

    इंजन

    1.5-लीटर, 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    पावर

    121 पीएस

    टॉर्क

    145 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / सीवीटी*

    *कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

    अगर आप होंडा एलिवेट का ड्राइव अनुभव जानना चाहते हैं तो यहां हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू पढ़ें

    होंडा एलिवेट: प्राइस और कंपेरिजन

    Honda Elevate ADV Edition

    होंडा एलिवेट की कीमत 11 लाख रुपये से 16.67 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस/ग्रैंड विटारा, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन, और अपकमिंग टाटा सिएरा से है।

