प्रकाशित: सितंबर 02, 2025 03:14 pm । स्तुति

होंडा एलिवेट एसयूवी के बेस वेरिएंट एसवी को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट को कई कॉस्मेटिक अपडेट मिले हैं

होंडा कार्स इंडिया ने एलिवेट एसयूवी को नया अपडेट दिया है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में नई इंटीरियर कलर थीम और अपडेटेड ग्रिल दी गई है। होंडा एलिवेट कार में सभी बदलाव वेरिएंट अनुसार अलग-अलग किए गए हैं। यहां देखें पूरी जानकारी :-

क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं?

अगर ग्राहक एलिवेट कार का टॉप जेडएक्स वेरिएंट चुनते हैं तो उन्हें नई ब्लैक/आइवरी इंटीरियर कलर थीम मिलेगी जिसे एलिवेट अपेक्स एडिशन में भी दिया गया था। इसी के साथ एलिवेट कार में टॉप वेरिएंट के साथ अब तीन इंटीरियर कलर थीम : ब्लैक/ टैन, ब्लैक/आइवरी और ऑल-ब्लैक (एलिवेट ब्लैक एडिशन में) मिलती है। इस वेरिएंट में ऑप्शनल 360-डिग्री कैमरा और 7 कलर एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है।

यदि आप होंडा एलिवेट कार के टॉप वेरिएंट जेडएक्स और ब्लैक एडिशन में ज्यादा बोल्ड लुक चाहते हैं तो आप नई ऑप्शनल 'अल्फा बोल्ड प्लस ग्रिल' चुन सकते हैं जिसमें ज्यादा ब्लिंग और चौड़े वर्टिकल स्लेट्स दिए गए हैं। वहीं, अगर आप इसका टॉप सिग्नेचर ब्लैक एडिशन चुनते हैं तो आपको यह डिजाइन टच इसमें स्टैंडर्ड मिलेंगे, हालांकि इसे इसमें ऑल-ब्लैक कलर में दिया गया है।

वहीं, होंडा एलिवेट के लोअर वेरिएंट वी और वीएक्स में बेज कलर सीट अपहोल्स्ट्री की बजाए नई ब्लैक फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इन दोनों वेरिएंट के केबिन में डैशबोर्ड और डोर पैड पर अतिरिक्त कॉन्ट्रास्ट के लिए आइवरी फिनिश दी गई है। इन दोनों लोअर वेरिएंट में क्रिस्टल ब्लैक बॉडी कलर भी दिया गया है।

होंडा एलिवेट में मिलने वाले अन्य फीचर

होंडा एलिवेट कार की फीचर लिस्ट में कोई दूसरा बदलाव नहीं किया गया है। इस गाड़ी में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सिंगल-पेन सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर और 8 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम जैसे फीचर मिलने जारी हैं।

पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), रियर पार्किंग सेंसर और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिए गए हैं।

होंडा एलिवेट : इंजन ऑप्शन

होंडा एलिवेट गाड़ी में सिंगल 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है :-

पैरामीटर स्पेसिफिकेशन इंजन 1.5-लीटर 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 121 पीएस टॉर्क 145 एनएम ट्रांसमिशन ऑप्शन 6-स्पीड एमटी/ सीवीटी*

*कंटिन्युअस वेरिएबल ट्रांसमिशन

होंडा एलिवेट : कीमत और मुकाबला

होंडा एलिवेट कार की कीमत 11.91 लाख रुपये से 16.81 लाख रुपये के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक से है। इसका कंपेरिजन अपकमिंग मारुति एस्कुडो/विक्टोरिस से भी रहेगा।