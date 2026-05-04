नई फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट को ड्राइव करने के बाद पता चली ये कुछ बातें

नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट की तरह, फोक्सवैगन टाइगन के फेसलिफ्ट ने भी सेगमेंट में कोई नयापन लाने की कोशिश नहीं की है और ये दोनों ही एक ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। जर्मन कंपनी ने टाइगन को सोच-समझकर नया रूप देने के लिए आत्मविश्वास से भरा दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें ड्राइविंग का मूल अनुभव बरकरार रखा गया है और इसे मॉर्डेनिटी की ओर यथासंभव आगे बढ़ाया गया है। अब जब हमने नई टाइगन को चला लिया है, तो 500 किलोमीटर से अधिक समय तक इसे चलाने के बाद हमें इस कार के बारे में जो कुछ पता चला है, वह यहां प्रस्तुत है।

डिजाइन: कुछ स्टाइलिश एलिमेंट्स किए गए हैं छोटे मोटे बदलाव

फेसलिफ्ट में दिखावे की बजाय छोटी छोटी बारीकियों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। फोक्सवैगन ने नई टाइगन में इल्युमिनेटेड लोगो पेश किए हैं, ठीक वैसे ही जैसे इसके नए फ्लैगशिप, टायरन आर लाइन में हैं। इससे कार को बेहद प्रीमियम लुक मिलता है, खासकर रात में।

कुल मिलाकर इसका सिल्हूट पहले जैसा ही है, बस कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं, जिनमें कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग, नए डिजाइन के अलॉय व्हील और बंपर में बदलाव शा​मिल हैं। ये बदलाव कार के पक्ष में काम करते हैं। यह एक ऐसी कार लगती है जो बदलते डिजाइन ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय समय के साथ और भी निखरती जाएगी।

प्रैक्टिकल भी है ये

अगर आपको नई टाइगन से कुछ खास उम्मीदें न हों, तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि फोक्सवैगन ने इसकी रोज़मर्रा की उपयोगिता को सर्वोपरि रखा है।

इसका 385 लीटर का बूट स्पेस वास्तविक उपयोग में बेहद उपयोगी साबित होता है। केबिन में चार वयस्क आराम से बैठ सकते हैं। इसका लेआउट समझदारी भरा है और स्टोरेज स्पेस रोज़मर्रा की ज़रूरतों को आसानी से पूरा करते हैं।

ड्राइविंग डायनैमिक्स: ये है सबसे मुख्य अनुभव करने लायक चीज

टाइगन फेसलिफ्ट अपनी ड्राइवर-फोकस्ड पहचान पर कायम है। जयपुर से चंडीगढ़ तक की ड्राइव के दौरान इसने एक ऐसा ड्राइविंग अनुभव दिया जो बेहद रोमांचक था और थकाने वाला नहीं था। सस्पेंशन ने कंफर्ट और कंट्रोल के बीच बेहतरीन संतुलन बनाए रखा, जिससे कार शहरी सड़कों और हाईवे पर समान आत्मविश्वास के साथ चल सकी। इस संतुलन ने इसे उस सेगमेंट में अलग पहचान दिलाई, जहां अक्सर कारों को केवल कंफर्ट के लिए ही तैयार किया जाता है।

दो टीएसआई इंजन 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल - दोनों ही अपनी-अपनी खूबियों से प्रभावित करते हैं। छोटा इंजन शहरी उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से फुर्तिला है, जबकि बड़ा इंजन उन लोगों के लिए अधिक दमदार पररफॉर्मेंस देता है जो तेज़ स्पीड से गाड़ी चलाना पसंद करते हैं। नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के आने से परफॉर्मेंस में और निखार आया है, जो पुराने 6-स्पीड गियरबॉक्स की तुलना में ज्यादा स्मूद शिफ्टिंग प्रदान करता है, साथ ही इसकी फ्यूल एफिशिएंसी में भी मामूली इजाफा हुआ है।

फीचर अपडेट्स: इस मामले में थोड़ा ज्यादा मिलने की उम्मीद की जा सकती है!

फेसलिफ्ट के बाद केबिन के अंदर कुछ सुधार जरूर हुए हैं। पैनोरमिक सनरूफ और अपडेटेड ड्राइवर डिस्प्ले ने इसे मॉर्डन लुक दिया है। इन अपडेट्स से केबिन और भी आज के समय का लगता है। हालांकि, आज के सेगमेंट में मौजूद अन्य गाड़ियों को देखते हुए, टाइगन में अभी भी कई ऐसी चीजें मौजूद नहीं हैं जो होनी चाहिए थीं, और हमें यह निराशाजनक लगा!

इसके मुकाबले में मौजूद अन्य गाड़ियां एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी दे रही हैं, और टाइगन इस मामले में थोड़ी पीछे रह गई। इसमें एडीएएस (एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम) नहीं दिया गया है। रियर-व्यू कैमरा का कम रेजोल्यूशन भी निराशाजनक है, जिससे तंग जगहों पर इसका इस्तेमाल सीमित हो जाता है। 360-डिग्री कैमरे की कमी इस समस्या को और बढ़ा देती है।

अगर फोक्सवैगन इस मामले में कुछ और कदम आगे बढ़ाती, तो वाकई बहुत अच्छा होता, भले ही यह एक बड़ी छलांग न होती। कुशाक की तरह, टाइगन में भी पीछे की ओर मसाज सीट नहीं दी गई है, जो इसे एसयूवी बाजार में एक अच्छा विकल्प बना सकती थी।

कारदेखो ओपिनियन…

टाइगन के नए मॉडल ने अपने मुकाबले में मौजूइ दूसरी कारों से आगे निकलने की कोशिश नहीं की। बल्कि, इसने अपने वफादार ग्राहकों से सीधे और साफ तौर से जुड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। इसने अपने डिज़ाइन को रिफाइंड किया, ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया और प्रासंगिक बने रहने के लिए ज़रूरी फीचर्स जोड़े। हालांकि, टेक्नोलॉजी और इंजन विकल्पों के मामले में कमियां अभी भी साफ साफ महसूस हुई थी।

डीजल, सीएनजी या हाइब्रिड विकल्प चाहने वाले ग्राहकों को यहां कोई विकल्प नहीं मिलेगा। इस फैसले ने उस बाजार में इसकी अपील को सीमित कर दिया जहां फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी की उपलब्धता अक्सर खरीदारी के निर्णयों को प्रभावित करती है।

यह अपडेट देखकर ऐसा लगता है कि फोक्सवैगन किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने के बजाय जर्मन इंजीनियरिंग की अपनी ताकत पर और भी ज्यादा ध्यान दे रही है। इस अप्रोच से टाइगन को इस भीड़ भरे सेगमेंट में एक अलग पहचान मिलती है। अगर आप ढेर सारे फीचर्स के बजाय ड्राइविंग के कंफर्टेबल एक्सपीरियंस और सादगी भरे डिजाइन को महत्व देते हैं, तो यह कार आपको जरूर पसंद आएगी।

नई फोक्सवैगन टाइगन के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।