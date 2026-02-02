सभी
    2026 रेनो डस्टर के मुकाबले टाटा सिएरा में मिलता है इन 9 फीचर का एडवांटेज, देखिए पूरी लिस्ट

    अतिरिक्त स्क्रीन के अलावा सिएरा में कई काम के फीचर दिए गए हैं, जो कि डस्टर में नहीं मिलते हैं

    प्रकाशित: फरवरी 02, 2026 04:08 pm । स्तुति

    Sierra

    टाटा सिएरा और 2026 रेनो डस्टर की कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में हाल ही में एंट्री हुई है। इन दोनों आइकॉनिक नेमप्लेट ने अपने मॉडर्न अवतार में फिर से वापसी की है। यह दोनों एसयूवी कारें फीचर लोडेड हैं और यहां हमनें इनका कंपेरिजन भी किया है। नई रेनो डस्टर के मुकाबले टाटा सिएरा एसयूवी कार में इन 9 फीचर का एडवांटेज मिलता है :- 

    बड़ी टचस्क्रीन

    टाटा सिएरा में बड़ी 12.3-इंच टचस्क्रीन दी गई है, जबकि नई रेनो डस्टर में 10.1-इंच यूनिट मिलती है। डस्टर का डिस्प्ले भी उतना ही फंक्शनल और मॉडर्न लगता है, लेकिन सिएरा की टचस्क्रीन का बड़ा साइज यहां एक फायदा है।

    Tata Sierra

    को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन 

    नई टाटा सिएरा में ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट मिलता है, जो कि रेनो डस्टर में नहीं दिया गया है। इसमें फ्रंट पैसेंजर के लिए डेडिकेटेड स्क्रीन दी गई है जो कि को-पैसेंजर की एंटरटेनमेंट से जुड़ी सभी जरूरतों को पूरा करती है। इसमें प्राइवेसी कवर भी दिया गया है जो कि ड्राइवर का ध्यान भटकने से बचाता है। इस स्क्रीन के जरिए कोई भी अपने हेडफोन को कनेक्ट कर सकता है या फिर गेमिंग कंट्रोलर को कनेक्ट करके गेम खेल सकता है।

    Tata Sierra

    12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम 

    रेनो डस्टर न्यू मॉडल में 6-स्पीकर आर्केमि ट्यून्ड साउंड सिस्टम दिया गया है, जबकि टाटा सिएरा में ऑडियो एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने के लिए 12-स्पीकर जेबीएल सेटअप मिलता है। यह शानदार साउंड एक्सपीरिएंस देता है। इसका सबसे यूनीक एलिमेंट साउंडबार है जिसे डैशबोर्ड में इंटीग्रेट किया हुआ है। 

    Tata Sierra

    हेडअप डिस्प्ले (एचयूडी)

    टाटा सिएरा में ऑगमेंटेड रिएलिटी हेडअप डिस्प्ले दिया गया है, जो कि इसमें केवल टॉप से नीचे वाले अकंपलिश्ड वेरिएंट में मिलता है। यह ड्राइविंग से जुड़ी जरूरी जानकारी सीधे ड्राइवर की नजर के सामने दिखाता है, जिससे सड़क से नजर हटाने की जरूरत कम हो जाती है। यह फीचर डस्टर में नहीं दिया गया है। 

    बॉस मोड

    नई टाटा सिएरा गाड़ी में फ्रंट को-पैसेंजर सीट के लिए मैनुअल बॉस मोड लीवर दिया गया है। यह पीछे वाले पैसेंजर को फ्रंट पैसेंजर सीट को आगे खिसकाने की सुविधा देता है, जिससे दूसरी रो में ज़्यादा लेगरूम स्पेस मिल पाती है, जो डस्टर में मिलनी संभव नहीं है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि डस्टर में पावर्ड को-ड्राइवर सीट दी गई है, जो कि सिएरा में नहीं मिलती है। 

    Tata Sierra

    रिक्लाइनिंग रियर सीट 

    टाटा सिएरा में 2-स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीट दी गई है। यह रियर पैसेंजर के लिए लंबी दूरी के कंफर्ट को बेहतर बनाती है। यह इस सेगमेंट की एसयूवी कारों में एक बेसिक सुविधा बन गई है,और इसे नई रेनो डस्टर में भी दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। 

    Tata Sierra

    एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट

    टाटा सिएरा न्यू मॉडल में पैसेंजर का अच्छा-खासा ध्यान रखा गया है। इस गाड़ी में आगे वाली सीट पर एक्स्टेंडेबल अंडरथाई स्पोर्ट मिलता हे जो ऊंचे कद वाले पैसेंजर को लंबी दूरी के सफर के दौरान अच्छा थाई स्पोर्ट देने में मदद करता है। 

    Tata Sierra

    एक्सटेंडेबल सन-वाइजर 

    टाटा सिएरा में एक्सटेंडेबल सन वाइजर मिलते हैं जो धूप से बचाव में मदद करते हैं और अच्छा कंफर्ट देते हैं। जबकि, नई रेनो डस्टर कार में दूसरी कारों की तरह सिंपल सन वाइजर दिए गए हैं। 

    रियर विंडो सनशेड

    यह एक स्मॉल एलिमेंट है जो पैसेंजर को अच्छा कंफर्ट और प्रीमियम फील देता है। टाटा सिएरा में रियर विंडो सनशेड बेस वेरिएंट स्मार्ट प्लस से मिलता है। यह फीचर गाड़ी के केबिन को तेज धूप से बचाने में मदद करता है। डस्टर में यह फीचर नहीं दिया गया है यानि कि आप इसे आफ्टरमार्किट एसेसरी के तौर पर लगवा सकते हैं। 

    Tata Sierra

    डस्टर के मुकाबले टाटा सिएरा के फीचर को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।

