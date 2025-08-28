2025 रेनो काइगर इवोल्यूशन वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए जानिए यहां

रेनो काइगर फेसलिफ्ट हाल ही में लॉन्च हुई है, जिसमें अंदर और बाहर कुछ बेहतरीन डिजाइन अपडेट के साथ कई नए फीचर भी शामिल हुए हैं। रेनो काइगर चार वेरिएंट: ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन में उपलब्ध है। यहां तस्वीरों में देखिए रेनो काइगर के बेस से ऊपर वाले इवोल्यूशन वेरिएंट के एक्सटीरियर और केबिन में क्या कुछ खास मिलता है:

आगे का डिजाइन

2025 रेनो काइगर के इवोल्यूशन वेरिएंट में टॉप मॉडल की तुलना में आगे के डिजाइन में कुछ अंतर है। इसमें एलईडी की जगह हेलोजन हेडलाइट दी गई है और फॉग लाइट का अभाव है। एयर डैम के चारों ओर ब्लैक फिनिश दी गई है, वहीं टॉप लाइन वेरिएंट टेक्नो और इमोशन में यहां साटिन क्रोम फिनिश दी गई है। हालांकि, एलईडी डीआरएल और बीच में 2डी ‘रेनो’ लोगो के साथ 10-स्लैट स्लीक ग्रिल पहले जैसी ही है।

साइड प्रोफाइल

साइड वाले हिस्से की बात करें तो यहां इसमें ब्लैक डोर हैंडल और ओआरवीएम दिए गए हैं, हालांकि इसमें टॉप मॉडल्स की तरह ड्यूल-टोन कलर का विकल्प नहीं दिया गया है। स्पोर्टी लुक के लिए, इसमें दरवाजों और व्हील आर्क पर एक ब्लैक क्लेडिंग दी गई है।

पीछे का डिजाइन

2025 काइगर इवोल्यूशन में पीछे सी-शेप एलईडी टेललाइट और टेलगेट के बीच में 2डी ‘रेनो’ लोगो दिया गया है। इसमें एक शार्क-फिन एंटीना भी दिया गया है, हालांकि इसमें बिना इंटीग्रेटेड सिल्वर स्किड प्लेट के एक प्लेन ब्लैक बंपर दिया गया है। इसमें पीछे वाइपर वाशर और पीछे डिफॉगर का भी अभाव है।

कलर

रेनो काइगर न्यू मॉडल का इवोल्यूशन वेरिएंट चार एक्सटीरियर कलर: आइस्ड कूल व्हाइट, स्टील्थ ब्लैक, शैडो ग्रे, और मूनलाइट सिल्वर में उपलब्ध है। इसमें ओएसिस येलो, कैस्पियन ब्लू, और रेडियंट रेड कलर का विकल्प उपलब्ध नहीं है, और न ही ड्यूल-टोन शेड दिए गए हैं।

केबिन

2025 काइगर इवोल्यूशन के केबिन में व्हाइट और ब्लैक ड्यूल-टोन डैशबोर्ड थीम, और ब्लैक फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसमें डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के साथ फ्लोटिंग 8-इंच टचस्क्रीन दी गई है, जबकि स्टीयरिंग व्हील पर इंफोटेनमेंट के लिए कंट्रोल्स भी दिए गए हैं।

आगे और पीछे दोनों सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, साथ ही अतिरिक्त कंफर्ट के लिए पीछे एसी वेंट्स भी दिए गए हैं।

काइगर इवोल्यूशन के अन्य फीचर में 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, और इंफोटेनमेंट के लिए एंड्रॉइड ऑटो व एपल कारप्ले सपोर्ट शामिल है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, पीछे पार्किंग सेंसर, पीछे पार्किंग कैमरा, और डे/नाइट आईआरवीएम जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इंजन और गियरबॉक्स

रेनो काइगर के बेस मॉडल से ऊपर वाले इवोल्यूशन वेरिएंट में केवल 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 72 पीएस टॉर्क 96 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी

टेक्नो और इमोशन वेरिएंट में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी दिया गया है, जो 100 पीएस की पावर और 160 एनएम तक का टॉर्क जनरेट करता है। टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। ग्राहक 79,500 रुपये अतिरिक्त देकर 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ रेट्रोफिटेड सीएनजी किट का विकल्प भी ले सकते हैं।

प्राइस और कंपेरिजन

नई रेनो काइगर के इवोल्यूशन वेरिएंट की कीमत 7.10 लाख रुपये से 7.60 लाख रुपये के बीच है, जबकि इसकी ओवरऑल प्राइस 6.30 लाख रुपये से 11.30 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला निसान मैग्नाइट, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट और हुंडई वेन्यू से है।